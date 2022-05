¡Está de regreso! Donald Trump sube su primer posteo a su nueva red social

La principal atracción de la nueva red social Truth, ha comenzado a postear. Se trata de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, dueño y desarrollador de la plataforma que creó luego de que fuera vetado de Twitter el ocho de enero de 2021.

El empresario y político subió su primer posteo el pasado viernes con la frase: “I’M BACK! #COVFEFE”. En la imagen se le puede ver revisando su teléfono en el jardín de una mansión. Aunque Truth Social, la red social desarrollada por The Trump Media & Technology Group, fue lanzada desde el pasado 21 de febrero, Trump prácticamente no la había utilizado (salvo un post que hizo el día del lanzamiento avisando que pronto empezaría a utilizar la red; dicho posteo fue compartido en Twitter por Donald Trump Jr.).

El mensaje del viernes hace referencia a unos de los momentos estelares de Trump en Twitter, cuando utilizó el término en una posteo con un error (covfefe) que causó confusión, sensación y que después se viralizó. Desde entonces el exmandatario ha subido varios mensajes, incluyendo uno en el que agradece el apoyo de la gente para mantener a la red social como el app más descargada de la AppStore.

La semana pasada Donald Trump declaró que no regresaría a Twitter, aunque esta haya cambiado de dueño y exista la posibilidad de que su cuenta sea reinstaurada. Un par de días después de la declaración Elon Musk le hizo un guiño a Trump al subir a su cuenta de Twitter un post con la imagen que muestra a Truth Social como la app más descargada acompañada de la frase: “Truth Social actualmente supera a Twitter y TikTok en Apple Store”.

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store pic.twitter.com/RxawVUAYKH