Sesgos cognitivos sobre el liderazgo y cómo sobrevivirlos

Una vez, un compañero director ejecutivo no cumplió con mis expectativas. Molesto, llamé a mi amigo, quejándome de que alguien podría ser así. Me dijo que solo porque puse a alguien en un pedestal, no significa que pidió estar allí: “Si la forma en que vive su vida no coincide con tu percepción, ese es tu problema”.

Él estaba en lo correcto. No es el trabajo de un líder ser quien yo espero que sea.

Detrás de su activismo, informes de varias aventuras, sexo en grupo, alcoholismo y depresión maníaca aún rodean la memoria del Dr. Martin Luther King Jr. Gandhi estaba tan obsesionado con su celibato que durmió desnudo con su sobrina nieta adolescente para poner a prueba su fuerza de voluntad. Los médicos describieron las misiones de la Madre Teresa como " hogares para los moribundos ", con condiciones inadecuadas, antihigiénicas y sin analgésicos porque, en las propias palabras de la venerada santa, "el mundo gana mucho con [los pobres que aceptan su suerte y] el sufrimiento".

El problema de conocer la verdad detrás de los héroes de la historia no es que tuvieran fallas, sino que esperábamos que fueran cualquier otra cosa. Todos los días, la gente como tú y yo los ponemos en ese pedestal porque queremos creer que eran perfectos, no porque realmente lo fueran. Vemos a nuestros líderes como una marca colectiva versus una colección de rasgos humanos, como todos nosotros.

Esto no es diferente con los líderes de hoy. Les asignamos ciertas cualidades porque queremos que sean así, como los héroes que preferimos, en lugar de los humanos imperfectos que son. Los líderes pueden caer en la fanfarria y perder sus habilidades críticas o superar los sesgos cognitivos de la sociedad con integridad y autenticidad.

Evita quedarte atascado en un pedestal.

Desarrollamos sesgos cognitivos basados en nuestra experiencia de vida. Así como esperamos que los maestros sean buenos con los niños y que los cirujanos tengan mano firme, también tenemos expectativas de comportamiento para nuestros líderes. El énfasis actual en el liderazgo de servicio nos hace creer a todos que los líderes son héroes, que existen para servir a la gente y que cada una de sus acciones debe ser un gesto desinteresado. Luego, cuando no actúan de acuerdo con nuestras creencias, nos desilusionamos: el héroe ha caído y todo lo que alguna vez hicieron, bueno o malo, se agrupa en una gran decepción gigante. Esa es una gran carga para un líder.

En lugar de ver a los líderes como una unidad completa, debemos verlos como una colección de rasgos humanos básicos. Olvidamos que dentro de cada líder hay una persona, con defectos e imperfecciones. En lugar de poner a la persona en su totalidad en un pedestal como una especie de encarnación de bondad única para todos, simplemente admíralos por sus fortalezas. Desempaqueta lo que te gusta de ellos sin descartar todo el líder. Toma el bien que lograron por lo que es, pero no culpes a los humanos por no ser ángeles.

Honra las emociones

Cuando una empresa estaba siendo desalojada, ilegalmente, de su edificio, el director ejecutivo de una empresa mucho más grande y vecino del edificio le dijo al angustiado dueño del negocio que parecían "no emocionalmente a un nivel de liderazgo". Tal vez desde la escuela de capacitación del CEO, esa perspectiva era precisa, pero descuidaron el hecho de que esta persona pasó de estar cómoda y estable un día, a pelear por otro espacio de valor equivalente, verse y sentirse al día siguiente.

En lugar de hablar con empatía y amabilidad, el director general se aprovechó de la vulnerabilidad del empresario y criticó lo que consideró una debilidad. Pero la idea de que los líderes deberían ser inmunes a las emociones, incluso en situaciones extremas, es una expectativa poco realista para el ser humano detrás del traje.

Las clases de liderazgo te enseñan que se supone que los líderes deben estar abotonados y con cara de póquer para que nadie sepa realmente lo que hay dentro de sus cabezas. Muchos líderes fingen una fachada empalagosa y luego se quejan de lo que no les gustó detrás de escena. Los líderes pueden ser fuertes, pero también necesitan paciencia cuando las situaciones provocan grandes emociones a medida que llegan a comprender las redes de seguridad disponibles. Todos los líderes experimentan emociones, y esperar que las retengan para satisfacer nuestros propios sesgos cognitivos es perjudicial para su bienestar y su liderazgo.

La integridad y la autenticidad son el antídoto

Para sobrevivir a los sesgos cognitivos del mundo, los líderes necesitan autenticidad e integridad. Ambos rasgos se basan en mecanismos similares en la mente: nuestras propias expectativas de nosotros mismos y nuestro carácter deben alinearse con la persona que mostramos.

Esperamos que los líderes sean humildes, accesibles y comprensivos, pero todas esas cualidades no significan nada si un líder no es genuino. La gente puede esperar que yo, como líder en mi industria, hable de cierta manera y solo a ciertas personas. Pero puedo superar sus expectativas actuando de manera coherente y auténtica, y siempre de acuerdo con mi yo auténtico; No me desvío de lo que creo que es correcto y verdadero. En lugar de preocuparme por un pedestal, trabajo en conectarme con las personas y comunicar un sentido genuino de cuidado.

Así como no se puede falsificar una expresión auténtica de uno mismo, tampoco se puede falsificar la integridad. Esa misma incomodidad que sentimos al saber que nuestros héroes tenían fallas es la disonancia cognitiva que sienten los líderes cuando sus pensamientos y acciones son incongruentes. Cuando los líderes aspiran a ser los héroes que la gente espera de ellos, en lugar de quienes realmente son, el ego y el orgullo pueden abrumar sus habilidades. Entonces, cuando fallan, los vemos como un fraude.

Si representa auténticamente sus valores y principios y se adhiere a ellos de manera constante, incluso cuando comete un error, las personas seguirán confiando en sus buenas intenciones y le darán más oportunidades de estar a la altura de ellas. Para ser un buen líder, olvídese de todos esos cursos de liderazgo de la Ivy League que le dicen quién debe ser, simplemente sea usted mismo.

Por supuesto, los líderes tienen la responsabilidad de usar su poder y recursos de manera responsable, pero debemos ser flexibles en nuestras expectativas sobre ellos. Pongámonos de acuerdo en dejar de esperar que los líderes sean Superman o Wonder Woman. Después de todo, ¿no es más heroico presentarse todos los días sin capa, ser quienes son y hacer exactamente lo que dicen que harán?