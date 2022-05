El sistema educativo estadounidense 'extrañamente autoritario' inspiró a este esposo y esposa a cofundar una 'escuela de genios' para futuros empresarios y líderes

“Recuerdo que cuando uno de los niños se escapó, nos dijeron que el último niño que lo intentó murió por exposición en el desierto, pero no nos importó, nos sentamos alrededor de la radio escuchando el progreso de la cacería, animándolo a que en al menos sé libre”, dice Malcolm Collins, cofundador del Instituto Collins para Dotados , recordando el tiempo que pasó en un programa en la naturaleza ahora cerrado para “adolescentes con problemas”.

Fue difícil separar la verdad de las mentiras en el campamento, ya que los encargados tejían ficciones convenientes para promover una agenda de miedo y control . Hasta donde Collins sabe, ningún niño murió tratando de escapar de las instalaciones, aunque el abuso ciertamente fue rampante. Durante su estadía, Collins a menudo recurrió a comer insectos y plantas del desierto y, en un momento, llegó a pesar solo 60 libras.

Collins fue enviado al tipo de lugar con el que la mayoría de la gente solo está familiarizada debido a las referencias de la cultura pop como Holes , la novela para adultos jóvenes convertida en película protagonizada por Shia Labeouf, que Collins llama un "retrato bastante preciso". Más recientemente, la fealdad de estas instituciones se convirtió en el centro de atención con el estreno del documental This Is Paris de Paris Hilton , que narra la propia experiencia traumática de la socialité en Provo Canyon School.

Collins obtuvo buenas calificaciones en la escuela, pero luchó con el entorno de "alta autoridad". A pesar de no haber cometido ningún “delito destacable”, fue enviado al campamento por orden judicial. Fue en la época del escándalo de los “niños por dinero en efectivo”, un esquema en el que los sobornos judiciales llevaron al aumento del encarcelamiento de menores por delitos triviales. En uno de los casos relacionados con el esquema, una niña de 14 años fue enviada a un campamento por crear una página de MySpace de parodia burlándose de su subdirectora.

Más tarde, Collins prosperaría en el mundo académico, graduándose de la Universidad de St Andrews con un título en neurociencia y de la Escuela de Graduados en Negocios de la Universidad de Stanford con un MBA . “Fue una experiencia educativa realmente positiva una vez que entré en entornos en los que tenía más capacidad para ser dueño de mí mismo”, dice.

Simone Collins, cofundadora del Instituto Collins para Dotados y esposa de Malcolm, también tuvo una experiencia extremadamente difícil en la escuela, aunque muy diferente a la de su esposo. “Sobre el papel, definitivamente era un caso de éxito del sistema educativo tradicional”, dice. Collins se graduó como salutatoriana de su clase de secundaria, valedictorian de su clase universitaria, fue presidenta de clubes y del equipo de natación del equipo universitario, pero estaba profundamente infeliz y finalmente se volvió anoréxica hasta el punto de falla orgánica, lo que la llevó a osteoporosis y fertilidad permanente. cuestiones.

Resultó que Collins, como su esposo, no era neurotípico y luchaba en un sistema rígido que no estaba diseñado para personas neurodiversas . De adulta, a Simone Collins se le diagnosticaría autismo, una condición que a menudo se pasa por alto en las niñas y las mujeres porque se presenta de manera muy diferente a la de los niños y los hombres.

Cuando los Collins se convirtieron en padres, les preocupaba que sus propios hijos enfrentaran los mismos desafíos dentro del sistema educativo convencional y, al graduarse, carecieran del desarrollo profesional necesario para prepararse para el éxito en el mundo actual . Entonces, se propusieron volver a imaginar cómo podría ser la educación financiada con fondos públicos en los niveles de escuela intermedia y secundaria.

Los Collins no son ajenos al mundo corporativo ni a los modelos innovadores; actualmente están al frente de Travelmax , una agencia de viajes mayorista corporativa, y han sido una de las primeras parejas casadas en abordar el ámbito de los fondos de búsqueda como pareja. Simone Collins también dirigió la sociedad secreta Dialog de Peter Thiel . Su trabajo les ha ayudado a construir una vasta red de personas de alto perfil, y hoy, el Instituto Collins para Dotados cuenta con el Instituto Santa Fe, Metaculus, Clearer Thinking y la Universidad de Austin entre sus organizaciones asociadas.

¿Qué está mal con el sistema educativo de los Estados Unidos hoy en día?

“El sistema escolar tradicional, si lo ves desde una perspectiva externa, es extrañamente autoritario”, dice Malcolm Collins. Señala que la mayoría de los adultos no estarían de acuerdo con las expectativas restrictivas del sistema: que se les diga dónde estar en un momento específico y qué hacer, siempre bajo observación. “En el mundo de los adultos, presumiblemente, ahora el sistema no funciona exactamente así, pero cuando no se puede confiar en alguien, en un punto de referencia, 'manejarse a sí mismo' y es una amenaza para otros en la sociedad, nosotros póngalos en prisión y serán observados las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, dice Malcolm Collins. “Se les da este régimen extremadamente estricto, pero para los niños, básicamente aplicamos un sistema que se necesita para el peor niño, para todos los niños”.

Los Collins también consideran el estado actual de la educación secundaria como un vestigio de la Revolución Industrial , citando los cambios que comenzaron a desarrollarse en el apogeo del Imperio Imperial Británico. Según la pareja, el deseo del Imperio de producir "engranajes intercambiables" que pudieran encajar fácilmente en una burocracia colonial dio lugar al programa de educación dominante, uno que no se ha desvanecido ni cambiado significativamente en los siglos intermedios porque también ha servido al mundo de la América corporativa. Hoy en día, el espíritu de las empresas estadounidenses es quizás más tenue que nunca, ya que un número récord de empleados dejan sus trabajos, y muchos optan por perseguir actividades empresariales .

“Es tan interesante la forma en que se ha transformado el espíritu empresarial y que hemos pasado de una sociedad del trabajo corporativo de por vida a una sociedad donde el trabajo más estable que puedes tener es ser un empresario”, dice Malcolm Collins.

Simone Collins agrega que en una era de automatización y deslocalización, esos trabajos para los que el sistema tipo engranaje produjo trabajadores se están volviendo cada vez más anticuados. “Cualquier cosa que sea intercambiable y fácil de replicar y que no necesariamente tenga que ver con talentos puntiagudos, literalmente se está volviendo obsoleta”, dice Simone Collins. “Entonces, para sobrevivir en nuestro sistema actual, en realidad necesitas tener un talento innovador. Tienes que estar llenando huecos constantemente para reinventarte cada cuatro años, porque tienes que empezar una carrera completamente diferente. Tienes que ser capaz de venderte y hacer todas estas cosas. El sistema escolar no te prepara para ellos”.

Al graduarse de un sistema que carece de un aprendizaje profesional relevante, las personas obtienen resultados "psicológicamente dañinos", dice Malcolm Collins. “Creo que muchos de los problemas que estamos viendo en la sociedad en este momento en términos de salud mental se deben a que el sistema escolar está destinado a hacer que una persona sea útil para la sociedad, y no lo está haciendo en este momento”.

¿Qué hace diferente esta escuela alternativa?

En esencia, este programa de aprendizaje alternativo es una escuela de laboratorio, en la que las rigurosas pruebas A/B dentro del alumnado y la iteración y el refinamiento continuos ayudan a dar forma al enfoque pedagógico junto con las "experiencias idiosincrásicas" extraídas de la investigación académica y la propia experimentación de los Collins.

El Instituto adopta el aprendizaje personalizado, brindando a los estudiantes la libertad de diseñar un curso de estudio que refleje sus talentos e intereses únicos, ya que tiene como objetivo prepararlos para el éxito como empresarios y líderes en el mundo moderno. Dejando de lado lo académico, el programa alternativo también fomenta el desarrollo profesional de los estudiantes y los ayuda a aprender habilidades esenciales del mundo real que rara vez se enseñan en la escuela intermedia y secundaria: alfabetización financiera , por ejemplo, o cómo hacer amigos fuera del contexto del salón de clases: el siendo este último uno de los motivos del sistema de supervisores de la escuela.

“Es la versión de la escuela de un maestro de aula”, explica Malcolm Collins, “pero en realidad no se enfocan en absoluto en la educación del estudiante, porque todo eso se administra a través del sistema. Se enfocan en el desarrollo emocional y social, en asegurarse de que el estudiante haga amigos, entrenando al estudiante sobre cómo hacer cosas así. Entrenando al estudiante en el desarrollo de su identidad y sus interacciones sociales, para que no se desvíen y podamos detectar problemas”.

Malcolm Collins describe cómo podría ser un día en la vida de un estudiante del Instituto. “Yo, cuando era niño, inicio sesión en la plataforma del Instituto Collins al comienzo de cualquier día y elijo la materia que quiero estudiar ese día”, dice. “Y se me dirá cuando haga clic en ese tema, cuál es el siguiente nivel de dominio en ese tema”.

“Los niveles de dominio representan conceptos que son fundamentales para áreas más avanzadas de esa materia”, explica Simone Collins.

“Luego, debajo de eso, le dará recomendaciones sobre dónde puede aprender ese conjunto de habilidades”, continúa Malcolm Collins. “Así que podrían ser videos de YouTube . Podría ser Khan Academy, podrían ser experimentos de campo. Podría ser un artículo de Wikipedia. Y habrá un lugar donde también podrá reservar tiempo privado con un tutor si cree que trabaja mejor a través de la instrucción individual. Luego, cada vez que creas que estarás listo para pasar el nivel de dominio, reserva el examen”.

Todos los días, los estudiantes tienen control total sobre su instrucción y materiales didácticos, aunque se les exige que demuestren dominio de las materias esenciales. El sistema de crédito de prueba del Instituto está diseñado para evitar que los estudiantes se atrasen demasiado en cualquier área; por ejemplo, si a un estudiante no le gustan las matemáticas y, por lo tanto, no está tan avanzado en el examen de matemáticas, los créditos que obtiene por un examen aumentan cuanto más atrasado esté en esa materia. Es el intento del Instituto de abordar el problema de la motivación intrínseca frente a la extrínseca.

“Nuestra escuela es como la experiencia de los empresarios , mientras que las escuelas tradicionales son como la experiencia corporativa de Estados Unidos ”, dice Simone Collins. “Porque al igual que con cualquier emprendedor, [los estudiantes] comenzarán el día viendo dónde están más atrasados”.

“La verdad es que los niños necesitan alguna motivación extrínseca en algunas áreas”, dice Malcolm Collins, “y este sistema nota esas áreas de manera orgánica y comienza a aplicar esa motivación extrínseca”.

Los Collins reconocen que este programa de aprendizaje alternativo no funcionará para todos los estudiantes, solo para aquellos que están motivados y exhiben una actitud de "lo haré". “Nuestra gran ambición a largo plazo es ser una alternativa a la escuela pública, totalmente financiada con fondos públicos, para el 20 % superior de estudiantes motivados con iniciativa”, dice Simone Collins. “No estoy diciendo coeficiente intelectual. Básicamente es para los emprendedores del mundo que quieren impulsar su propia vida”.

La mayoría de los estudiantes del Instituto seguirán sus planes de estudios en casa o, eventualmente, en organizaciones asociadas de la comunidad local, pero también habrá una opción para un componente de "escuela mundial", que permitirá a los estudiantes viajar y sumergirse en nuevos idiomas y culturas. Además, los Collins señalan que dicha exploración global no se verá obstaculizada por el costo. “El gasto anual por estudiante en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York es de alrededor de $36,000”, dice Simone Collins.

“Con esa cantidad, podría tener fácilmente a un estudiante viajando por el mundo , viviendo en países en desarrollo, experimentando diferentes culturas”, agrega Malcolm Collins, “porque requiere una supervisión menos constante que los sistemas escolares tradicionales”.

Los Collins imaginan que la “escuela mundial” del Instituto refleja la experiencia de “una gran gira europea” o la de un internado de élite o una escuela especializada, todo por un costo inferior al de la educación pública.

¿Cómo empuja este programa de educación alternativa a los estudiantes a hacer un esfuerzo adicional?

Otra faceta clave del Instituto es su programa de tutoría , que alimenta la motivación intrínseca de los estudiantes para ciertas materias con la orientación de expertos.

“Tenemos una gran red de personas que tienen un perfil muy alto y que quieren trabajar con los estudiantes y ayudarlos”, dice Malcolm Collins. “Entonces, cuando un estudiante tiene tres años o más de ventaja en cualquier materia en particular, puede comenzar a presentar proyectos para hacer con estas personas de alto perfil”. Por ejemplo, si un estudiante tuviera varios años de ventaja en biología, podría presentar un proyecto a un profesional de alto nivel en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

“Y aquí también es donde estamos tratando de incorporar más espíritu empresarial lo antes posible en la vida de los niños”, agrega Simone Collins. “Entonces, si alguien está realmente apasionado por algo en particular, parte de lo que estamos haciendo también es decir: 'Está bien, ¿quieres iniciar un negocio en torno a eso? Vamos a hacerlo.'"

Los Collins quieren capacitar a los estudiantes para que persigan sus esfuerzos empresariales brindándoles el aprendizaje profesional que necesitan para tener éxito: cómo recaudar dinero, desarrollar un producto, presentar sus ideas y más. Es por eso que las ventas son una clase fundamental en el Instituto; Para competir hoy, los estudiantes necesitan un conjunto de habilidades matizadas, como encontrar la dirección de correo electrónico de alguien o realizar pruebas A/B en una campaña de correo electrónico en frío. El objetivo es ayudar a los estudiantes a convertirse en jugadores del "mundo real" en los campos que elijan.

¿Qué ha planeado esta escuela alternativa para su clase inaugural y el futuro?

De acuerdo con el credo "Yo lo haré" no IQ del Instituto, los solicitantes deben presentar una propuesta de proyecto con "alcance, visión y ambición " con un cronograma para su finalización y, si se acepta, su admisión depende de la ejecución y los resultados del proyecto, siempre manteniendo en cuenta los recursos que un solicitante puede o no tener a su disposición, y ajustando las expectativas en consecuencia. Es un proceso de admisión ya probado por el programa Schmidt Futures Rise.

Los Collins anticipan una clase inaugural modesta para el Instituto, probablemente con un límite de ocho estudiantes (lo que permite más de un mentor de capital de riesgo por estudiante). El tamaño más pequeño de la clase es muy intencional, ya que la pareja quiere comenzar a probar los métodos del programa de educación alternativa antes de ampliar las aceptaciones a más estudiantes. “Algo importante que debe recordar si está tratando de reinventar el sistema educativo es que si se equivoca, podría destruir la vida de una persona”, dice Malcolm Collins.

“Hay una razón por la que no se han intentado realmente modelos alternativos de escolarización”, continúa Malcolm Collins. “Y esto es lo que realmente me sorprende: si miras el campo educativo, casi todo lo que se ha intentado se ha repetido: ¿Podemos tomar clases y ponerlas en línea? ¿Podemos tomar maestros y reemplazarlos con IA para que la experiencia pueda ser más personalizada? Nadie ha pensado, '¿Podemos simplemente reinventar todo desde cero?' Porque es un gran riesgo para la vida individual de los estudiantes a los que está sometiendo a este proceso”.

Dado el estado en evolución del espíritu empresarial y las empresas estadounidenses en el mundo en general, es un riesgo que los Collins están dispuestos a correr.