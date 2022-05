Charlie Munger critica a Bitcoin como 'estúpido' y 'malvado' y dice que el líder de la China comunista hizo bien en prohibirlo

No es ningún secreto que Berkshire Hathaway y su propietario/CEO Warren Buffett no son fervientes partidarios de Bitcoin; Hace solo unos años, el inversionista multimillonario se refirió a la criptomoneda como "veneno para ratas al cuadrado". Pero en la reunión anual de accionistas del conglomerado el sábado, Buffett dio la razón más completa hasta el momento de su desconfianza en Bitcoin, y el vicepresidente Charlie Munger también tuvo algunas palabras de elección, informa CNBC .

A pesar de un mercado inestable en los últimos meses, Bitcoin y otras criptomonedas siguen siendo atractivas para algunos inversores. Pero Buffett dijo que Bitcoin no es un activo productivo, ya que no produce nada tangible. Aunque no podía decir con certeza si Bitcoin subiría o bajaría dentro de una década, sí notó su atractivo y dijo: "Tiene magia, y la gente le ha dado magia a muchas cosas".

Los defensores más acérrimos de Bitcoin generalmente consideran que la criptomoneda es un activo pasivo que debe comprarse y conservarse, con la esperanza de que su precio suba con el tiempo. Pero algunos inversores han recurrido a criptomonedas alternativas menos convencionales que pueden usarse para préstamos o como garantía. Por supuesto, esas monedas son altamente especulativas .

Buffett usó un ejemplo de bienes raíces para explicar su postura. "[Si] me ofreces el 1% de todos los apartamentos del país y quieres otros $25 mil millones, te escribiré un cheque, es muy simple", dijo Buffett. "Ahora, si me dijeras que posees todo el bitcoin del mundo y me lo ofreciste por $ 25, no lo aceptaría porque, ¿qué haría con él? Tendría que vendértelo de una forma u otra". otro. No va a hacer nada".

En un momento, Buffett levantó un billete de $ 20 y dijo: "No hay ninguna razón en el mundo por la que el gobierno de los Estados Unidos... vaya a permitir que el dinero de Berkshire reemplace el suyo".

Munger , la llamada mano derecha de Buffett, expresó un sentimiento similar. “En mi vida, trato de evitar las cosas que son estúpidas y malvadas y que me hacen quedar mal en comparación con otra persona, y Bitcoin hace las tres cosas”, dijo. “En primer lugar, es estúpido porque todavía es probable que llegue a cero. Es malvado porque socava el Sistema de la Reserva Federal... y tercero, nos hace parecer tontos en comparación con el líder comunista en China. Fue lo suficientemente inteligente como para prohibir bitcoin en China”.

Bitcoin subió casi un 1% esta mañana, cotizando a poco menos de $ 39,000.

Las acciones Clase A de Berkshire Hathaway subieron un 0,15%, cotizando a más de 485.000 dólares.