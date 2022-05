Cómo obtener una educación de MBA sin la deuda estudiantil

En cierto punto de sus carreras, muchos emprendedores consideran obtener un MBA para ayudarlos en su camino. Si bien un MBA es una gran cosa para agregar a su currículum y puede ayudarlo a ganar más dinero de posibles empleadores, también es un proceso extremadamente costoso y lento. Sin mencionar que muchos programas de MBA enseñan conceptos teóricos que no se aplican directamente al mundo real.

Si está buscando una educación de MBA sin la etiqueta de precio de MBA (o título, por supuesto), entonces vale la pena echarle un vistazo al Programa de Grado de MBA™ de Haroun Education Ventures .

Este programa presenta más de 400 horas de contenido a su propio ritmo recopilado por Chris Haroun. Haroun tiene un MBA de la Universidad de Columbia y es el autor de 101 Crucial Lessons they Don't Teach You in Business School. Ha trabajado en capital de riesgo, administración de fondos de cobertura y en Wall Street en Goldman Sachs. Esta colección está seleccionada en base a la experiencia de la vida real de Haroun para llenar los vacíos que se pierden en un MBA y brindarle una educación práctica que realmente usará.

Aprenderá todos los aspectos principales de los negocios desde una perspectiva práctica, así como habilidades importantes que a menudo se pasan por alto en los programas de MBA, como cómo establecer contactos y encontrar clientes, cómo presentar y cómo escribir documentos comerciales. Pero también cubrirá temas de MBA como cómo vender, cómo administrar su propio dinero, cómo iniciar y hacer crecer una empresa, cómo comercializar su empresa y explorar algunas de las mejores prácticas empleadas por los empresarios más inteligentes de la historia.

El estudiante Akhil Draksharapu escribe: "Inscribirse en el programa de maestría en administración de empresas de Haroun Education Ventures es la mejor inversión que puede hacer en sí mismo, ya sea para su carrera o negocio, punto".

Dése un impulso comercial sin la deuda estudiantil. En este momento, puede inscribirse en el programa MBA Degree Program™ de Haroun Education Ventures con un 66 por ciento de descuento de $1,499 a solo $499 .

