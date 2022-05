4 formas inteligentes de reducir los costos de administración de su propiedad

Un aumento de la inflación tiene a todos pensando en reducir sus costos siempre que sea posible. Para los administradores de propiedades, el desafío de mantener los gastos generales bajos y la moral de los inquilinos alta sigue siendo una prioridad principal, independientemente del clima financiero actual. Las empresas de administración de propiedades siempre están buscando formas inteligentes de mantener bajos los costos, desde servicios públicos hasta mantenimiento de edificios y todas las demás facturas intermedias.

Entonces, ¿qué significa eso para su propiedad y la gestión de esos costos teniendo en cuenta sus resultados? Considere las siguientes soluciones y piense en cómo pueden ayudarlo a reducir los gastos operativos en su propiedad de alquiler.

1. Conserva el agua

Suena fácil, ¿verdad? Supervise su uso y podrá mantener esas facturas de agua bajo control. Desafortunadamente, muchos propietarios y administradores ni siquiera saben cuánta agua se desperdicia en sus propiedades.

Las fugas no detectadas tienen la capacidad de aumentar su consumo de agua en casi un tercio de las tasas de uso regulares. Mire de cerca su medidor de agua; Si observa que alguna de sus propiedades muestra un fuerte aumento en el uso del agua, es posible que deba diagnosticar el problema buscando fugas en las tuberías. Esa fuga puede estar en cualquier lugar y es probable que sea pequeña, goteando goteando sus ganancias por el desagüe. Si es una fuga que puede ver, puede repararla. Por otro lado, si la fuente del agua sigue siendo un misterio, es posible que tenga un problema potencialmente mayor y más costoso en sus manos. Una fuga que no puede encontrar podría estar ubicada en algún lugar profundo dentro de las entrañas de la propiedad y, como resultado, puede estar causando daños significativos por agua.

2. Reemplace su paisajismo

Piense en todas las formas en que usa el agua en su propiedad. Es posible que se sorprenda al saber que su elección de paisajismo puede ser una enorme presión sobre sus recursos. Cambiar sus arbustos, árboles y césped por opciones menos dependientes del agua puede ahorrarle una tonelada de verde cuando no lo está gastando en su pulgar verde. Pavimentar áreas verdes para crear áreas comunes más atractivas que sus inquilinos puedan disfrutar sin la necesidad de costosos sistemas de irrigación y rociadores de agua puede ayudar a reducir drásticamente sus costos.

3. Cambiar a energía verde

Los administradores de propiedades han comenzado a darse cuenta de lo asequible que puede ser ser ecológico a medida que instalan opciones de mayor eficiencia energética en sus unidades de alquiler. Una reducción en el consumo de energía de su edificio podría desempeñar un papel tan importante como la reducción en el uso de agua de su edificio. La conversión a energía verde incorpora una variedad de medidas destinadas a reducir su huella de carbono y, además, ahorrar dinero en sus facturas de energía.

Los termostatos inteligentes se han vuelto cada vez más populares ya que los consumidores pueden programar estos dispositivos para encender y apagar automáticamente el aire acondicionado, incluso cuando están fuera de casa. El tipo de iluminación que elija instalar en áreas comunes y exteriores también ayudará a ahorrar dinero. LED es el camino a seguir ahora; Las bombillas incandescentes son cosa del pasado. Incluso podría considerar instalar lavadoras y secadoras de bajo consumo para uso de los inquilinos. Si suministra los electrodomésticos en sus unidades, busque refrigeradores que tengan una alta calificación de eficiencia energética. Tomarse el tiempo para evaluar la factura de electricidad en sus propiedades también puede darle una idea más clara de cuánta energía podría estar conservando.

4. Mantenimiento de rutina

Ya conoces el viejo dicho: “Nunca dejes para mañana lo que puedes lograr hoy”. Desearía que más dueños y administradores de propiedades comenzaran a repetir esto como un mantra, porque he conocido a muchos que no practicaron ni siquiera el mantenimiento más básico de sus propiedades y pagaron el precio más tarde. Quizás la reparación más costosa en cualquier propiedad es el techo, y ocho de cada 10 veces, la razón de esa reparación costosa se debió a un techo que no se limpiaba con regularidad. Las ramas, las hojas y otros desechos diversos pueden acumularse en el techo de una casa o un edificio de apartamentos y causar daños graves si no se controlan. Un techo dañado tiene goteras, y su reparación puede resultar muy costosa.

Si no está limpiando el techo de su propiedad cada 18 a 24 meses, solo está pidiendo facturas de reparación más altas en el futuro. Permítame asegurarle que el costo de que un profesional limpie su techo es mucho menos costoso que hacerlo reparar por el mismo profesional. Los materiales de construcción de hoy están hechos para durar, pero cuando se descuidan, se degradarán mucho más rápido de lo que puede anticipar.

Todas estas formas de reducir costos requieren un mínimo de inversión financiera. Pero gastar un poco ahora puede garantizar que pague mucho menos más adelante. Una propiedad de alquiler mantenida de manera responsable continúa generando ingresos porque los inquilinos quieren vivir allí. Siempre mantén eso en mente.

