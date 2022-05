'Quemaduras de segundo grado en todos mis dedos de los pies': Barista de Starbucks alega que fue 'obligada' a continuar trabajando después de lesionarse en el reloj

Hable acerca de ser quemado por su empleador.

Una empleada de Starbucks se enfrenta a la cadena de café después de un video que hizo afirmando que se vio obligada a seguir trabajando después de sufrir quemaduras de segundo grado mientras trabajaba.

Julia, quien no reveló su apellido, explicó en el video viral que estaba trabajando como supervisora de turno durante el cierre el jueves pasado por la noche cuando fue a detener la limpieza de una urna de café por segunda vez después de darse cuenta de que la urna en particular había desaparecido. ya ha pasado por el proceso.

“Todos mis compañeros socios estaban sentados esperándome como supervisor de turno. Fui a agarrar la urna y estaba abierta, y me derramé agua caliente”, dijo el empleado de Starbucks. “Me quemó el pie. Llevaba zapatos protectores, pero aún me lastimé el pie y [tuve] quemaduras de segundo grado en todos los dedos y en todo el costado del pie izquierdo”.

Luego, Julia afirmó que tenía que volver a trabajar "de inmediato" y que cuando pidió tomarse el día libre, se le pidió que usara su tiempo de enfermedad sin compensación alguna.

Ella dice que incluso presentó un informe provisional a la empresa y se comunicó con su gerente directamente a través de una llamada telefónica y un mensaje de texto, pero aún no ha recibido respuesta de ninguno de los dos.

“Todavía estoy en el trabajo y todavía he trabajado y mi pie ha empeorado de estar en el trabajo”, lamentó. “Y solo necesito algo de ayuda porque no tengo días de enfermedad disponibles... y básicamente me obligan a trabajar con la condición en la que estoy y ni siquiera puedo ponerme los zapatos”.

El video ha sido visto más de 67,000 veces, la sección de comentarios se inundó de presuntos ex empleados y actuales empleados que afirman que les han sucedido situaciones similares, que van desde afirmaciones de que se quemaron con un croissant de chocolate hasta que se vieron obligados a ir a trabajar después de que un compañero de trabajo había sido "disparo en la cabeza."

“Obtuve el segundo grado con un queso a la parrilla y nunca obtuve nada por eso y todavía tenía que trabajar”, escribió un TikToker.

“Uno de nuestros socios recibió un disparo en la cabeza (afortunadamente no en la tienda, gracias a Dios, pero fui yo quien recibió la llamada) y nos vimos obligados a seguir trabajando”, afirmó otro con gravedad.

El video fue publicado en nombre de Julia por Starbucks Workers United , una organización que apoya a los trabajadores de Starbucks en sus esfuerzos por sindicalizarse por completo.

“Es por eso que nos sindicalizamos”, se lee en la leyenda del TikTok antes de vincularse a una página de GoFundMe que sus compañeros de trabajo crearon a nombre de Julia, que señala que la ubicación específica de Starbucks en la que trabaja TikToker se presentó para votar por la sindicalización.

“Nuestra tienda solicitó recientemente una votación sindical, con Julia como uno de los miembros vitales de nuestro comité organizador”, se lee en la página. “Starbucks se ha involucrado en una campaña muy pública para tratar de obligar a los líderes sindicales a renunciar y creemos que este trato a Julia es parte de este patrón”.

Según la página de GoFundMe , la ubicación de Starbucks en cuestión es East Robinson Starbucks en Buffalo, Nueva York , y los fondos que el grupo espera recaudar se utilizarán para los gastos médicos de Julia y la compensación por el tiempo libre.

Starbucks estuvo bajo fuego la semana pasada después de ser demandado por la Junta Nacional de Relaciones Laborales por presuntamente tomar medidas "directas e injustas" contra tres empleados involucrados en un intento de sindicalización.

Se han presentado más de 50 cargos por prácticas laborales desleales contra Starbucks en la región de Buffalo, Nueva York, desde agosto de 2021.

Starbucks bajó más del 36% año tras año hasta el lunes por la tarde.

