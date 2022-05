El error número uno que está cometiendo en el desarrollo de su negocio

¿Luchas con las estrategias comerciales? Sé que tengo en el pasado. Todo lo que se necesita es escuchar cuál es la rutina de café de la mañana de Elon Musk , y tirar todo por la ventana a favor de beber frijoles de montaña, parado de cabeza con un limón entre los dedos de los pies.

No importa lo que intente, nada parece funcionar realmente y nada parece mantenerse. ¿Quieres saber cuál es el error número uno que estás cometiendo?

Está buscando soluciones "cortadoras de galletas", "talla única" para un problema altamente individualizado. De hecho, tan individualizado que es tan único como usted... ¡porque es usted!

Es algo que aquellos de nosotros que entrenamos a dueños de negocios y vendemos libros preferiríamos que no fuera el caso, pero el hecho es que usted tiene sus propias habilidades únicas que deben estar alineadas con las estrategias adecuadas para usted. No puede simplemente hacer exactamente lo que hizo otra persona y esperar exactamente el mismo resultado que ellos. Entonces... no podemos venderle la misma estrategia singular y escalarla hasta el infinito. Si realmente queremos prepararlo para que tenga éxito, debemos tratarlo como individuo.

Empecé a mirar esto hace años, porque quería averiguar por qué tantos "fracasan" en lograr que las nuevas estrategias funcionen para ellos . Puse "fallo" entre comillas, porque como me gusta decir: en realidad nunca has fallado en nada, y es importante entender esto antes de continuar.

Tu mente es una máquina perfecta que se manifiesta.

¿Qué quiero decir con eso? Tu subconsciente está trabajando hasta 9 millones de veces más rápido que tu mente consciente. Está clasificando la información que le llega a través de sus sentidos a velocidades ultrarrápidas. La "imagen" resultante es lo que constituye su realidad.

Ese proceso de clasificación imperceptiblemente rápido tiene que estar regido por reglas, de lo contrario, todo sería un revoltijo. Esas reglas son sus sistemas de creencias . Construidas a lo largo de su vida, sus creencias dictan qué piezas de información se ensamblan como parte de su realidad y cuáles se descartan.

Siendo este el caso entonces, en realidad no estás fallando en algo. Simplemente no encaja con lo que crees que puede funcionar para ti. Pero esto es sólo parte de la imagen. También tiene cualidades únicas cuando se trata de la creación de riqueza que están tan fuera de su control como el color de sus ojos. Yo llamo a esto:

Su "ADN del dinero"

Nombre Hokey? Tal vez, pero es un estudio de literalismo. Debes haberte encontrado con esto antes, ya sea en los negocios o en la vida en general; algunas estrategias simplemente parecen funcionar sin esfuerzo, y otras sienten que estás forzando algo. ¡Eso es porque lo eres! Estás literalmente yendo contra ti mismo, en un nivel profundo, y es por eso que no funciona.

Siempre sentí esto, como estoy seguro que tú también, pero gracias a mi Síndrome de Asperger , necesitaba encontrar una metodología que me lo explicara. Eso es lo que me llevó a acuñar la frase "ADN del dinero" y desarrollar este concepto en algo que pueda demostrar que podría usar con éxito, para atraer las estrategias adecuadas para mí.

¡Y funcionó!

Tomó un poco de prueba y error, pero finalmente descubrí mi propio "ADN del dinero" y comencé a buscar metodologías, modalidades y estrategias que funcionaran en consonancia con él. Como resultado, ahora vivo exactamente como quiero, donde quiero, completamente en mis propios términos. Soy capaz de generar riqueza con un mínimo esfuerzo, dejándome tiempo para estar con mi familia y cultivar la vida que quiero.

¡No digo eso para presumir, sino para recalcarte el poder de encontrar tu propia estrategia! Elon Musk no es una de las personas más ricas del mundo debido a su rutina matutina. ¡Encontró lo que funciona para él y lo abrazó de una manera importante!

Es especialmente agudo en el área en la que trabajo ( desarrollo personal y coaching empresarial): las personas están obsesionadas con encontrar la próxima moda o truco. Tan pronto como alguien tiene éxito con uno, se propaga como un reguero de pólvora hasta que llega el siguiente. Las personas que "saltan de moda" así simplemente se enredan bailando al ritmo de otra persona y nunca terminan sirviéndose a sí mismos.

Entonces obtienes la otra cara de eso. Los estafadores. Trabajan hasta el cansancio, día tras día, con el olfato en la piedra de afilar... pero tienen poca o ninguna estrategia. También se están quemando , y aunque pueden estar ganando bien, están sacrificando demasiado para hacerlo. Fuerza cualquier cosa lo suficientemente fuerte y causarás fricción. Sí, es posible que progreses, pero tienes que luchar demasiado para lograrlo.

Cuando un niño está en el útero, no tienes idea de cómo se verá. En mi caso, mi hijo tiene una mamá con cabello rubio, piel blanca y ojos azules, y un papá con cabello oscuro, piel oscura y ojos marrones. No teníamos idea de cómo se vería (hermoso, como resultado). El punto es: tu ADN es inevitable. Está construyendo tu futuro, incluso cuando no lo estás atendiendo. Su "ADN del dinero" está haciendo exactamente lo mismo, entonces, ¿por qué forzar algo que no está correctamente alineado con él?

El noventa por ciento de las nuevas empresas "fracasan" y el 77% de las personas dicen que están experimentando agotamiento. Por eso digo: es el error número uno que está cometiendo en el desarrollo de su negocio. El enfoque de "cortador de galletas" siempre está condenado al fracaso, porque a menos que esté alineado con esa estrategia por casualidad (muy poco probable), ¡no es para usted!

Deja de verte a ti mismo como un fracaso, simplemente porque no puedes entender lo que funcionó para otra persona.

Tómese el tiempo para comprender sus propios talentos únicos para hacer dinero (su "ADN del dinero")

Busque estrategias que estén diseñadas para funcionar dentro del alcance de su "ADN del dinero"

No quiero que pienses que lo que realmente estoy diciendo aquí es que: ¡Estás solo! De nada. Esto no quiere decir que nada pueda funcionar para usted si fue ideado por otra persona. Es solo que vivimos en una era de información de fácil acceso y, como resultado, tenemos que convertirnos en los filtros de lo que realmente nos es útil. Lo mismo es cierto para el desarrollo de su negocio .

Si abre las compuertas de carga, muy rápidamente se verá abrumado por lo que viene hacia usted y terminará sin tomar ninguna medida o correrá el alto riesgo de tomar la medida equivocada. Rodéate de personas, estrategias y proyectos alineados y nada detendrá tu crecimiento como emprendedor.

