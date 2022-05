Explorando los diez hábitos de ser un emprendedor exitoso

Tome medidas: estoy seguro de que nadie se sorprende de que esta sea mi salva de apertura en la lista, dado mi afecto por el mantra de "Listo, Dispare, Apunte". Nada se hace o va a ninguna parte a menos que uno actúe. Haga de esto una práctica diaria , no solo cuando se trata de iniciar un negocio, sino también en su ejecución diaria: vender a prospectos, identificar socios y expandirse a nuevos mercados.

Use Google Docs o algún otro servicio para compartir archivos: reunir todo el material de todas las fuentes imaginables y colocarlo todo en una carpeta de Google Docs es un hábito exitoso. Esto mantiene el(los) proyecto(s) de uno como "lo más importante" y permite un fácil acceso a todo el material pertinente y la información sobre el(los) proyecto(s) de uno. Esta es la verdadera colaboración en su máxima expresión.

Levántese temprano: incluso si no va a la oficina, organice sus pensamientos en un ambiente lo más tranquilo posible mientras toma un café (o té) por la mañana y deje que su mente decida cuáles deben ser sus prioridades para ese día y más allá. Si puede, tome un poco de sol matutino antes de ir a trabajar. Los estudios muestran cada vez más que puede promover un sueño reparador más tarde esa noche.

Priorizar: Hay algunas tareas que nos entusiasman y otras que no. Es la naturaleza humana. Por eso es importante enumerarlos en orden de prioridad y recorrer la lista en ese orden. Es la manera perfecta de hacer de su negocio una prioridad y no dejar que los miedos infundados o el ego interrumpan ese éxito.

Esté dispuesto a escuchar y aprender de los demás: esto es especialmente cierto si tienen experiencia en su industria o en un área en la que desea expandirse. Con demasiada frecuencia, residimos en una burbuja, pensando que tenemos todas las respuestas. nosotros no Todo el mundo tiene algo que ofrecer y no podemos quedarnos aislados en nuestro pensamiento. Es más, te recomiendo que con todas las personas que conozcas por casualidad, consideres lo que podrías aprender de ellas. Esta es una gran práctica que le servirá bien en el futuro.

Lea todo lo relacionado con su industria: ya sea The Wall Street Journal o Entrepreneur , hay algo que puede tomar de cada número que sea relevante para su negocio. Esto tampoco se detiene con los medios tradicionales. Realice un seguimiento de las publicaciones en LinkedIn y también en los blogs de sus competidores. Obtenga información relevante para que pueda tomar la mejor decisión posible.

Establezca llamadas con otros empresarios que respete y de los que pueda aprender, incluso si no están en su negocio: nunca se sabe cuándo uno de sus hábitos exitosos podría funcionar para usted y convertirlo en un empresario más pulido. Actúa como si fueras un reportero y pregúntales cuál ha sido el secreto de su éxito.

Sea amable consigo mismo: disfrute de un paseo por la naturaleza, obtenga un masaje de tejido profundo o tal vez un brunch tranquilo. Trabajas duro. Si no cuidas tu cuerpo y tu alma, nadie más lo va a hacer por ti. Tómese el tiempo para recargar sus baterías . Esta es una excelente manera de mantener el rumbo y llevar su negocio al siguiente nivel.

Traiga a sus valiosos empleados y contratistas: como nos ha demostrado la pandemia, podemos trabajar de forma remota y ejecutar según sea necesario. Pero no hay sustituto para reunir a su equipo de vez en cuando. Algunas de las mejores ideas surgirán en las comunicaciones cara a cara en la oficina, y aún mejor, en una cena tranquila. Esto también es cierto para los clientes y clientes. Cree una reunión para ellos y aprenda qué los motiva, para que pueda aprovechar esos aprendizajes y atraer a más clientes de este tipo.

Use el dinero de otras personas, si puede: lo que he descubierto es que se quedará sin su propio dinero mucho antes de que se le acaben las grandes ideas que necesitan capital. El dinero es más barato que nunca si usted está dispuesto a tomar la ruta no convencional o abrazar la comunidad de financiación alternativa . Estar abierto a ello.