Si tienes problemas para meditar, probablemente sea lo que más necesites

La primera vez que me senté a meditar, pensé que no duraría ni 30 segundos. Atenué las luces, puse mis canciones favoritas de Enya, me senté, cerré los ojos y me concentré en mi respiración. En cinco segundos, un pensamiento apareció en mi cabeza. Luego otro.

“No puedo olvidar hacer esto y aquello”.

"¿Le envié un mensaje a Joe?"

"¿Qué tal ese juego de anoche?"

"Me pregunto cómo crece la hierba".

Sorprendida, traté de apartar ese pensamiento espontáneo de mi mente. Me concentré en mi respiración. Una letra de Ed Sheeran apareció en mi cabeza. Traté de sacarlo de mi cabeza, y luego mi teléfono vibró con una notificación de texto. Había olvidado cambiarlo a "No molestar". Y luego, antes de que pudiera volver a concentrarme en mi respiración, comencé a pensar en el trabajo.

Mi objetivo eran cinco minutos. Apenas llegué a las tres antes de apagar a Enya y salir corriendo desesperado. Pensé que había fallado en la meditación. Simplemente no era para mí. Tenía mejores cosas que hacer.

Pero me presenté al día siguiente y llegué a los cinco minutos. Entonces lo hice al día siguiente. Y al día siguiente. Para la tercera semana, lo aumenté a siete minutos. Era una tortura de nuevo. Para la cuarta semana, apenas podía pasar nueve minutos.

Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño: Mis días de trabajo se volvían más productivos. Pude mantener un trabajo profundo, difícil e importante durante períodos más largos sin distraerse cada cinco minutos. Cuando hice esa conexión, la meditación se volvió fácil. Finalmente tuve una razón. Evidencia. Esperar.

Ahora medito 20 minutos a primera hora de la mañana. Y no considero que el tiempo que paso sentado sobre mi trasero sin hacer nada sea una pérdida de tiempo. De hecho, no me lo perdería. Esos pocos minutos sin hacer nada hacen que todo suceda. Mi racha recientemente superó los 1000 días y el impacto ha sido profundo.

¿Por qué meditar?

Quizás se pregunte por qué es un buen uso del tiempo sentarse sin hacer nada durante tres a 30 minutos. Después de todo, si tienes 16 horas de vigilia en un día, quemar 30 minutos en meditación significa que te quedan 15 y medio. Además, todavía tienes que comer, ducharte, pasear al perro, etc. Además, ¿no es la meditación un privilegio? ¿Realmente tiene tiempo para dedicarle, especialmente si todavía está construyendo su negocio?

La razón por la que la meditación vale la pena el tiempo y el esfuerzo es que actúa como un multiplicador de fuerza. en su productividad. Puede pasar 20 o 30 minutos menos conectado en la oficina, pero las siete o más horas que pasa conectado son varias veces más productivas.

Una vez que me convertí en un practicante constante de la meditación, realicé tanto trabajo en cuatro horas como lo había estado haciendo anteriormente en un día completo porque mi capacidad de concentración era exponencialmente mayor.

Si odias meditar, eres afortunado

Por supuesto, como describí anteriormente, convertirse en un practicante constante de la meditación fue como sacar una muela. Lo que no me di cuenta en ese momento fue que esto en realidad era algo bueno.

He conocido a aspirantes a empresarios para quienes la paz interior y la quietud son algo fácil. Cuando les introduzco en la meditación, la toman como pato en el agua. A medida que adoptan períodos de meditación cada vez más largos por la mañana, noto que se vuelven un poco más productivo. Definitivamente vale la pena el esfuerzo, pero no es el multiplicador de fuerza que era para mí.

Yo tampoco soy una excepción. He arrastrado estudiante tras estudiante pateando y gritando en una rutina de meditación que se siente como una tortura al principio. No todos lo siguen, pero para los que lo hacen, 30 días o más hasta el punto en que se convierte en un hábito constante, el impacto en su productividad es dramático. como lo fue para mí.

En pocas palabras, cuanto más difícil le resulta la meditación, más tiene que ganar al adoptar la práctica.

Si la meditación le resulta difícil, es probable que su mente se distraiga con facilidad. El ruido en su cabeza, por no hablar del ruido de su entorno, puede sacarlo fácilmente de “la zona” en la que hace su mejor trabajo: el trabajo duro. trabajo que moverá la aguja en su negocio y vida personal.

Si logra controlar ese ruido que lo distrae aunque sea a medias, se sorprenderá de cuán lejos lo lleva ese enfoque adicional en los negocios, en sus pasiones y en sus relaciones. Lo he visto una y otra vez. Casi puedo garantizarlo, porque me pasó a mí.

Cómo meditar el derecho camino

Si desea que el multiplicador de fuerza de la meditación impulse su día de trabajo, así es como lo hace. Sin adornos, sin aplicaciones, sin necesidad de Enya. Todo lo que necesita es una habitación tranquila y un lugar para sentarse. He aquí cómo meditar en cinco sencillos pasos.

1. Establezca un temporizador para su período de meditación. Comience con tres minutos. Si no puede hacerlo, intente dos minutos la próxima vez. Si eso es demasiado largo, intente un minuto. ¡Su forma de trabajo!

2. Busque un lugar cómodo para sentarse. Puedes acostarte si quieres, pero no te apoyes en nada. Trate de relajarse en su propio equilibrio.

3. Cierra los ojos y concéntrate en tu respiración. Solo el lento inhalar y exhalar, inhalar por la nariz y exhalar por la boca.

4. Cuando surjan pensamientos, no los juzgues. No te juzgues por tenerlos. Las mentes humanas son máquinas pensantes.

5. Cuando su atención revolotee después de un pensamiento, recupere suavemente su atención, nuevamente, sin vergüenza ni juicio, y regrésela a su respiración. Lo harás innumerables veces. Imagina tu atención como una mariposa que capturas suavemente con una red y regresa a tu respiración cada vez que se aleja revoloteando. Continúe este proceso hasta que su temporizador indique que su período de meditación ha terminado. Incluso si un pensamiento te distrae cada cinco segundos, sigue recuperándolo con esa red de mariposas y tráelo de vuelta a tu respiración.

¿Qué efecto tiene esto? Con el tiempo, con la práctica, llevará ese cazamariposas a su jornada laboral. Desarrollarás el hábito de recuperar tu atención cuando te abandone durante tu tiempo productivo. Se encontrará capaz de trabajar durante períodos de tiempo cada vez más largos, con más y más concentración. Llegarás más abajo en tu lista de cosas por hacer en un día de lo que estás acostumbrado en una semana. Su plan de cinco años comenzará a parecerse más a un plan de un año, su plan de cinco años a sus sueños más salvajes.

No está mal para simplemente sentarse y respirar.