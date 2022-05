Cómo los empresarios pueden aprovechar el próximo gran cambio en los medios

Si los últimos años nos han enseñado algo a los empresarios, es que familiarizarse bien con ser resistente es una habilidad necesaria para tener en su conjunto de herramientas para administrar su negocio. La pandemia nos ha demostrado que no ser adaptables para el próximo cambio inevitable puede prepararnos rápidamente para la derrota, mientras que aquellos que se mantienen ágiles están listos para pivotar cuando sea necesario. Por ejemplo, hubo varias empresas que ni siquiera consideraron el trabajo remoto como una opción para sus empleados, y ahora esto está más normalizado.

Además, a lo largo de la pandemia, los cambios en el comportamiento del consumidor dentro de la industria de los medios en general han cambiado la forma en que las empresas y las marcas interactúan con sus clientes. No solo fuimos testigos de una explosión en la creación de contenido , sino también de un cambio en las formas en que se produce, distribuye y consume el contenido.

Aunque la pandemia en sí es ahora una ocurrencia tardía en la mente de muchos, los cambios en toda la industria que ha causado siguen siendo un espacio por el que nosotros, como empresarios, estamos navegando. Y ahora, estamos reflexionando sobre cómo otro cambio de este tipo podría impactarnos en el futuro y qué debemos hacer para estar preparados.

Relacionado: La importancia de ver el panorama general

Manténgase al tanto de las tendencias emergentes

Al igual que con cualquier cambio potencial en la industria , la mejor manera de prepararse es mantenerse actualizado sobre las tendencias emergentes; tanto en lo que están haciendo sus competidores como en cómo se está comportando su mercado de consumo. Por ejemplo, en el punto álgido de la pandemia, muchos consumidores de industrias globales cambiaron sus hábitos de compra para realizar más investigaciones de marca y compras en línea , en lugar de en las tiendas en persona. Por lo tanto, las empresas no tuvieron más remedio que adaptarse y crear canales de comercio electrónico para satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. Las empresas que no se adaptaron o no pudieron adaptarse a este cambio se quedaron atrás tras el éxito de sus competidores.

Los medios de comunicación en su conjunto han visto un giro masivo en la forma en que se accede y consume el contenido. Los servicios de transmisión como Spotify, Netflix y más han provocado un resurgimiento en el modelo de alquiler de consumo de medios en lugar de uno de propiedad directa. Como resultado, las marcas de medios ahora son conscientes de que sus mercados de consumo están más dispuestos a pagar una única tarifa mensual fija (es decir, una suscripción) a cambio del acceso a bibliotecas de contenido más grandes entre las que pueden elegir. En respuesta, muchas marcas han ampliado los servicios que ofrecen a los suscriptores. Los consumidores quieren más valor y recurren a las marcas para que se lo proporcionen.

Relacionado: Cómo medir el éxito del marketing en un panorama empresarial cambiante

Encuentre nuevas formas de relacionarse con los clientes

Si hay una palabra para describir cómo los empresarios y las marcas en los medios pueden prepararse mejor para el próximo gran cambio de la industria, independientemente de lo que pueda ser, cuándo ocurrirá o cómo, es "compromiso". Según una encuesta de 2019 sobre comercio de consumo, un abrumador 96 % de los consumidores estadounidenses estuvo de acuerdo en que sería más probable que hicieran negocios con una empresa o marca que interactúe con ellos de una manera más personalizada.

En esencia, en un mundo donde las marcas y las empresas buscan escalar y generar la mayor cantidad de contenido e información posible, es hora de mirar la buena forma antigua de construir relaciones : la conexión.

Tome el ámbito de los podcasts, por ejemplo. Además de ser la forma más íntima de consumir contenido, el podcasting permite que las marcas y las empresas que los operan interactúen y se conecten con su audiencia de una manera más personalizada, incluso indirectamente. Como productor, he visto el auge de los episodios en solitario allanar el camino para una conexión más profunda con el público. Sienten que son los únicos a los que se les habla. Otra forma de conectarse con el público es responder personalmente a los mensajes y comentarios. Ser visto y oído en un mundo de ruido es increíblemente significativo.

Relacionado: 3 grandes beneficios que todas las empresas obtienen del cambio a Internet

A donde irás, ellos te seguirán

La importancia de la profundidad con su consumidor será reveladora del éxito de su negocio. Tomarse ese tiempo para responder a los comentarios, leer una reseña o enviar una tarjeta de agradecimiento a un cliente es muy útil, y no solo en su practicidad de karma y amabilidad. Estos esfuerzos y gestos escalan de manera efectiva lo que no se puede escalar y muy bien podrían ser la diferencia entre el cliente ocasional y un cliente/fan entusiasta de toda la vida. Puedes llevar a tu audiencia a donde quiera que vayas, y te seguirán.