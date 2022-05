Edward Snowden revelado como participante secreto en la ceremonia que lanzó una criptomoneda privada de $ 2 mil millones

Se reveló que John Dobbertin, el miembro anónimo del grupo original que llevó a cabo el proceso de configuración de confianza de Zcash , era el notorio denunciante de la NSA Edward Snowden , confirmado por el propio Snowden en un video de nueve minutos publicado por Zcash Media.

Zcash es una criptomoneda que preserva la privacidad y permite a los usuarios crear transacciones encriptadas de extremo a extremo que ocultan toda la información a medida que la moneda cambia de manos, pero no siempre fue tan simple.

Relacionado: Es hora de aprender sobre criptomonedas y Bitcoin

Cuando los desarrolladores de Electric Coin Company se propusieron crear Zcash, tenían que asegurarse de que los usuarios confiaran en la estructura criptográfica . El problema es que si la persona que creó esa estructura conserva la clave utilizada para generarla, le daría el poder de falsificar la moneda. Luego, los desarrolladores crearon una clave especial para bloquear el código que ejecuta la moneda, y con el código bloqueado, nadie puede generar transacciones falsificadas. ¿La captura? Los usuarios tendrían que confiar en que el desarrollador destruyó su copia de la clave.

Entonces, ¿dónde entra Edward Snowden ?

Para garantizar la seguridad, los fundadores promulgaron un proceso de configuración de confianza de varias personas, que se conoció como " la ceremonia ", donde en lugar de que una persona tuviera la llave, habría seis. Incluía desarrolladores, un hacker de bitcoin, un consultor de seguridad de la información y Snowden como Dobbertin. Mientras uno de los seis destruyera su clave, Zcash estaría a salvo y se lanzaría con éxito.

Dos años después del exitoso lanzamiento en 2016, Electric Coin Company quería actualizar la moneda, por lo que llevó a cabo la ceremonia nuevamente . Esta vez, no solo involucró a los seis miembros originales, sino a cientos de personas. Y, sin embargo, a pesar de las dos ceremonias exitosas, los usuarios no confiaron en la llamada configuración confiable, hasta 2019. Sean Bowe, un ingeniero de Electric Coin Company, logró un avance histórico que resolvería un problema de larga data en criptografía. Encontró una manera de eludir la necesidad de una configuración confiable y, sin configuración, se eliminaría el mayor riesgo de falsificación de la moneda.

Relacionado: 5 cosas que debe saber antes de invertir en criptomonedas

"No habrá más preguntas sobre cómo configurarlo porque no hay configuración, es solo matemática pura", dice Zooko Wilcox, director ejecutivo de Electric Coin Company, en el video. La compañía llamó a la nueva actualización Halo.

En los minutos finales del video, Wilcox lee una respuesta de Dobbertin a un correo electrónico en el que Wilcox reiteró que mantendría el anonimato de la participación de Dobbertin en la ceremonia hasta que dijera que estaba bien compartirlo. “Mientras quede claro que nunca me pagaron y no tuve participación, solo fue una cuestión de interés público, creo que puedes decirle a la gente”, lee Wilcox a la cámara y luego pregunta: “¿Estás listo?”.

Snowden se revela en los últimos dos minutos del cortometraje y se le pregunta quién es y por qué participó en la ceremonia.

“Pensé que era un proyecto muy interesante, porque cuando observamos las criptomonedas en general, generalmente vemos que se usan sus propiedades criptográficas para asegurarnos de que es un libro de contabilidad justo, pero no que se haya usado para garantizar que sea un libro de contabilidad privado, dice Snowden. “El problema con eso es que realmente no puedes tener libre comercio a menos que tengas un comercio privado, y no puedes tener una sociedad libre sin libre comercio”.

En sus últimas palabras de despedida, Snowden expresa su entusiasmo por las mejoras realizadas y las implicaciones que tiene para avanzar hacia una moneda más libre y privada.

Relacionado: Conviértase en un comerciante experto en criptomonedas con estos cursos