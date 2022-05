Ha pasado exactamente un año desde que el multimillonario Bill Gates y la filántropa Melinda French anunciaron que terminarían su matrimonio después de 27 años y tres hijos juntos.

Jeff J Mitchell | Getty Images

"Después de mucho pensar y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de terminar nuestro matrimonio", dijo la pareja en un comunicado conjunto en ese momento. "Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres niños increíbles y hemos construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven vidas saludables y productivas".

Gates reflexionó sobre esta época el año pasado y los últimos 12 meses de cambio en una nueva entrevista con The Times donde abordó su divorcio de Melinda, señaló que los matrimonios son "complejos", aunque recuerda su unión anterior como un "gran casamiento."

"Crecimos juntos. Cuando me casé, sí, Microsoft era un gran problema. Pero yo era un joven de 38 años y ella una mujer madura de 28 años, y durante los siguientes años, en términos de lo que aprendimos juntos, lo que salió bien, lo que no salió bien... eso es más de la mitad de mi vida adulta", dijo Gates a The Times . "Hicimos mucho juntos".

Aún así, el fundador de Microsoft sostiene que no lo habría hecho de otra manera.

“Cada matrimonio cuando los niños salen de la casa pasará por una transición. La mía lamentablemente pasó por esta transición llamada divorcio”, dijo sin rodeos. “Yo no lo hubiera cambiado. Sabes, no elegiría casarme con otra persona… Sí. Estoy hablando de si me volvería a casar con Melinda”.

Explicó que la pareja "pasó un tiempo llegando a un acuerdo justo", y señaló que, independientemente del resultado, las ganancias monetarias no eran lo que realmente le importaba a la pareja, sino que el enfoque estaba en los esfuerzos filantrópicos.

“Se trataba de las causas”, dijo sobre el arreglo .

Los dos actualmente dirigen juntos la Fundación Bill y Melinda Gates, algo que los dos han manejado con calma en el año transcurrido desde el divorcio, incluida la organización conjunta de reuniones anuales y continuar impulsando sus esfuerzos filantrópicos.

"Tenemos una... relación súper importante, compleja y cercana en la que hemos elegido trabajar juntos", dijo Gates. "Me siento afortunado de poder trabajar con ella".

Esta no es la primera vez que Gates habla públicamente de su divorcio, pero quizás el tono más positivo.

En una entrevista de agosto de 2021 con Anderson Cooper, el multimillonario dijo emocionalmente que su divorcio fue una "fuente de gran tristeza personal" antes de escribir más de sus emociones en una carta de fin de año meses después, donde habló sobre el anidamiento vacío y su ajuste. a lo que llamó “el año más inusual y difícil”.

“Adaptarse al cambio nunca es fácil, sin importar cuál sea”, escribió Gates. “Me ha impresionado lo resistentes que han sido mis seres queridos, especialmente mis hijos, en este momento difícil”.

En cuanto a la posición de los dos ahora, Gates dijo que considera a su ex esposa como una amiga, aunque señaló que “en una entrevista [Melinda] optó por no usar esa palabra”.

La entrevista en referencia fue la entrevista formal de French con Gayle King en marzo, donde señaló que dudaba en usar la palabra F cuando hablaba de su relación actual con su exmarido.

"No fue un momento o una cosa específica que sucedió", dijo French en referencia a la separación. "Simplemente llegó un momento en el que hubo suficiente allí que me di cuenta de que simplemente no era saludable, y no podía ' No confíes en lo que teníamos.

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Bill Gates tiene un valor de $ 125 mil millones. Melinda French tiene un valor de $ 11.1 mil millones según los mismos datos.

