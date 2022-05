Las familias estadounidenses sienten la presión de las crecientes tasas de inflación desde los pasillos de las tiendas de comestibles y las bombas de gasolina hasta el mercado inmobiliario. La Reserva Federal , que recientemente aprobó el primer aumento de la tasa de interés en más de tres años, ahora está luchando para ponerse al día con nuestra realidad económica, y está lista para aumentarla nuevamente a principios de mayo. Pero no tenía que resultar de esta manera.

Si el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hubiera escuchado el consejo que ha estado recibiendo durante los últimos tres años, nuestra economía podría estar encaminándose hacia un aterrizaje más suave hacia la crisis inflacionaria en lugar del duro desplome que muchos ahora temen.

Relacionado: Cómo proteger sus ganancias de la inflación durante una crisis global



Antes y durante la pandemia de COVID-19, innumerables voces destacadas en los oídos de Powell predijeron una situación muy parecida a nuestro estado económico actual, incluido el expresidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Robert S. Kaplan, quien ya hace un año indicó que la Fed tendría que empezar a subir las tasas de interés para evitar la inflación. Según Reuters, Kaplan declaró: "Ahora estamos en un punto en el que observo excesos y desequilibrios en los mercados financieros", y señaló el aumento vertiginoso de los precios de las acciones y las viviendas en abril de 2021.



Durante el apogeo de la pandemia, cuando la economía recibió un golpe devastador, la Reserva Federal se centró en reducir las tasas de interés para reducir las dificultades económicas. Eso era bastante comprensible. Pero Powell y la Fed pasaron por alto o ignoraron las señales de advertencia, incluso cuando los inversores comenzaron a señalar hace más de un año que su mayor temor en el mercado es la inflación, no el COVID-19.



Powell pareció establecer la política de la Fed sobre el control de crucero, adhiriéndose rígidamente a una política de tasas de interés bajas y negándose a demostrar la flexibilidad necesaria para adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes, como la escasez de mano de obra y las interrupciones en la cadena de suministro. El marco de política monetaria tolerante a la inflación de Powell ha dejado a la Reserva Federal "atrasada en el control de la inflación", según el expresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Bill Dudley. Si la Fed hubiera prestado atención a las advertencias sonoras de adoptar la flexibilidad y la capacidad de respuesta, las acciones aceleradas de la Fed ahora para controlar la crisis inflacionaria podrían no parecer tan tardías en el juego.



Con un cambio en el enfoque o una serie alternativa de eventos globales, hoy podríamos estar en una base diferente. Pocos podrían haber predicho hace un año que la guerra estallaría en Europa del Este, pero una vez más, la imprevisibilidad predecible es la única certeza.



El exvicepresidente de la Reserva Federal, Alan Blinder, señaló recientemente que si no hubiera estallado la guerra en Ucrania , la Fed podría haber escapado con el enfoque de Powell, y existía la posibilidad de que la inflación bajara. Sin embargo, concluyó: "Ahora, desafortunadamente, ese optimismo parece bastante anticuado".



Sin duda, las políticas de Powell reflejaron un consenso general de que la economía caería en una recesión, o algo peor, sin una política fiscal y monetaria agresiva para mantener la economía en movimiento. Pero entre los fracasos de Powell estaba no anticipar ni prepararse para que la economía cambiara repentinamente a su ritmo más acelerado en décadas. De hecho, Powell ha compartido su frustración por la situación, mostrando claramente que las actuales presiones inflacionarias no se han aliviado de la forma en que la Fed pensaba que lo harían.



En un momento en que los estadounidenses están ajustando sus billeteras, la Reserva Federal debería seguir el ejemplo de las familias que están ahorrando centavos para llegar a fin de mes. En muchos sentidos, nuestra economía ahora se encuentra en terrenos aún más inestables que en el punto álgido de la pandemia. Necesitamos volver a la moderación en el gasto, disuadir a los líderes de adoptar mayores impuestos y promover la independencia energética que estimule el crecimiento económico. En conjunto, estos enfoques tienen el potencial de calmar los temores, restaurar la confianza del consumidor y estabilizar los mercados.



Ahora, la Fed está lista para moverse en la dirección de fuertes aumentos de las tasas de interés y una hoja de balance cada vez más reducida para controlar la inflación. Esperemos que no sea demasiado tarde para domar la curva de inflación. Nuestra economía y el futuro de la clase obrera depende de ello.

Relacionado: Lo que nos dice la historia sobre el impacto de la inflación en los estadounidenses cotidianos