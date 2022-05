Cree en ti mismo y el éxito empresarial seguirá

Uno de los mayores errores que cometen los emprendedores es no creer en sí mismos. He visto esto una y otra vez en el campo, donde se cuela la duda y el emprendedor toma decisiones por miedo, no por confianza.

Por lo general, cuando esto sucede, un empresario puede decidir conservar el capital, en lugar de explorar formas de utilizar ese capital de manera proactiva. O pueden tratar de hacer todo por sí mismos, en lugar de contratar recursos que puedan realizar las tareas de manera más eficiente. Esta mentalidad también surge con los empresarios que necesitan capital para expandirse pero optan por quedarse al margen.

Con cualquiera de estos escenarios, el emprendedor puede perder terreno frente a competidores más agresivos y dispuestos a asumir un riesgo calculado. Su negocio fácilmente podría marchitarse y morir en la vid.

El último escenario que quiero abordar es el del empresario en potencia que ni siquiera inicia su negocio. Estas personas son cercanas y queridas en mi corazón. Probablemente me he encontrado con miles de ellos durante mis cinco décadas como emprendedor. Por lo general, carecen de confianza en sí mismos para dar los primeros pasos para recopilar información, diseñar un plan de negocios y buscar capital. Procrastinan, con la esperanza de que algún día el dinero caiga en su regazo. Casi nunca sucede.

Cuando me he encontrado con tales individuos, les he hecho algunas preguntas importantes que me sugieren si tienen lo que se necesita para creer en sí mismos y arriesgarse . Si la persona responde "sí" a estas preguntas que se enumeran a continuación, definitivamente debe apostar por sí misma y correr el riesgo.

¿Tienes experiencia en el campo?

La experiencia en la materia es invaluable para un emprendedor. Tengo un amigo cuyo padre era editor de periódicos. Mi amigo hizo de todo, desde vender periódicos en la esquina de la calle cuando era niño hasta escribir artículos cuando era adolescente. Cuando llegó el momento de iniciar su propio negocio hace 25 años, comenzó un negocio de boletines . Su experiencia en el periodismo fue fundamental para su éxito.

¿Tienes el estómago para manejar algunos contratiempos?

Cometerá errores. Todos los empresarios lo hacen. Es inevitable. Mi amigo comenzó su primer boletín informativo por suscripción a principios de la década de 1990. Falló. No abandonó la idea. En cambio, tomó un trabajo de tiempo completo con un editor de boletines para aprender cómo corregir los errores que cometió en el primer intento. Diez años después, estaba listo de nuevo. Esta vez, cobró demasiado, $795 al año por las suscripciones a su boletín. Solo vendió unas pocas suscripciones, apenas lo suficiente para justificar toda la energía y el tiempo que le llevaría escribir todos esos artículos. Pero en lugar de devolver el dinero y abandonar su empresa, se quedó con ella. Bajó el precio. En última instancia, creó un negocio que a muchos periodistas les encantaría tener.

¿Estás dispuesto a delegar?

Es difícil ver el dinero salir por la puerta. En cambio, algunos empresarios podrían verse tentados a administrar todos los aspectos del negocio, incluida la tecnología. Mi amigo reconoció lo que hizo bien y lo que no hizo bien. Identificó un equipo que podía liberar su mente de los desafíos tecnológicos y permitirle hacer lo que mejor sabía hacer: ser editor. También reconoció el valor de los servicios de suscripción, que podrían hacer que cientos de bibliotecas se suscribieran a cambio de una pequeña comisión.

¿Va a hacer un esfuerzo adicional para sus clientes o clientes?

Mi amigo fue leal a sus clientes iniciales y luego, a medida que su negocio creció, fue leal a esos clientes, que generaron la mayor cantidad de ingresos. También les dio otros beneficios, como reimpresiones gratuitas que podían usar para sus iniciativas de marketing . Haga el favor con sus mejores clientes, y valdrá la pena en lo que respecta a su lealtad y referencias a otros clientes.

¿Estás dispuesto a apostar por ti mismo?

Mi amigo sabía lo que tenía y estaba listo para poner su propia seguridad financiera en el tajo. En los primeros años, construyó su puntaje de crédito. Luego, cuando necesitaba capital, no dudaba. Tomó los cheques de tarjetas de crédito de bajo interés e invirtió en su negocio, patrocinando conferencias clave a las que asistieron posibles suscriptores. Funcionó, ya que los nuevos suscriptores se sumaron y él borró la deuda. Sin duda, la deuda de tarjetas de crédito no es para todos. Si puede obtener dinero barato de un banco, hágalo. Pero si no puedes, cree en ti mismo y haz lo que sea necesario para encontrar el éxito como emprendedor .

Estas cualidades no garantizarán el éxito. Pero si los tiene o, en última instancia, los adopta, entonces sus posibilidades serán mucho mayores. Como dijo Henry David Thoreau: "Si uno avanza con confianza en la dirección de sus sueños y se esfuerza por vivir la vida que ha imaginado, encontrará un éxito inesperado en las horas comunes".