5 errores de escala que los emprendedores deben evitar

Los emprendedores son conocidos por su capacidad de pensar en grande, su apetito por el riesgo, el hecho de que pueden detectar oportunidades y sus habilidades para tomar decisiones. Estas características a menudo pueden hacerle sentir que necesita hacer todo lo posible, lo más rápido posible, para hacer crecer su negocio. Si bien este impulso para tener éxito es exactamente lo que se necesita para ser un emprendedor, también puede ser su ruina si no reconoce los problemas que puede generar esta mentalidad.

Con esto en mente, he aquí por qué escalar demasiado rápido es uno de los mayores errores que cometen los dueños de negocios:

1. Pasar por alto los problemas críticos que enfrenta actualmente la empresa

Es cierto que es posible que los problemas menores de personal o de moral no detengan su crecimiento, pero es un error pasar por alto estas cosas en lugar de considerarlas como señales de alerta. Sí, el desempeño de una persona por lo general no hará ni arruinará su negocio, pero si no se controla, eventualmente afectará a departamentos o equipos completos que carecen de eficiencia, lo que generará desafíos más complejos. Preste atención a todos los problemas antes de siquiera pensar en expandirse. Su casa debe estar en orden antes de comenzar a buscar la expansión.

Relacionado: 4 claves para hacer crecer y escalar tu startup

2. No evaluar los riesgos de inversión interna

Otro error del que he visto evidencia es que los empresarios adoptan un enfoque de "volar" para los costos de crecimiento. Se enfocan tanto en expandirse que subestiman los costos del crecimiento. Este es un error masivo cuando está operando en un modelo de inversión.

En su lugar, piense lógicamente y calcule los números de todo lo que implica la expansión, incluida la incorporación de nuevo personal, salarios, costos de oficina, nuevo software, etc., y luego agregue un 20 % a ese número para costos incidentales.

¿Puede superar ese número y seguir teniendo éxito? Si no, entonces todavía no vale la pena el riesgo.

3. Ignorar lo que hacen tus competidores

Es un grave error concentrarse tanto en escalar que no puede ver las acciones de sus competidores. ¿Ha considerado cuál es la estrategia de crecimiento de sus competidores? Cuando sus competidores decidan expandirse, ¿a qué mercados es probable que se dirijan? ¿Cómo afecta esto a su negocio ahora y en el futuro? ¿Qué tan viable es el crecimiento en su industria?

Debe esperar que usted y su competencia probablemente luchen por la misma porción del mercado en términos de demografía y ganancias. Esto no significa que deba apresurarse para superar al mercado; significa que debe tomarse el tiempo para estudiar a su competencia para desarrollar una estrategia hermética para un crecimiento sostenible cuando llegue el momento.

Relacionado: Cómo escalar su negocio de manera sostenible

4. No definir la misión y los objetivos inmediatos de la empresa

No se puede tener éxito con una declaración de misión nebulosa. Haga que sus objetivos sean lo más específicos y medibles posible. Es esencial alinear su estrategia de crecimiento con sus objetivos. En esencia, necesita un "por qué" y un "cómo" antes de que pueda comenzar a escalar de manera efectiva.

Por ejemplo, si la misión de Novakid es "crear la forma más conveniente posible para que los niños aprendan inglés", entonces el enfoque de la empresa debe ser principalmente mejorar la calidad de nuestro producto utilizando los comentarios de los clientes y las nuevas tecnologías. No tiene sentido comenzar inmediatamente a buscar formas de expandir su público objetivo y su grupo de clientes hasta que lo haya logrado.

Sin embargo, si nuestra misión es "brindar aprendizaje de inglés a niños de todo el mundo", entonces nuestro enfoque principal debe ser cómo podemos expandir el negocio primero y luego dedicar nuestros recursos a refinar nuestro producto.

Esencialmente, es fundamental hacer coincidir su estrategia de escalado con sus objetivos inmediatos.

5. Olvidar que el crecimiento empresarial se puede hacer de forma sostenible

El crecimiento agresivo es algo que los inversionistas suelen estar emocionados de ver, pero eso no significa que sea el mejor enfoque desde una perspectiva a largo plazo.

En las primeras etapas de un negocio, es común querer impulsar y expandirse lo más rápido posible, pero crecer demasiado rápido sin una base sólida es una receta para el desastre.

En lugar de canalizar la mayor parte de su energía y recursos hacia el marketing y las ventas para facilitar un rápido crecimiento, es mejor reducir la velocidad. Establezca metas realistas, controle temporalmente sus ambiciones y comprenda que un ritmo lento y constante es mejor. Los inversores apreciarán la moderación en su enfoque y su negocio estará en una mejor posición para crecer.

El crecimiento es importante, pero no es el único marcador de una empresa exitosa. Evite una crisis de escalamiento poniendo en orden su casa proverbial, desarrollando estrategias sólidas para tener éxito en su mercado y, sobre todo, avanzando con un propósito inquebrantable, independientemente de lo que hagan los demás.

Si puede evitar que su impulso y ambición se conviertan en un lastre, experimentará el tipo de crecimiento a largo plazo con el que la mayoría de los empresarios solo pueden soñar.

Relacionado: Este enfoque triple lo ayudará a escalar su negocio a nuevas alturas