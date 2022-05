Dentro de esta floreciente red plug-and-play para podcasters de comedia

“El trabajo en equipo hace que el sueño funcione”, comenta Marty Michael mientras se sienta detrás de un micrófono profesional en su estudio de podcast en la oficina de Headgum en Los Ángeles. ¡En la era de las entrevistas de Zoom, es refrescante escuchar a alguien hablar con audio de calidad!

Marty Michael

Fundada en 2015 como una red independiente de podcasts de comedia, Headgum fue la primera incursión de Marty Michael en el mundo empresarial. Co-fundar Headgum y su organización hermana Gumball, un mercado de anuncios de lectura de host habilitado por tecnología que recientemente cerró una ronda de financiación de $ 10 millones de dólares, fue su mayor logro. Su camino en el emprendimiento comenzó cuando trabajaba en ventas de publicidad. Le dio crédito a su primer trabajo en ventas de anuncios por perfeccionar sus habilidades en publicidad digital, preparándolo para un papel importante que llegó unos años después cuando se unió a CollegeHumor. Ayudó a marcas casadas como Frito-Lay y Turner con talento de la plataforma a contar sus historias a través de creadores que la audiencia conocía, amaba y en los que confiaba. Eventualmente, Michael se hizo muy amigo de algunos de los creadores y juntos aprovecharon la oportunidad de expandir la relación creador-marca fuera de los medios digitales tradicionales hacia el floreciente espacio de audio.

Al asociarse con los creadores Jake Hurwitz y Amir Blumenfeld, Michael comenzó a vender anuncios leídos por el presentador en su primer podcast exitoso, "If I Were You". El emprendimiento fue exitoso. “If I Were You” obtuvo varios cientos de miles de dólares en ingresos en su primer año trabajando juntos. Este éxito temprano arrojó luz sobre la oportunidad financiera y creativa dentro del podcasting. En 2015, el trío decidió que quería dar el salto y comenzar su propia red que se llamaría Headgum.

“Empezar un negocio es difícil. Entre los más difíciles estaba encontrar las semillas financieras para plantar. Tuve que convencer a amigos y familiares de las oportunidades sin explotar dentro de los podcasts”, reflexiona Michael, relatando los humildes comienzos del viaje mientras el trío se preparaba para lanzar Headgum con una lista de 9 programas originales. Dos años después del lanzamiento, Headgum se había convertido en el hogar de más de 30 programas, incluidos éxitos como "Doughboys" y "¿Por qué no sales conmigo?". El trío ha logrado crear espectáculos con seguidores.

Para Michael, quien era el principal responsable del aspecto comercial de las cosas, el éxito le ha revelado gradualmente las nubes que se acumulan a lo lejos: escalar el negocio. Si bien el anuncio de lectura del host es la firma del medio de podcast relativamente incipiente, reservarlos sigue siendo un proceso manual arcaico. La mayor parte de la reserva se realizó de ida y vuelta entre creadores y anunciantes en Excel y en correos electrónicos.

“Puedo decir esto con confianza: todo el mundo odia los correos electrónicos”.

Michael pensó que había una mejor manera que enviar correos electrónicos a escala. Se le ocurrió una idea para un mercado automatizado donde los algoritmos hacen el trabajo en lugar de las palabras en fuente Calibri de 12 puntos. Junto con su amigo Andrew Pile, ex CTO de Vimeo, una empresa hermana de CollegeHumor, los dos lanzaron Gumball de la mano de Headgum. Gumball, un mercado de anuncios de lectura de host con tecnología habilitada, fue diseñado desde cero para conectar hosts de podcasts con anunciantes, no más correos electrónicos y hojas de cálculo de ida y vuelta.

Durante los siguientes dos años, Michael mantuvo a propósito a Gumball dentro de Headgum. Enfocó sus esfuerzos en refinar Gumball hasta que realmente pudiera convertirse en un plug and play para todos los podcasts que existen en Internet. Aunque la decisión significaba que perdería algunas ganancias financieras iniciales, creía en sentar una base sólida. Junto con el equipo, utilizarían el contenido de Headgum y la participación de los oyentes para medir el éxito de la plataforma Gumball y realizar las correcciones y mejoras correspondientes.

“Como dice el refrán: basura adentro, basura afuera. Sin el contenido de calidad del equipo, no hubiéramos podido lanzar Gumball correctamente”, agrega Michael. Cuando Gumball se acercaba a la madurez, un fondo de capital de riesgo se dio cuenta. A principios de 2020, Michael recibió una llamada sorpresa de un antiguo compañero de trabajo suyo en CollegeHumor, quien luego pasó a ocupar un puesto diferente en Union Square Ventures. "¡Pensé que solo quería tomar una cerveza y ponerse al día!" Resultó que Union Square Ventures quería capitalizar el creciente mercado de anuncios de podcasts y buscaba invertir en Gumball.

“El entusiasmo de las personas que quieren invertir en nosotros fue realmente inspirador. Con esa cantidad de dinero, en realidad podríamos construir sobre los sueños que tenía el equipo original en los primeros días de Headgum”, Michael sabía que el siguiente paso era construir un equipo que conociera la industria por dentro y por fuera. “Soñamos en grande, ahora es el momento de construir en grande”. Para fines de 2021, cerraron $10 millones en financiamiento de la Serie A, liderados por Union Square Ventures, Good Friends, Craft Ventures, Vertical Partners, así como talentos de la red Headgum.

Hoy, Gumball se enorgullece de ser la plataforma para creadores independientes de todas las formas y tamaños. A principios del segundo trimestre de 2022, más de 150 creadores independientes se han unido a Gumball. Los ingresos de la compañía ya se están acelerando para triplicar los de 2021. El algoritmo de Gumball parece haber resuelto los problemas arcaicos de la publicidad de podcast. Para Michael, sin embargo, el último ingrediente para el éxito no eran los algoritmos. Más bien, fueron los creadores, los codificadores, los vendedores, los de marketing, todos ellos uniendo fuerzas.

“El éxito sucedió porque las personas adecuadas se unieron y decidieron trabajar juntas”.