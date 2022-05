5 lecciones de negocios de Charli D'Amelio y su hermana Dixie D'Amelio

Charli D'Amelio saltó a la fama en 2019 en la popular aplicación TikTok. Comenzó publicando videos de baile en la plataforma de redes sociales, pero desde entonces ella y ella, Dixie D'Amelio, han crecido exponencialmente como personas influyentes y celebridades. Las dos hermanas tienen un total combinado de 195,3 millones de seguidores en TikTok y se han expandido constantemente a otras industrias y colaborado con compañías internacionales establecidas, incluidas Hollister Co., Dunkin', Pura Vida y la marca de cosméticos Morphe.

Toda la familia D'Amelio ahora protagoniza un nuevo programa original de Hulu, The D'Amelio Show , en un movimiento similar al de otra familia famosa . Ya sea que la familia D'Amelio se convierta o no en las Kardashians 2.0, todavía hay mucho que aprender de ellos y cómo los jóvenes adolescentes convirtieron los videos de baile en un imperio utilizando estas cinco estrategias a continuación.

1. Sea consistente

La consistencia es clave. El primer video viral de Charli ni siquiera era su propio contenido original, era un dúo de ella copiando las instrucciones de baile de otro creador. La popularidad del video se debió principalmente a un golpe de suerte con el algoritmo. Pero después de que su video explotara en el transcurso de unas pocas horas, Charli notó un aumento drástico en sus seguidores, cuyo número aumentó constantemente durante las próximas semanas. Durante este tiempo, Charli continuó subiendo videos regularmente, lo que ayudó a perpetuar el crecimiento de sus seguidores y de su cuenta.

Es importante ser coherente, ya sea en las redes sociales, en una campaña publicitaria o respondiendo a los clientes. Esta confiabilidad puede ayudar a crear confianza a los ojos de sus consumidores y generar seguidores leales.

2. Aprovecha las redes sociales

La historia de las hermanas D'Amelio muestra cuán poderosas son las redes sociales en la actualidad. A diferencia de las hermanas Kardashian, cuyo padre era muy conocido, las hermanas D'Amelio tienen una educación más humilde y nunca han vivido la vida en el centro de atención, hasta ahora.

Las hermanas D'Amelio tuvieron que depender únicamente de sus habilidades en las redes sociales para catapultar sus carreras. Su historia es una excelente ilustración de cómo puede crear un negocio lucrativo para usted mismo, incluso cuando comienza en una plataforma más nueva como TikTok. Las plataformas de redes sociales cambian constantemente, pero no debe esperar a que surja la próxima plataforma de tendencias antes de comenzar. El progreso es mejor que la perfección, por lo que la clave es comenzar a destacarse en el mundo de las redes sociales. Tampoco es necesario estar en todas las plataformas. Es mejor no extenderse demasiado y más bien publicar consistentemente en un canal con contenido de calidad.

3. Ten una buena estrategia de relaciones públicas

A diferencia de muchas otras maravillas de un solo éxito, las hermanas D'Amelio aprovecharon la oportunidad que les dieron sus videos virales y la aprovecharon. Poco después de que su número de seguidores se disparara, su madre contrató a un gerente, publicista y agencia de marketing para aprender cómo aprovechar mejor esta audiencia en crecimiento. Su equipo no solo está comenzando a ayudar con su contenido, sino también con colaboraciones, entrevistas y una lenta expansión a otras plataformas. La vida te brinda muchas oportunidades: sigue adelante con lo que te han dado y aprovecha todas las oportunidades que se presenten como resultado.

En mis 20 años trabajando en relaciones públicas, he visto de primera mano cómo una sola noticia viral puede cambiar el negocio de mis clientes de la noche a la mañana. El poder de la publicidad es inmenso, y dado que el mundo es más global en estos días, puede tener un negocio internacional y un seguimiento construido sobre la base de la cobertura de prensa en muy poco tiempo.

4. Sé dueño de tu estilo

Ha habido mucha gente que realmente no entiende por qué las hermanas D'Amelio son tan famosas. Algunos afirman que no tienen ningún rasgo o talento extraordinario que los haga especiales, pero ese es el atractivo. Las hermanas D'Amelio son dueñas de su propio estilo y no siguen las tendencias. Esto crea una sensación de autenticidad sobre ellos. A diferencia de otras celebridades que tienen rasgos y vidas inalcanzables, las hermanas D'Amelio se identifican y son reales, lo que las convierte en modelos a seguir para gran parte de la Generación Z.

A menudo, son los microinfluencers los que ahora están alcanzando la fama rápidamente, ya que las personas se identifican con ellos más que con los influencers más grandes que publican contenido excesivamente curado que no da en el blanco con su audiencia. Como digo, sé tú mismo. Todos los demás ya tienen pareja.

5. Recuerda que menos es más

Hoy, las hermanas D'Amelio han expandido su alcance a otras plataformas, pero lo hicieron de una manera lenta y constante que ayudó a mantener su popularidad. Durante mucho tiempo, los D'Amelios solo centraron sus esfuerzos en TikTok y tuvieron una presencia menor en Instagram. Este fue un movimiento inteligente, porque les permitió concentrarse en publicar contenido consistente y de calidad en menos plataformas. Esto les permitió aumentar su número de seguidores sin obligar a las personas a cansarse de ellos al estar en todas las plataformas.

Durante este tiempo, los D'Amelios aparecían en pequeñas colaboraciones con otras personas influyentes, comerciales (como el Superbowl), entrevistas, estrellas invitadas en programas de televisión, asociándose con compañías para productos y otros pequeños trucos que les permiten ganar publicidad y manténgase relevante pero no los obligue a un compromiso a largo plazo en el que puedan extenderse demasiado. La lenta expansión a otras plataformas y colaboraciones de marca en una amplia gama de industrias ha ayudado mucho a las hermanas a mantenerse relevantes y tener un crecimiento continuo.

La historia de las hermanas D'Amelio muestra que no se necesita una abundancia de riqueza o conexiones en la industria para tener éxito, solo se necesita ser constante, aprovechar adecuadamente las redes sociales, tener una buena estrategia de relaciones públicas, ser dueño de la suya propia. estilo, y recuerda que menos es más. Aunque TikTok puede no ser relevante para la marca de todos, podemos aprender mucho al examinar cómo estos dos jóvenes adolescentes alcanzaron la fama simplemente bailando su propia melodía.