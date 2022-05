Casa Humilde la cervecería de Chicago creada por dos emprendedores de origen mexicano

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

En 2015 Javier y José López, dos hermanos hijos de inmigrantes en el barrio Hermosa en Chicago, comenzaron a hacer pruebas para elaborar cerveza. En su mente existía la idea de crear una bebida que pudiera honrar los sabores de México y evocar su memoria. Según una entrevista que le concedieron a Telemundo, los dos hermanos comenzaron a experimentar en la casa de sus padres; José López comenta: “Empezamos en la casa, para ver cómo nos va, y poco a poco, pues haciendo cerveza tras cerveza; unas salían bien, otras más o menos, unas muy ricas”.

Maskot | Getty Images

En 2019 decidieron probar suerte y abrir su cervecería en District Brew Yards, un colectivo cervecero en Chicago en el que es posible degustar todo tipo de cervezas. Bajo el nombre Casa Humilde crearon una serie de distintos sabores, utilizando ingredientes típicos de la gastronomía mexicana: nopal, vainilla, horchata, jamaica y café de Veracruz.

Quizás por la capacidad que los sabores tienen para evocar recuerdos, la cerveza de los hermanos López ha sido abrazada por los consumidores de origen mexicano que viven en Chicago, lo que les permitió producir más de 100 mil litros de cerveza el año pasado. Ahora buscan cómo llegar a otros mercados dentro de Estados Unidos (California y Texas) y acaban de lanzar una línea de café para dar a conocer los sabores de los granos de Oaxaca, Veracruz y Nayarit.

Entre las cervezas que Casa Humilde ha producido están Maizal (una lager con un dulce toque de maíz), Nopalli (ale con nopal y pera), Media Naranja (con cítricos y elaborada para celebrar la boda de José), Pilon (con un toque de piloncillo) y Cafecito (con notas de frambuesa, hibisco y miel). Todos los nombres de las cervezas encantan y suenan a México, igual que sus colores y diseños.

Su más reciente creación, Viva La Frida, es una cerveza que rinde tributo a la pintora mexicana Frida Kahlo, está aromatizada con hibisco y lima, y fue creada en colaboración con The Chicago Brew Museum y el National Museum of Mexican Art (en Chicago): “Esta bebida especial celebra la vida y el legado de una mujer increíble que creó una comunidad con todos los que la rodeaban. Esta bebida también se elaboró ​​en honor a la nueva exposición del museo: Frida Kahlo: Her Photos en exhibición hasta el 7 de agosto de 2022”.

La historia de los hermanos López encanta por su visión, por su humildad y por su habilidad para crear sabores mágicos capaces de evocar recuerdos.