Cómo iniciar con éxito una empresa de tecnología sin experiencia técnica

Hablemos de la compañía de tecnología más grande que el mundo haya visto jamás, Apple. Su cofundador, Steve Jobs, no tenía habilidades técnicas antes de que comenzara la empresa. Tampoco hay pruebas concretas de que haya desarrollado las habilidades técnicas requeridas en el camino. Sin embargo, el éxito de Apple se le puede atribuir casi en su totalidad a él. Steve Wozniak tuvo la destreza de ingeniería para hacer posibles algunas de las tecnologías. La mentalidad estratégica y creativa de Steve Jobs impulsó a la empresa hacia el dominio mundial.

La historia de inicio de Apple se estableció en los años 70 y 80 . Pero lo mismo sigue siendo obtenible en nuestro mundo de hoy. Los fundadores no técnicos están iniciando empresas tecnológicas y llevándolas al éxito. Evan Sharp de Pinterest es un ejemplo. ¿Cómo dieron el paso estos no Zuckerberg y navegaron a través de las turbulentas mareas del tecnoemprendimiento?

Así es como tomaron los pasos correctos y qué pueden hacer los aspirantes a fundadores no técnicos para replicar estos pasos.

Primero, averigua qué estás haciendo exactamente

¿Estás trabajando en una idea elegante porque es genial o estás resolviendo un problema real? Hay un montón de nuevas empresas en etapa inicial que están creando tecnologías realmente sofisticadas que podrían transformar el mundo. Lamentablemente, muchos de ellos no están resolviendo un problema real.

Cuando te propones iniciar tu propia startup tecnológica, con o sin habilidades técnicas , es crucial tener claro los problemas que estás resolviendo. Es por eso que las empresas existen en primer lugar, ¿no es así? Otra cosa a tener en cuenta es una visión a largo plazo. A medida que el negocio despega, es fácil sentirse abrumado por todo lo que sucede. Puede ser rápidamente desviado por las olas tecnológicas. Por lo tanto, desarrolle una hoja de ruta desde el principio, así como una estrategia de salida para guiarlo. Sirven como una especie de brújula para navegar en aguas altas.

Identificar y contratar las habilidades técnicas adecuadas

Obviamente eres consciente de tu falta de habilidades técnicas, pero la visión es tuya. La empresa es tu hijo. Y no puedes construirlo solo. Una de las primeras cosas que debe considerar hacer es encontrar un cofundador técnico. Tener un cofundador no necesariamente aumenta tus posibilidades de éxito. Pero es bueno a la hora de construir tener a alguien tan apasionado como tú y con las habilidades necesarias que a ti te faltan. Cuando Evan Sharp desarrolló la idea de Pinterest, inmediatamente buscó a Ben Silbermann por sus habilidades técnicas.

Sin embargo, encontrar un cofundador es desalentador. Elegir a un cofundador es algo así como elegir a un compañero de matrimonio. Por lo tanto, la experiencia técnica puede no ser la cualidad número uno a tener en cuenta. Deberías averiguar qué tan compatibles son ustedes dos juntos. Sus valores, creencia en el proyecto y la tecnología, comprensión del problema a resolver y su personalidad. Estos son importantes porque las relaciones de los cofundadores pueden complicarse mucho si no encajan bien. Por lo tanto, es posible que se conforme con un cofundador no técnico. Y mientras ustedes dos puedan superar los desafíos técnicos, es mucho mejor que una relación tóxica.

Es hora de enfocarte en tus fortalezas

Su probabilidad de éxito es mayor cuando se enfoca en sus fortalezas. En lugar de gastar un tiempo valioso ajustando tus debilidades que solo pueden ser mediocres en su mejor momento, usa tus fortalezas con más frecuencia. Ejercitar tus fortalezas durante tu viaje empresarial puede aumentar tu autorrealización y hacer que tu aventura sea más placentera.

Se necesita una mejor comprensión de sí mismo para identificar sus puntos fuertes. Sé que no es una tarea muy simple mirar dentro y descubrir lo que puedes hacer casi naturalmente. Puede utilizar Gallup StrengthFinder para evaluar sus puntos fuertes y los de su posible cofundador.

Mejore su conocimiento empresarial y sus habilidades de gestión

Hay varias cualidades que necesita para tener éxito como empresario. Una gran visión para los negocios y la capacidad de gestionar personas son algunas de las más importantes. Nunca olvides que es tu negocio. Las decisiones que tome y los tratos que negocie son los que decidirán el destino de su empresa.

Hay varios estilos de gestión . Echa un vistazo e identifica cuál te describe mejor. No existe un mal estilo de gestión, pero hay estilos que pueden no encajar con su tipo de negocio. Encuentre uno y tenga la intención de mejorarlo.

Mientras lo hace, debe aprender a detectar oportunidades, negociar, conectarse en red con las personas adecuadas y buscar el consejo de empresarios más experimentados. Estos pueden ayudarlo a ampliar su perspectiva y, en consecuencia, hacerlo más inteligente para los negocios.

Haz que sea un viaje de aprendizaje

He hablado con jóvenes fundadores que creían que su primera startup sería un unicornio. Y cuando las cosas no salían como imaginaban, retrocedían y no podían reunir el coraje para volver a intentarlo. Ese no deberías ser tú.

Casi todos los grandes jugadores de hoy lo han perdido todo o han fracasado en una o dos empresas. Tienes que resolver aprender de cada fracaso y celebrar cada éxito, por pequeño que sea. De esa manera, estarás trabajando activamente para ser una mejor persona. El emprendimiento es una maratón, no una carrera de velocidad.

Ultimas palabras

Comenzar sin experiencia técnica puede hacerlo un poco difícil, pero ¿no es eso lo divertido? Si los empresarios quisieran que fuera fácil, apuesto a que habría escasez de puestos de trabajo en las tiendas de conveniencia.

No dejes que las dificultades te detengan. Establezca su curso correcto averiguando qué problema desea resolver. Encuentre un cofundador, preferiblemente uno con la experiencia técnica requerida. Las cosas serán mucho más fáciles si lo haces. Pero si parece que no puede encontrar un socio técnico, hay varias aplicaciones sin código para jugar.

Concéntrese en sus puntos fuertes y mejore su perspicacia empresarial y sus habilidades de gestión. Solo necesita mantenerse comprometido con la causa, aprender y estar listo para hacer cambios drásticos cuando sea necesario. Es probable que las cosas salgan como deberían.