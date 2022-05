4 consejos para desarrollar un plan de marketing que realmente haga crecer su negocio

La estrategia de marketing de su negocio tiene el potencial de impulsar las ventas y colocarlo en el centro de atención. Sin embargo, si su estrategia no está bien planificada, puede detener los ingresos sin darse cuenta y limitar su propio éxito. Tenemos que ser intencionales para crear un plan de marketing efectivo que haga crecer nuestro negocio, especialmente en el mundo de las nuevas empresas. Además, es muy fácil distraerse con las nuevas y brillantes tendencias de marketing que prometen brindar más alcance que nunca. Pero estas tendencias a menudo no respaldan el negocio en su totalidad. El mejor plan de marketing se crea cuando adoptamos un enfoque holístico que invierte en cada elemento de nuestro negocio.

A medida que construí mi negocio en los últimos años, aprendí muchas lecciones de marketing de la manera más difícil. Si bien no hay reemplazo para su propia experiencia, si desea desarrollar un plan de marketing que realmente funcione, siga leyendo.

Imprescindibles de marketing

No se puede subestimar la importancia de tener una visión holística de su negocio y su comercialización. Su estrategia de marketing debe considerar todo, desde el producto en sí mismo hasta la facilidad de acceso a su sitio web. Además, desde la cohesión de sus redes sociales hasta la fluidez del cumplimiento de su pedido. Si incluso un elemento de su negocio no está sincronizado, todo el dinero que está gastando en marketing no será tan exitoso como sea posible. Cada parte del viaje del cliente, desde que conoce por primera vez su marca hasta que recibe su primer producto, es vital para su éxito. Si solo invertimos en algunos elementos y no en otros, podemos perder clientes potenciales y fuentes de ingresos.

Por ejemplo, cuando comenzamos a comercializar nuestro producto, publicamos casi exclusivamente anuncios en línea, ignorando todos los demás tipos de comunicación. Pero una vez que comenzamos a agregar el marketing por SMS, vimos un aumento inmediato en los ingresos. A partir de ahí, pudimos seguir creciendo y generar un flujo constante de ingresos.

Por supuesto, también es crucial crear una fuerte presencia en las redes sociales con contenido que refleje la naturaleza de su negocio y atraiga a las audiencias. Utilice embajadores y personas influyentes en todas las plataformas de redes sociales para proporcionar una prueba social de la eficacia de su producto. Y, asigne recursos a aquellos que tienen el mayor rendimiento. Finalmente, si los clientes llaman a su puerta, debe estar listo para responder. Asegúrese de contar con la infraestructura necesaria para atender a los clientes que deseen comunicarse. Cree un sistema de correo electrónico y texto que pueda respaldar su estrategia publicitaria y haga que los clientes se sientan respaldados.

No se limite a un solo aspecto del marketing. Invierta e incluya cada elemento de su negocio en su estrategia de marketing. Como resultado, verá cómo, a su vez, cada elemento de su negocio puede trabajar en conjunto para ayudarlo a crecer.

Cómo crear un enfoque de marketing holístico

Ahora que conoce los elementos imprescindibles, es hora de comenzar a tomar medidas. A medida que perfeccioné mi enfoque de marketing a lo largo de los años, descubrí que hay cuatro pasos cruciales para crear una estrategia de marketing holística:

Elabore un plan: no podemos tomar medidas antes de saber adónde vamos y cómo vamos a llegar allí. No es suficiente simplemente tirar cualquier cosa contra la pared y ver qué se pega. Siéntese con su equipo y trace un curso que no se base en accidentes felices. Póngase en contacto con personas que hayan hecho con éxito lo que está tratando de hacer: cada negocio es único, pero no sería útil pedir consejo a alguien que tiene objetivos completamente diferentes a los suyos. Encuentre aquellos con negocios que admire y le gustaría emular. Hable con dueños de negocios que ya han resuelto muchos de los problemas en sus estrategias. Podrá aprender, crecer y, con suerte, evitar algunos de sus costosos errores. No lo configure y lo olvide: asegúrese de que sus dólares de marketing se gasten bien verificando el retorno de la inversión . Si algo está funcionando extremadamente bien, puede ser el momento de invertir más en esa vía. Por el contrario, si un enfoque en particular parece fracasar, sabrá que es hora de dedicar su tiempo y esfuerzo a otra parte. Evalúe continuamente su plan en busca de brechas o áreas de mejora: la única constante que tenemos en los negocios es que siempre cambio. Tenemos que mantenernos ágiles y estar listos y dispuestos a actualizar nuestros planes según sea necesario.

Conoce tu marca

Si sigue todos los pasos mencionados anteriormente pero su producto y sus estrategias de marketing no se alinean, sus consumidores se sentirán más confundidos que interesados. Su cliente debe tener una experiencia positiva y cohesiva cada vez que se encuentre con su marketing o su producto. Para llegar a su público objetivo, su marketing debe ser coherente con sus valores, cultura y el producto que tiene para ofrecer.

Comprender tu marca no solo ayudará a que tus consumidores te encuentren , sino que también te ayudará a encontrarlos. ¿Qué tipo de persona está buscando tu producto? ¿Cómo y dónde pasan su tiempo? ¿Con qué necesitan ayuda? Saber a quién está tratando de dirigirse (y por qué) lo ayudará a enfocar su estrategia de marketing, aumentar su poder emocional y llegar a las personas que realmente necesitan lo que tiene para ofrecer.

mantente ágil

Un plan de marketing sólido tiene el potencial de aumentar los ingresos y llegar a más clientes de lo que se creía posible. Sin embargo, debemos tener cuidado de no obsesionarnos tanto con formalizar el plan de marketing perfecto que no hagamos casi nada en absoluto. No podemos crecer sin acción y, a veces, esa acción traerá algunos baches en el camino. Tómese el tiempo para crear un plan de marketing holístico e intencional. Pero manténgase lo suficientemente ágil para adaptarse a medida que usted, su negocio y el mundo que lo rodea evolucionan.