Primeros ensayos listos para comenzar para BICX104, una forma sin precedentes para que los pacientes reciban naltrexona

Sin duda, ha habido un progreso impresionante en la última década en el mundo de los servicios de recuperación de adicciones.

Sin embargo, el número de vidas perdidas sigue siendo angustioso.

Según los CDC , hubo 75 673 muertes por sobredosis relacionadas con opioides desde abril de 2020 hasta abril de 2021, un aumento de casi 20 000 con respecto al período de 12 meses anterior.

Según los mismos datos, 49 000 muertes adicionales en 2020 fueron inducidas por el alcohol .

Pero las últimas noticias de la empresa de soluciones de tratamiento de adicciones BioCorRx podrían cambiar para siempre la forma en que los pacientes y los proveedores de tratamiento abordan el proceso de recuperación.

La compañía anunció hoy que ha comenzado el proceso de reclutamiento y reclutamiento de voluntarios para el primer ensayo clínico del tan esperado BICX104.

BICX104 es una forma sin precedentes para que los pacientes obtengan y tomen naltrexona , un medicamento que se usa más popularmente para el tratamiento de la adicción al alcohol y los opioides, aunque sus efectos se usan en el tratamiento de una multitud de trastornos adictivos como el trastorno por atracón .

Históricamente, la naltrexona ha tenido dos opciones de uso. Se puede tomar por vía oral en forma de píldora, pero generalmente se toma como un inyectable de liberación lenta, especialmente para el uso del tratamiento en la adicción a los opioides. La naltrexona actúa bloqueando los efectos eufóricos del alcohol, los opiáceos, lo que sea, uniéndose a receptores específicos (endorfinas, opiáceos, etc.) en el cuerpo asociados con el "subidón" con el que se correlacionan sustancias o comportamientos específicos.

Pero dado que tomar el medicamento en ambas vías es voluntario, los pacientes que no deseen tomar el medicamento no se beneficiarán de los efectos del mismo, lo que dificulta el manejo de la recuperación si el paciente no está de acuerdo o no quiere usar el medicamento. medicina junto con otros métodos holísticos, como las sesiones de TCC.

Pero con BICX104, los pacientes en recuperación no tendrán la opción todos los días: el nuevo medicamento será un gránulo implantable de naltrexona que es biodegradable, cuyos efectos se absorberán por vía intramuscular en el cuerpo de cada paciente.

"Este es un hito extremadamente importante, ya que marca la siguiente fase de desarrollo de BICX104", Brady Granier, presidente y director de BioCorRx Inc. y director ejecutivo de BioCorRx Pharmaceuticals Inc., al comienzo del reclutamiento para el ensayo. “Este estudio ayudará a evaluar la farmacocinética y la seguridad de BICX104 en comparación con otro producto de naltrexona comercializado. Creemos que un mejor cumplimiento del tratamiento con naltrexona conducirá en última instancia a mejores resultados para los pacientes. Nos esforzamos por inscribir todas las materias lo antes posible y esperamos proporcionar actualizaciones de progreso a medida que estén disponibles”.

El estudio, que será dirigido por el Dr. Joel M. Neutel MD, Director de Investigación del Centro de Investigación del Condado de Orange Centro de Investigación del Condado de Orange (OCRC), es el primero de su tipo que examinará la seguridad y la farmacocinética del gránulo en un grupo de voluntarios sanos al azar.

Los ensayos de paciente 0 para BICX104 están programados para comenzar el próximo mes.