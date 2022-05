¿Se está muriendo la industria del SEO?

Desde el momento de su creación, la optimización de motores de búsqueda ha enfrentado críticas y pesimismo. Pero últimamente, las voces que insinúan que el SEO está en sus últimas etapas, o que la tendencia finalmente se está desvaneciendo, se han vuelto más fuertes. Las personas tanto dentro como fuera de la comunidad SEO están haciendo predicciones audaces de que dentro de esta década, toda la industria podría colapsar.

¿Hay algo de verdad en estas especulaciones? ¿El SEO está comenzando a debilitarse en términos de poder o rentabilidad y, de ser así, hay algo que nosotros en la industria del SEO podamos hacer al respecto?

Las amenazas para la industria del SEO

Hay algunas amenazas importantes para la industria de SEO sobre la mesa. El SEO ya no es una estrategia perfecta. No hay garantía de que genere tráfico para ti o se vuelva rentable, puede ser complicado de implementar e incluso si hace todo bien, aún podrían pasar meses o incluso años antes de que comiences a ver los resultados.

Agrega a eso la serie de amenazas que enfrenta nuestra industria:

Apps y servicios directos. ¿Por qué molestarse en buscar algo en Google cuando simplemente puedes obtener recomendaciones de productos en tu aplicación de Amazon? ¿Por qué buscar un servicio de viajes compartidos cuando solo puedes confiar en Uber? La verdad es que las aplicaciones y los servicios directos están eliminando parte del tráfico de búsqueda tradicional. Sin embargo, estas aplicaciones y servicios directos podrían presentar nuevas oportunidades. La mayoría de las aplicaciones como estas todavía permiten a los usuarios buscar productos específicos o necesidades específicas, y si hay un algoritmo de búsqueda en juego, hay una manera de aprovecharlo.

Medios de comunicación social. Del mismo modo, las personas recurren a las redes sociales para obtener noticias e información. El tráfico orgánico y las búsquedas se están viendo afectadas por ello. Dicho esto, la mayoría de las personas involucradas en la optimización de motores de búsqueda también tiene una estrategia de redes sociales de algún tipo, lo que les permite capitalizar en ambos frentes.

Asistentes digitales. Los asistentes digitales, los fragmentos enriquecidos y otras mejoras de búsqueda también hacen que la optimización de búsqueda sea más desafiante. A veces, a los usuarios se les presentan respuestas directamente, en lugar de reenviarlas a un contenido específico en la web. Los algoritmos utilizados por los asistentes digitales son más ambiguos y más difíciles de analizar.

Optimizadores de bricolaje. Gracias a la prevalencia del contenido en línea sobre SEO , el poder de las herramientas integradas de SEO de los creadores de sitios web y otros factores, la optimización de bricolaje es mucho más accesible y una opción mucho más común. Si bien esto no debilita el SEO como estrategia, potencialmente lo debilita como una elección de carrera.

Algoritmos más inteligentes. Google y otros motores de búsqueda se actualizan constantemente para brindar a los usuarios resultados de mayor calidad con mayor consistencia. Pero aquí hay algunas desventajas para los optimizadores de búsqueda; es decir, cada vez es más difícil escribir el mejor contenido y construir los mejores enlaces para el algoritmo en su estado moderno. Por lo tanto, el SEO continúa siendo más matizado, requiere más tiempo y es más costoso.

Presupuestos y gastos de SEO

Si la industria del SEO está muriendo, los dueños de negocios aún no han recibido la noticia. Históricamente, el gasto en SEO ha aumentado, año tras año, desde que existe el SEO. Los últimos años no han sido diferentes, y las encuestas a los dueños de negocios sugieren que su optimismo por el SEO no se ha desvanecido. Se podría argumentar que pasarán algunos años antes de que la percepción pública alcance la realidad, pero los mercados actualmente indican que el fenómeno SEO no va a desaparecer pronto.

Razones para el optimismo

Hay razones adicionales para el optimismo en la industria de SEO.

Actualizaciones constantes de Google. A pesar de invertir dinero en aplicaciones, algoritmos más inteligentes, asistentes digitales y otras tecnologías, Google sigue actualizando constantemente su algoritmo de búsqueda central. El mismo Google tiene fe en que la búsqueda en línea convencional va a existir por mucho tiempo, y la compañía continúa mejorando las ofertas de servicios para sus usuarios.

La ubicuidad de la búsqueda. La búsqueda tradicional todavía se usa miles de millones de veces al día y sigue siendo la forma dominante de encontrar información en línea. Mientras las personas sigan utilizando los motores de búsqueda, la optimización de motores de búsqueda seguirá siendo una forma relevante y efectiva de persuadirlos y dirigirlos.

Nuevas audiencias. Actualmente hay 4660 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, y ese número aumenta cada año a medida que las conexiones a Internet unen a más y más personas en todo el mundo. Incluso si el poder de los motores de búsqueda convencionales comienza a decaer, el aumento de nuevos públicos objetivo potenciales puede compensar con creces la brecha.

Las transformaciones son lentas

Una última consideración importante aquí: las transformaciones de la industria tienden a ser lentas, incluso frente a nuevas tecnologías radicales. Si los motores de búsqueda y los comportamientos de los usuarios están cambiando, los expertos en optimización de búsqueda tienen mucho tiempo para estudiar esos cambios y adaptarse a ellos. El SEO del mañana puede no parecerse al de hoy, pero los especialistas en marketing de búsqueda inevitablemente encontrarán un camino a seguir para servir a los clientes y obtener ganancias con tácticas similares.

