¡Al fin! El Kindle de Amazon ya te permitirá leer archivos EPUB

El Kindle de Amazon es el lector de libros electrónicos más popular del mundo, ligero, versátil y de gran calidad, el dispositivo se ha ido refinando y ha ayudado a muchas personas a migrar de la lectura de libros físicos a la lectura en dispositivos electrónicos. Pero desde noviembre de 2007, cuando fue lanzado al mercado, tiene una limitante: el Kindle no acepta archivos en formato EPUB.

VCG | Getty Images

El formato EPUB (abreviatura de publicación electrónica) tiene la capacidad de reajustarse a diferentes tamaños de pantalla, tipo y tamaño de letra y es soportado por un gran número de dispositivos utilizados para la lectura, incluyendo teléfonos celulares, tabletas y otros lectores de libros como el Nook de Noble y el Rakuten Kobo.

El Kindle utiliza su propio formato (llamado AZW) y el formato MOBI, y aunque se pueden transferir archivos en formato EPUB, es necesario hacer un proceso manual utilizando una paquetería como Calibre.

Pero las cosas están por cambiar. Amazon actualizó la documentación de la página de soporte del Kindle y finalmente enlista al epub como uno de los formatos aceptados por el dispositivo. Sin embargo, el proceso no es transparente: por medio de la función “Enviar a Kindle” el usuario podrá enviar y abrir archivos epub en su dispositivo, sin embargo, estos serán convertidos en automático a un formato llamado AZW3, que no es otra cosa que EPUB, pero con algunas características técnicas de Amazon. Aunque esto significa que no habrá un soporte completo para archivos EPUB, es una buena noticia, pues finalmente podremos importar libros comprados en otras plataformas al Kindle.

La noticia no solo es buena para los usuarios, sino que para los autores independientes y editoriales que buscan ofrecer sus títulos por medio de dispositivos de lectura electrónica y que a veces tenían que elegir a qué formato apostarle.