8 formas en que el contenido de su sitio web puede estar perjudicando su negocio (y cómo solucionarlo)

Aproximadamente tres de cada cuatro consumidores usan Internet al menos una vez al mes para encontrar negocios locales, según los datos recopilados por BrightLocal en su Encuesta de revisión del consumidor local de 2018 . Además, el 27% de los encuestados informaron realizar este tipo de búsqueda todos los días, aunque este número aumenta al 54% para los buscadores en el rango de edad de 18 a 34 años.

La pregunta es: cuando estos clientes potenciales, las personas que buscan activamente sus productos y servicios, visitan su sitio web, ¿el contenido que contiene los obliga a realizar una compra o está haciendo lo contrario y ahuyentándolos?

Responder a esto requiere echar un vistazo de cerca y honesto a su sitio actual para considerar si está atrayendo y convirtiendo efectivamente a sus clientes potenciales. Pero, ¿qué es lo que estás buscando?

Si bien una serie de factores pueden afectar en última instancia su capacidad para atraer visitantes y crear una experiencia de usuario positiva, un buen lugar para comenzar es con estos ocho problemas, que en última instancia pueden dañar su negocio.

1. Contiene errores ortográficos u otros errores relacionados con las palabras

Si su sitio web no está a la par con la ortografía y la gramática simples, puede hacer que los visitantes pierdan el respeto por su marca. Debido a que este tipo de errores son tan fáciles de corregir, no hacerlo hace que su empresa se vea descuidada o perezosa. También es una señal de que no te tomas tu negocio lo suficientemente en serio como para asegurarte de que el contenido sea correcto.

Una solución sencilla para eliminar los errores ortográficos y relacionados con las palabras es contratar a un editor para que revise el contenido palabra por palabra. Alternativamente, pídale a algunos miembros de su equipo de administración que revisen todas sus páginas, buscando cualquier problema que les llame la atención.

Relacionado: Cómo el buen contenido del sitio web lo ayuda a ganar clientes potenciales

2. Está demasiado centrado en SEO

Otro error común que cometen las empresas es crear contenido de sitios web que se centre más en la optimización de motores de búsqueda (SEO) , en lugar de contenido que tenga sentido para los clientes o proporcione algún valor real.

Un ejemplo de esto es comenzar su página con "Si está buscando un mecánico de automóviles del Condado de Orange que pueda reparar su vehículo del Condado de Orange, comuníquese con el principal taller de reparación de automóviles del Condado de Orange ubicado en 123 Main St. en el Condado de Orange".

¿Esta oración está cargada con algunas palabras clave y frases excelentes de SEO? Absolutamente. Pero si usted fuera un cliente que visitaba este sitio y esto fue lo primero que leyó, no lo incitará a querer seguir leyendo.

3. No tiene suficiente SEO

Así como no desea centrarse demasiado en el SEO, tampoco desea subestimarlo. Por lo tanto, si nunca ha mirado si usa suficientes palabras clave (o las palabras clave correctas) en su sitio, ahora es un buen momento para hacerlo.

¿No estás seguro de qué frases usan las personas para encontrarte? Una forma de averiguarlo es ir a una página de búsqueda y comenzar a escribir su búsqueda. Mire todas las opciones que automáticamente llenan la barra de búsqueda. Esto le da una idea de la redacción que otros han usado al hacer ese tipo de búsqueda.

Relacionado: 7 razones por las que el SEO es importante para todas las empresas emergentes

4. Se necesita demasiado poder mental para leer

¿Alguna vez ha ido a un sitio web, solo para ver que usa tantas palabras que no sabía que dejó la página más confundido que cuando llegó? Aunque a veces se necesitan palabras difíciles de usar, como cuando se explican las especificaciones de un producto, si la persona promedio necesita mucho poder mental para leer, corre el riesgo de que su visitante haga clic y se vaya.

La Universidad de Yale informa que, cuando se trata de leer texto en pantalla, lo ideal es mantener el nivel de lectura lo más bajo posible para su público en particular. Esto mejora la comprensión para todos sus consumidores, incluidos aquellos que pueden tener deficiencias cognitivas o aquellos que no pueden leer, escribir o entender bien el inglés.

5. No muestra tu personalidad

El contenido de su sitio web también puede estar perjudicando su negocio si no refleja la personalidad de su marca. Si los visitantes de su sitio sienten que están leyendo un libro de texto o un contenido que, de otro modo, se considera bastante plano, es probable que no haya atractivo para hacer negocios con usted.

Las tres claves para el éxito del marketing requieren que su base de clientes lo conozca, le guste y confíe en usted. Mostrar la personalidad de su empresa es una forma de lograr todos estos objetivos. Así que trata esto como lo harías con cualquier otra relación que quieras nutrir y fortalecer, y usa tu contenido para dejarlos entrar.

6. Centrarse más en uno mismo que en el consumidor

Algunas empresas cometen el error de usar su sitio web únicamente para convencer a sus visitantes de por qué son tan buenos como empresa. Si bien está bien cierto nivel de orgullo y jactancia sobre sus productos o servicios, su contenido debe responder de inmediato a la única pregunta que todos los consumidores tienen: ¿Qué hay para mí?

Relacionado: Por qué debería renovar y mejorar el contenido de su sitio web

7. No pensar y hablar con tu público objetivo

A la hora de crear contenido para tu web, también te beneficia ponerte en la piel de tu mercado objetivo. ¿Qué tipo de preguntas es probable que tengan sobre sus productos y servicios? Además, ¿qué tipo de redacción utilizarían?

Cuanto más pueda pensar y hablar como su mercado objetivo, mayor será su capacidad para crear contenido que realmente se conecte con ellos. Cuanto mejor pueda conectarse con ellos, más fácil será para ellos comprarle.

8. Enlaces a fuentes de mala reputación

Vincular contenido dentro de su sitio a otros sitios web puede ayudar a mejorar su clasificación en los motores de búsqueda. Esta práctica es más común en los blogs, especialmente si apunta a estudios de investigación que respaldan lo que dice o publicaciones que han mencionado su marca, pero asegúrese de que los sitios a los que se vincula sean fuentes y empresas confiables y de buena reputación. De lo contrario, corre el riesgo de ahuyentar a los clientes.

Tener un sitio web es imprescindible en el día digital de hoy, pero es aún más importante tener un sitio web que ayude a su marca en lugar de dañarla. Simplemente te esfuerzas demasiado para que tu contenido vaya en tu contra, así que sigue estos consejos para asegurarte de que no sea así.

Relacionado: Consejos esenciales para escribir contenido atractivo para un sitio web