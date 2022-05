Mejorar tu capacidad de aprender significa salir de tu zona de confort

En la escuela primaria me enseñaron que el aprendizaje procedía del trabajo estudioso, la disciplina de la memorización y retención de hechos.

Llevé esta misma mentalidad a la universidad y más tarde a mi primer trabajo como programador junior.

No fue hasta años más tarde, cuando me convertí en emprendedor, que encontré una cita del autor Josh Waitzkin que cambió por completo mi perspectiva. “La clave para buscar la excelencia es adoptar un proceso de aprendizaje orgánico a largo plazo, y no vivir en un caparazón de mediocridad estática y segura”, escribió. “Por lo general, el crecimiento se produce a expensas de la comodidad o la seguridad anteriores”.

Desde ese momento epífano, he establecido varias prácticas para ayudarme a mejorar mi capacidad de aprender que me gustaría compartir con ustedes.

No confíes solo en los libros: encuentra un mentor de confianza

Escúchame, soy un gran defensor de ser un lector voraz. Dicho esto, mejorar nuestra capacidad de aprender y adquirir nuevos conocimientos no solo proviene de leer libros, sino también de nuevas experiencias y conexiones que hacemos.

Me gustaría ofrecer un ejemplo de mi propia vida. Cuando comencé mi empresa, Jotform, hace 16 años, leí todos los libros de negocios que pude conseguir. Cada vez que surgía un problema, buscaba una solución en uno de mis libros. La cuestión es que muchos emprendedores y nuevas empresas en ciernes a menudo se ven sorprendidos por escenarios inesperados, como tratar con un empleado problemático, y es posible que no encuentren los consejos prácticos que buscan en esas páginas.

Por ejemplo, un libro puede ofrecer una postura autorizada sobre el manejo de problemas con uno de los miembros de su equipo, pero no todas las situaciones son iguales y algunas requieren más delicadeza y delicadeza. Es por eso que creo firmemente en encontrar un mentor de confianza, alguien que haya estado donde tú estás y comprenda los matices de las habilidades blandas y pueda guiarte para tomar las decisiones correctas.

Pasa tiempo con personas que son diferentes a ti.

Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, quedamos atrapados en una burbuja de la misma multitud. Aquellos con intereses y afinidades similares a nosotros: vamos a almorzar juntos, nos enviamos memes y, a menudo, nos sentimos realmente sincronizados entre nosotros. No hay nada de malo en esto, pero una de las cosas más esclarecedoras que he descubierto mientras dirigía mi negocio tiene que ver con las ideas aprendidas de personas que son completamente diferentes a mí.

¿Por qué, podrías preguntar? Porque ofrecen nuevas perspectivas que me hacen pensar diferente, me obligan a salir de mi zona de confort. Pasar tiempo con personas diferentes a nosotros también hace algo más: mejora nuestra " agilidad de aprendizaje ", la capacidad de mantenernos flexibles y crecer a partir de nuestros errores.

Entonces, ¿cómo poner esto en práctica exactamente? Al permanecer abierto. Al comunicarte con colegas, es posible que normalmente no te sientas atraído y te ofrezcas a invitarlos a tomar un café. Pero sobre todo, practicando la escucha activa.

Tómate el tiempo para reflexionar

Voy a ser honesto aquí: es probable que no pase un día en el que no estés de alguna manera mirando una pantalla. Tu computadora, tu teléfono inteligente, tu televisor y cualquier otro dispositivo que exitsa en la Tierra. Estamos asimilando información a una velocidad colosal (mucho de esto es bueno, porque nos mantenemos informados y encontramos consuelo en estar entretenidos después de dos años extremadamente difíciles).

Sin embargo, el difunto autor y psicoterapeuta estadounidense, Richard Carlson, señaló sabiamente que la reflexión es "una de las herramientas más infrautilizadas pero poderosas para el éxito".

Pero, ¿con qué frecuencia lo estamos haciendo realmente?

Esta es una actividad que disfruto con frecuencia y animo a mi equipo a que pruebe: tómate un tiempo para escuchar uno de tus podcasts o audiolibros favoritos y luego sal a caminar, en un parque o alrededor de su vecindario. Este tiempo a solas sin distracciones ni interrupciones ayuda a tu mente a despejar cualquier ruido externo y procesar lo que acabas de absorber.

Esto es especialmente vital para nosotros como empresarios, ya que perfeccionar nuestro aprendizaje reflexivo nos ayuda a alejarnos de la rutina diaria y desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico.

Acepta los desafíos

En Jotform, recientemente presentamos nuestra primera marca nueva en más de una década. Ha sido un momento emocionante ver crecer nuestra empresa sin ningún financiamiento externo a 10 millones de usuarios. Transmito esta noticia no para presumir, sino para asegurarles que todo esto no sucedió sin sus desafíos.

En los primeros días de la creación de mi startup, encontrar a las personas adecuadas era una de mis principales preocupaciones. No estaba interesado en contratar solo en función de las habilidades y el talento de una persona; también quería asegurarme de que encajarían bien en la cultura que estaba tratando de construir.

A lo largo de los años, a medida que escalamos, nuestros desafíos se volvieron más complejos. Pero lo que quiero decir es esto: una de las mejores formas en que ha mejorado mi propia capacidad de aprender fue aceptar estas pruebas , en lugar de ceder ante su presión.

Los colaboradores de Harvard Business Review , JP Flaum y Becky Winkler, explican que "para aprender de tales desafíos, el individuo debe permanecer presente y comprometido, manejar el estrés provocado por la ambigüedad y adaptarse rápidamente para desempeñarse", escriben. “Esto requiere habilidades de observación y escucha, y la capacidad de procesar datos rápidamente”.

Sigue estirándote

Un momento crucial para mí en mi vida fue dejar mi país natal de Turquía y elegir estudiar Ciencias de la Computación en la Universidad de Bridgeport en los Estados Unidos.

No hace falta decir que aventurarme en un territorio desconocido mejoró mi capacidad para aprender y adaptarme a un ritmo avanzado. Vivir en un país extranjero significaba aprender nuevas mentalidades, costumbres y formas de hacer las cosas, todo lo cual propiciaba el aprendizaje. Considero que es una de las mejores decisiones que he tomado.

Porque son estos tipos de riesgos los que conducen a la oportunidad, del tipo que lo empuja fuera de su zona de confort y, en última instancia, infunde confianza en tus habilidades.

Más tarde, cuando comencé mi propio negocio, mantuve este enfoque de asumir riesgos progresivos, innovando continuamente y definiendo mi propia visión del éxito. Todo esto sin $0 en financiamiento externo.

Estirarse no significa necesariamente cambiar tu vida y mudarte a otro país. Se trata de dar pasos más grandes de lo que normalmente harías; se trata de permitirte abrazar nuevas experiencias , incluso si pueden ser desafiantes o incómodas.

Implica dejar atrás tu sensación de seguridad para aprovechar tu capacidad de crecimiento.

