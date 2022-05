Lo que las juntas directivas, los directores ejecutivos y los líderes empresariales pueden aprender de los Supersónicos

Me tomé un tiempo y vi Jetsons: The Movie el otro día. La película se hizo en 1990, hace más de 30 años. Siempre había sido un fan porque me encantaba verlo cuando era niño. Me imaginé que su descripción era cómo sería el mundo en algún momento del futuro.

Hasta cierto punto, lo ha hecho. Al igual que los Supersónicos, ahora tenemos llamadas telefónicas cara a cara (a través de Zoom y Webex). Tenemos la tecnología para autos voladores, nos estamos preparando para viajes espaciales comerciales y buscamos habitar Marte. Además, muchas personas, empresas y organizaciones utilizan robots para todo, desde la limpieza de la casa, la fabricación y como mascotas de juguete.

Sin embargo, una de las cosas más maravillosas y fascinantes de ver esta película ahora como una mujer de negocios adulta y experimentada, asesora de crecimiento estratégico y consultora de biografías y currículum ejecutivo y de directorio es que la vi con nuevos ojos. Ahora vi algunas cosas geniales que pueden hacer que mis clientes y los directores ejecutivos, líderes empresariales y miembros de la junta de hoy en día tengan que lidiar sin esfuerzo. Desde la diversificación de los directorios y la alta gerencia, el manejo de problemas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), pivoting (para muchos debido a Covid) o cualquier otro cambio comercial o industrial debido a la incertidumbre o los tiempos cambiantes.

Estos son algunos de los paralelismos y soluciones que creo que beneficiarían al mundo empresarial actual y brindarían una excelente instantánea de lo que podemos ser:

La junta tenía un miembro femenino: en la película, el director ejecutivo, el Sr. Spacely, presenta a la junta de Spacely Sprockets, su empresa. Si bien no es un punto focal de la película, fue maravilloso y refrescante ver que incluso hace 30 años, cuando se hizo la película, la idea de que la junta de una empresa importante tenía un miembro femenino y que no era un gran problema, es de hecho, un gran problema.

Diversidad: la diversidad no solo de la empresa, sino de todo el universo fue un tema subyacente a lo largo de la película. George Jetson trabajaba con un gerente que era un robot y tenía vecinos y amigos de todas las especies, colores, formas y tamaños. No fue un problema. Creo que muchos en el mundo de hoy esperan que esto también deje de ser un problema.

Ambiental, social y de gobernanza (ESG): Spacely Sprockets construyó una planta de producción en un asteroide que estaba destruyendo el hábitat de una población local y especies desconocidas. El Sr. Spacely admitió más tarde que sabía que había habitantes, pero no se tomó la situación en serio. Creía que era una decisión rentable para su empresa. Sin embargo, hubo problemas de producción y luego surgieron pérdidas debido a sus atajos ESG. Al igual que en el mundo actual, los problemas ESG terminan costando dinero a las empresas tarde o temprano.

Enfrentar y descubrir la causa raíz de los problemas, verse obligado a girar y pensar fuera de la caja en tiempos de cambio: la planta de Spacely Sprocket seguía teniendo problemas de producción. Cada vez que surgía un problema, el Sr. Spacely culpaba al vicepresidente a cargo de la planta. Pasó por cuatro vicepresidentes antes de contratar a George Jetson. Resultó que la raíz del problema era que los habitantes del asteroide desmantelaban los cables y saboteaban la planta por la noche para proteger su hábitat. George Jetson fue el único que decidió que llegaría a la raíz del problema.

Una vez que se reveló el problema real, el director ejecutivo primero trató de luchar contra él. Sin embargo, fue presionado y finalmente cedió a una solución proporcionada por George que terminó aumentando la producción y duplicando sus ganancias. La solución fue permitir que los habitantes del asteroide dirigieran la planta y luego vendieran las ruedas dentadas a Spacely Sprockets. Esto fue en lugar de que Spacely Sprockets fabricara, poseyera y dirigiera la planta. La especie no solo duplicó la producción, sino que descubrió una forma de reciclar las ruedas dentadas viejas. Esto no solo redujo los costos, sino que resolvió el problema de los materiales de extracción de plantas en su hábitat. La especie consiguió empleo, salvó su hogar y creó un panorama financiero aún mejor para la empresa.

Fue realmente un ganar, ganar para todos. Si abrimos nuestras mentes y corazones, puede ser así para todos nosotros, tanto en los negocios como en la vida.

Equilibrio entre la vida laboral y personal: antes de Covid, algunos de ustedes pagaban a personas para que les ayudaran a descubrir cómo tener un equilibrio entre la vida laboral y personal. Mientras dirigía empresas y organizaciones, es posible que se haya sentido culpable por el hecho de no pasar mucho tiempo con sus hijos u otras personas importantes. Y, francamente, no los conocía realmente. Si bien no muchos directores ejecutivos y líderes empresariales lo dirían públicamente, un gran número se ha beneficiado desde una perspectiva personal debido a la pandemia.

En la película, el hijo de George, Elroy, está triste. George prometió ir a su juego de spaceball y se lo perdió debido al trabajo, junto con Elroy anotando el tiro ganador. Al final, la situación se enderezó cuando George se dio cuenta de que con la especie apoderándose de la planta, ya no era necesario que él la dirigiera. George pudo regresar a un puesto que le daría tiempo tanto para el trabajo como para su familia. Ese no será el caso para todos. Pero este tiempo será apreciado por muchos debido a la oportunidad de hacer cosas con personas en su vida que normalmente no tendría tiempo para hacer.

E incluso para otros, donde las cosas a nivel de relación no funcionaron. Este tiempo todavía era necesario para saber que de vez en cuando hay que liberarse de lo viejo para dar paso a lo nuevo y hacer lo que verdaderamente te conviene.

A veces, para encontrar respuestas a los problemas de hoy, tenemos que volver a las cosas que disfrutamos y valoramos en nuestra infancia. Esta película proyectó que todos viviríamos como los Supersónicos en el siglo XXI. Tal vez lo haremos. Si bien el momento del cambio es ahora, técnicamente todavía nos quedan unos 80 años más.

