Han pasado solo un par de días desde que se hiciera pública la noticia de que Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter y ya hay reportes de actividad atípica en la red social. Según una nota de NBC News, varios perfiles de artistas, influencers y celebridades han reportado una pérdida masiva de seguidores sin razón aparente. La cuenta de la cantante Katy Perry, la tercera con mayor número de seguidores en la red social (¡con más de 108 millones!) registró una disminución de unos 200,000 usuarios de un día al otro. El expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama perdió 300,000 seguidores y el actor Mark Hamill comunicó por medio de un tuit que había perdido 8,000 seguidores en un mismo día. En los comentarios del tuit del célebre actor de Star Wars, se pueden leer comentarios de otras cuentas quejándose de la misma situación, entre ellas la política, Neera Tanden y la cuenta del Auschwitz Memorial.

Christopher Bouzy, el creador de Bot Sentinel, plataforma creada en 2018 que monitorea la actividad de cuentas falsas en Twitter, subió un post en el que asegura que las cuentas de los políticos demócratas han sufrido una pérdida de usuarios, mientras que las de los políticos republicanos han incrementado su número de seguidores.

Exclusive: Over the past 24 hours, Democrats have experienced a significant decrease in followers, while Republicans have experienced a significant increase in followers... pic.twitter.com/jOg0or4bKS