4 consejos para lograr que su marca se comunique a través de video

El contenido de video es una de las formas más efectivas para que su empresa construya su marca . No pospongas la creación de videos para tu marca. Los videos son una forma fácil y muy efectiva de crear contenido para que lo consuman sus audiencias, prospectos y clientes. Aquí hay algunos consejos para inspirarte a ti o a tu equipo a comenzar a crear contenido de video para tu marca:

Inspírate en otros

Use la abundancia de contenido de video como inspiración para producir su propio contenido de video. El video está presente en casi todas las plataformas de redes sociales hoy en día. Facebook tiene una pestaña separada para videos. IG tiene IGTV. Y ahora, TikTok se ha convertido en una de las plataformas de video más populares con altas tasas de participación.

Para inspirar a su equipo, pídales que vean toneladas de contenido de video en una variedad de plataformas. Identifica los formatos que te gustan. Use esos formatos como ejemplos de videos que desea que su equipo comience a producir para promocionar su marca comercial. Verás que no hay nada que temer. También verá que su marca también puede hacerlo, al igual que los grandes jugadores.

Saca tu ego del camino

Si tú o alguien de tu equipo quiere ser la cara de tu negocio, tendrás que ponerte frente a la cámara. Puede que dudes en hacer eso.

Tu miedo a hablar frente a la gente puede provenir del perfeccionismo . Puede pensar que no debe hacerlo porque no se ve perfecto, no tiene un fondo, iluminación o audio perfectos, o tiene miedo de decir o hacer algo incorrecto. Una vez que elimines esos miedos de la ecuación, ¡podrás hacer videos!

Sí, quieres un buen audio e iluminación. Pero todo lo que necesitas es un buen micrófono y una ventana con buena luz. Aprenda algunos consejos simples de audio e iluminación en mi publicación de blog, " Cómo superar su timidez con video ", y compártalos con su equipo.

Luego, piensa en lo que quieres decir en tu primer video. Estas preguntas te ayudarán a elaborar tu mensaje: ¿De qué se trata tu marca? ¿Qué quieres compartir con tu audiencia? ¿Cuál es tu mensaje?

Luego, graba tu primer video. Una vez que lo haga, puede marcarlo en su lista y pasar al siguiente objetivo manejable.

Empieza pequeño

Olvídate de tu miedo y toma tu teléfono. Habla frente a tu cámara durante un minuto, imaginando a tu audiencia virtual escuchándote atentamente. Tómese este tiempo para hablar sobre su marca como si se estuviera presentando a sí mismo. Familiarízate con la sensación de hablar. Una vez que te acostumbres a compartir lo básico, te será más fácil hablar sobre otros aspectos de tu negocio frente a la cámara.

Entonces, hazlo de verdad. Empieza pequeño. Tenga solo un objetivo de grabar su primer video. Comience con un video de 90 segundos, para que una nueva audiencia pueda interactuar con usted. Un video de 10 minutos será demasiado largo para las personas que aún no conocen su marca, y es posible que lo encuentren demasiado largo. En este primer video corto, preséntate y cuéntale a tu audiencia sobre tu marca.

A medida que crea su comunidad, cree videos más largos para las personas que ya lo conocen y quieren interactuar con usted.

Llegar a las personas donde están

Hoy, cuando la mayoría de las personas trabajan desde casa y visitan las redes sociales con mayor libertad, tienes la oportunidad de hacer crecer tu marca a través de videos. Capture la atención de su audiencia con su contenido de video mientras navegan por las redes sociales. Las redes sociales son una gran plataforma para expandir su marca seleccionando contenido de video que puede hacer que su audiencia interactúe con usted.

Todos están en línea y el formato de contenido favorito de todos es el video. Si hay algo que las empresas deberían utilizar, es el poder del contenido de video. A diferencia del contenido escrito o gráfico, con el video, la audiencia puede ver fácilmente quién eres, cuál es tu personalidad y de qué se trata tu marca. Puede que al principio le resulte difícil hacer videos, pero a medida que progrese y usted o su equipo se sientan más cómodos produciendo contenido de video , verán lo gratificante que es.

Tome en serio estos consejos y gane confianza viendo los videos de otras empresas. Entonces tome medidas masivas. Comience a producir su propio contenido de video, sin importar cuán imperfecto sea. Como dicen, hecho es mejor que perfecto.

