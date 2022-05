Cómo convertir su idea en éxito

Hay pocas cosas que afirmen tanto la vida como tener una idea fantástica. Caminas sintiéndote como una burbuja a punto de estallar. Cuando tus amigos te preguntan cómo te va, todo lo que quieres hacer es contarles tu idea. La buena noticia es que nuestras ideas tienen la capacidad de emocionarnos. Crean una sensación de alegría infantil, que es una parte esencial del proceso de motivación. ¿Las no tan buenas noticias? Que estas ideas son inútiles a menos que reconozcas que tener una idea es solo una pequeña parte del proceso emprendedor.

He sido juez en un gran número de concursos de ideas y lanzamientos. Lo que esto me ha enseñado es que las mejores ideas no son necesariamente las que ganan. En el pasado, como hace 10 años, las ideas que ganaron fueron las que tenían la capacidad de entusiasmar a los jueces. Estas fueron las ideas que parecían prometedoras en el tablero de dibujo y ganaron simplemente por su potencial.

Hoy en día, los concursos ofrecen un mejor reflejo de la realidad. Los emprendedores con una comprensión clara de lo que se necesita para convertir una idea en realidad son los que se llevan el título. Estos emprendedores trabajan junto con equipos que pueden estar a la altura de las circunstancias y crear todas las relaciones, cooperaciones y ventas requeridas.

Tu idea no es tu bebé

La gran mayoría de las ideas cambian drásticamente a lo largo de su vida. La mayoría de ellos no se ven iguales una vez que se han ejecutado correctamente como lo hicieron en la concepción.

Por esta razón, es importante que los empresarios estén dispuestos a escuchar aportes de una variedad de fuentes: clientes potenciales, su red, sus socios, etc. Puede ser difícil distinguir entre comentarios críticos y críticas personales. Esta es la razón por la que muchos empresarios temen que se critique su discurso o concepto. Por la misma razón, es imperativo que desarrolles la habilidad de desapegarte de tu idea. Tu idea no es tu bebé. Tu tarea no es protegerlo. Los niños maduran a través del amor; debes permitir que tu idea madure a través de la crítica constructiva. Lo mejor que puede hacer por su idea es exponerla a tantas críticas como sea posible. Luego use esta retroalimentación de una manera constructiva y positiva.

Aceptar críticas, por muy constructivas que sean, puede ser un proceso vulnerable. Para ayudarte a superarlo, debes concentrarte en tu visión en lugar de la idea en sí. Por ejemplo, si estás pensando en abrir un restaurante de tapas, pero luego descubres que no es una buena idea, debes tener una visión y una pasión fundacionales. Un ejemplo de esto podría ser que quieras llevar tu amor por la comida española a tu país de origen. El resultado de esto es que no eres tan vulnerable cuando se trata de tu idea. Puede mantener el entusiasmo y la motivación originales incluso si la versión original de su visión resulta inviable.

Haz las cosas complicadas simples

Hay bastante literatura sobre el espíritu empresarial, por lo que, naturalmente, ha surgido una gran cantidad de palabras de moda. Mi consejo para ti es que te mantengas alejado de las palabras inteligentes. Ninguno de ellos ayuda a crear una sensación de comprensión y claridad. Reemplácelos con datos y puntos válidos.

Los empresarios experimentados ya conocen todas las palabras elegantes. Entonces, si les está presentando, no se impresionarán si agrega jerga de la industria. La mayoría de los inversores están más interesados en la capacidad del emprendedor para profundizar en el núcleo de su idea y explicar el concepto en un lenguaje fácil de digerir. En resumen: habla de una manera que tu abuela pueda entender.

Independientemente del tipo de empresa que desee crear, siempre debe tener en cuenta estos tres fragmentos de consejos:

Piensa en grande:

Los grandes sueños te mantienen motivado, especialmente cuando te enfrentas a oposición, lo que definitivamente harás.

Actúa en pequeño:

Las pequeñas acciones te dan una idea de si estás o no en el camino correcto.

Fallar rápidamente:

Es imposible no fallar nunca. Al principio, los errores son más baratos porque aún no has invertido todo tu tiempo y dinero en el proyecto. Vaya por los errores rápidos y baratos hasta que lo haya descifrado y haya encontrado su modelo de negocio ideal.

