Un granjero de Texas le ofrece a Elon Musk 100 hectáreas de terreno para que mude las oficinas de Twitter de California a Texas

Al día siguiente de que se anunció que Elon Musk era el nuevo dueño de Twitter, un hombre de Texas llamado Jim Schwertner subió un peculiar mensaje a su perfil: “Elon Musk, muda Twitter a Schwertner, TX. a 38 millas al norte de Austin, en el condado de Williamson, y te daremos 100 hectáreas gratis”.

El poblado al que hace referencia el hombre, y que lleva su nombre, es un área de sembradíos y tierras para ganado de más de 20,000 hectáreas en la que se ubican varios ranchos. En esa zona de Texas se cultiva algodón, maíz, sorgo, arroz y trigo y hay espacio suficiente como para crear un campus para una empresa como Twitter. La zona se encuentra en el condado de Williamson, aproximadamente a una hora de Austin, que desde hace años se ha convertido en una de las ciudades símbolo del emprendimiento en Estados Unidos.

Jim Schwertner es el director ejecutivo de Capitol Land & Livestock empresa dedicada a la ganadería desde 1946. Lo que evidentemente busca Schwertner con su oferta es impulsar el crecimiento de la región en la que habita y aunque hasta el momento Elon Musk no se ha pronunciado al tuit (en el que no viene etiquetado) la idea pudiera no ser tan descabellada si analizamos que tres de las empresas de Musk tienen presencia en el estado de Texas: Tesla Motors tiene sus oficinas centrales en Austin; Space X tiene instalaciones para realizar pruebas en el poblado de Boca Chica; y las oficinas de The Boring Company se encuentran en la ciudad de Pflugerville.

Según el sitio Austonia.com, Jim Schwertner declaró que Musk es lo mejor que le ha pasado a Texas y que la llegada de Twitter podría detonar la actividad económica de la región: “Creemos que es una buena idea, especialmente cuando Samsung viene a Taylor. Quiero decir, esta área está explotando y queremos ser parte de este crecimiento explosivo”. En noviembre del año pasado Samsung anunció una inversión de $17 mil millones de dólares para construir una fábrica de microchips en la ciudad de Taylor, también en Texas.

Greg Abbott, gobernador de Texas, se subió a la oferta de Schwertner y tuiteó: “Hombre de Texas le ofrece a Elon Musk 100 acres de tierra GRATIS para que mude la sede de Twitter. Lo declararé una ‘Zona de Libertad de Expresión’ Tal vez podamos cambiarle el nombre a Twitter, Texas. Piénsalo. @Elon Musk”.

Hasta el momento Musk tampoco ha respondido al tuit del gobernador, pero como dice el dicho: pedir no empobrece.

Actualmente las oficinas de Twitter están ubicadas en San Francisco, California.