Cómo detener la sobrecarga de información en sus pistas

En el mundo cada vez más digital de hoy en día, cantidades infinitas de información están disponibles al alcance de la mano. Pero en lugar de ser útil, esto a menudo genera confusión, distracción y frustración. Con tanta información disponible, puede pasar más tiempo tratando de procesar todo que tomando decisiones y resolviendo problemas.

Es fácil sentirse abrumado por todo.

Pero la solución no es estar menos informado. En su lugar, detenga la sobrecarga de información en seco utilizando las tácticas correctas para conquistarla.

Cómo la sobrecarga de información te frena

El exceso de información no solo hace que te quedes atascado y estancado, sino que también afecta tu tranquilidad. Es una pendiente resbaladiza que puede causar estragos en su vida profesional y personal.

Hay varias formas clave en que la sobrecarga de información puede afectarlo negativamente a usted y a su carrera:

Disminución de la calidad de la toma de decisiones. Demasiada información puede impedir su capacidad para tomar buenas decisiones. Esto se debe a que el exceso de datos crea confusión en lugar de información. La investigación ha demostrado, por ejemplo, que un asombroso 80% de los líderes senior atribuyeron la sobrecarga de información a una mala toma de decisiones.

Pérdida de memoria. Cuando estás continuamente expuesto a grandes cantidades de información, tus habilidades de memoria se ven afectadas. De hecho, una década de investigación compilada por la Universidad de Stanford mostró que las personas que usan con frecuencia diferentes tipos de medios a la vez se desempeñaron significativamente peor en tareas simples de memoria.

Eficiencia reducida. Tener mucha información variada en tu camino requiere multitarea, lo que en realidad hace que trabajes más lento y con menos eficiencia, según varios estudios .

Falta de creatividad. La investigación demuestra que somos menos creativos cuando nos enfrentamos a muchas interrupciones. Si está sobrecargado de información, no deja espacio en su mente para ideas innovadoras.

Mala salud mental. Tratar con un flujo interminable de información puede afectar su salud mental . Puede sentirse abrumado, ansioso y fatigado.

Señales de sobrecarga de información

A veces puede no darse cuenta de que ha sido víctima de una sobrecarga de información. Es posible que piense que está haciendo su mejor esfuerzo al absorber tanto como sea posible. El problema es que no estás procesando nada por completo. Peor aún, no puedes resolver un problema si no reconoces que existe. Aquí hay algunas señales de que necesita seguir una dieta de información:

Estás teniendo problemas para dormir.

Su estado de ánimo y/o niveles de energía han sido bajos.

Sientes la necesidad de correr constantemente para seguir el ritmo del tiempo.

Tiene un fuerte deseo de revisar con frecuencia su correo electrónico, teléfono e Internet o las redes sociales.

Entonces, ahora que conoce los peligros y las señales de la sobrecarga de información, ¿cómo la supera exactamente? Utilice estas cinco estrategias para ayudar a agilizar su enfoque y eliminar el ruido para una persona más segura y decisiva.

1. Determina de antemano el tipo de contenido que buscas

Ser selectivo e intencional sobre el tipo de información que consume puede evitar que absorba demasiada. Piense en la calidad sobre la cantidad: solo busque información que se alinee con su negocio o profesión y filtre todo el resto para mantenerse enfocado en sus objetivos profesionales. Comience identificando tres o cuatro fuentes de información relevantes y luego manténgase en sintonía solo con esas. Si es un agente de bienes raíces, por ejemplo, elija prestar su atención a los sitios dirigidos a propietarios de negocios o aquellos dedicados al crecimiento de la carrera de bienes raíces o noticias.

2. Establecer límites de tiempo

Todos hemos estado allí: te conectas a Internet para buscar rápidamente algo específico, solo para encontrarte leyendo contenido completamente diferente dos horas después. Te das cuenta con horror de que no has logrado nada. Evite esta trampa de sobrecarga estableciendo un límite de tiempo para recopilar información, y sea estratégico al respecto. Para algunas tareas, puede decidir que necesita pasar una o dos horas investigando o recopilando datos, mientras que otras pueden requerir solo 15 minutos.

3. Evita las distracciones por correo electrónico

Puede pensar que revisar constantemente sus correos electrónicos a lo largo del día no es gran cosa, pero es perjudicial para su desempeño laboral. Según un estudio de la Universidad de California en Irvine , se tarda unos 23 minutos en recuperar la concentración después de una distracción. Si siempre está revisando sus correos electrónicos a lo largo del día, esos 23 minutos pueden acumularse rápidamente. Evite la tentación de distraerse en la bandeja de entrada dedicando dos o tres veces al día a revisar los correos electrónicos. Desactive las notificaciones por correo electrónico para que esto sea más fácil de lograr.

4. Toma descansos

Despeja tu mente tomando descansos a lo largo del día. Sentirse estresado y agotado a menudo aumenta la probabilidad de que se distraiga con el exceso de información. Desafortunadamente, esto solo conduce a más estrés y agotamiento. Date descansos rápidos de 10 a 15 minutos a lo largo del día para que puedas recargar energías y mantenerte encaminado.

5. Aborda primero el proyecto más difícil

Complete su tarea más desafiante en la mañana para ayudar a que el resto del día transcurra sin problemas. Comenzamos nuestros días con una nueva reserva de energía, por lo que si aborda primero lo más difícil, estará mejor equipado para hacerlo mejor y más rápido. Invertir en un CRM (gestión de relaciones con el cliente) de calidad puede ayudarlo a determinar sus tareas y prioridades más importantes. Con un CRM, tendrá toda su información comercial vital organizada en un solo lugar, para que pueda concentrarse mejor en las cosas que necesitan más atención.

Ser bombardeado con datos, hechos, consejos y sugerencias constantes puede hacer que administrar su negocio y su vida sea un desafío, pero puede recuperar la claridad. La clave es volverse más proactivo al tomar decisiones inteligentes y filtradas. Cuando se hace bien, puede conquistar la sobrecarga de imágenes y mantener su carrera y su salud mental en excelente forma.