No espere a que se le ocurra una idea de negocio de bombilla, salga y encuéntrela

La mayoría de los profesionales afirman que quieren iniciar su propio negocio, pero un porcentaje extraordinariamente pequeño realmente lo desea. Las excusas incluyen obligaciones familiares, mal momento, aversión al riesgo, ahorros insuficientes, etc., pero la excusa más común que escucho es que simplemente están esperando que "se les ocurra" la idea correcta. Tenemos una fantasía caricaturesca de que un día una bombilla se encenderá en nuestras cabezas mientras buscamos inspiración pura para una idea tan original o tan matizada que nos sentimos absolutamente obligados a convertirnos en empresarios para llevarla al mercado. Si bien pueden existir momentos de iluminación para algunos empresarios selectos, para la mayoría de los grandes conceptos de productos o negocios que existen, debe ser muy intencional en la forma en que traza un camino para descubrirlos.

Fundé una pequeña empresa innovadora y rentable que me llevó hasta Shark Tank , Forbes 30 menores de 30 y más de $ 1 millón en ingresos en solo unos pocos años. La idea no se me ocurrió solo. En cambio, tomó cuatro meses de tiempo altamente organizado e intencional para encontrarlo. Si quieres encontrar tu idea de startup , estos son los pasos a seguir:

1. Comprometerse con un resultado previsto, un cronograma y un cronograma

Empieza por hacer que tu proceso de ideación tenga un principio y un final, junto con un horario específico de sesiones de trabajo. Mi socio comercial y yo nos comprometimos a reunirnos por un período de seis meses al menos dos veces por semana por la noche durante bloques de 5 horas los martes y jueves. Nuestros resultados previstos eran un concepto de producto con un plan G2M lo suficientemente fuerte en el que nos sintiéramos lo suficientemente seguros como para comprometernos por completo. Si aún no tuviéramos nuestra idea en seis meses o no nos sintiéramos confiados en la que teníamos, entonces la desecharíamos y dejaríamos de hacerlo en esta ronda. Si no establece una fecha de finalización estricta, corre el riesgo de perder el sentido de la disciplina que va de la mano con la urgencia.

2. Haga que su familia participe en el compromiso

No te apresures en la oscuridad. Desde el primer día de su compromiso, comparta el plan y la inversión de tiempo con su familia y enfatice por qué esto es tan importante para usted. Lo más probable es que lo animen y sean algunos de sus mayores defensores. No ser abierto sobre su viaje de ideación probablemente generará resentimiento. Si su familia es lo suficientemente amorosa como para permitirle dedicar todo este tiempo extra a su idea, asegúrese de tomar el relevo asumiendo tareas adicionales en la casa o planeando algunas noches de cita adicionales. Nunca está de más mostrarles cuánto aprecias su apoyo.

3. Forme barandillas derivadas de sus intereses, experiencia y apetito por el riesgo

Comience definiendo barandillas blandas y duras para ayudar a reducir su ruta de ideación. Mi cofundador era arquitecto y a los dos nos encantaba trabajar la madera. De acuerdo... tal vez algo hecho de madera. Ambos éramos ávidos conservacionistas , así que tal vez algo relacionado con la naturaleza. No estábamos ansiosos por invertir mucho dinero por adelantado en el negocio, por lo que tal vez un producto podría funcionar bien en una plataforma de financiación colectiva. La mayoría eran barandillas blandas que aprovechaban nuestras fortalezas y áreas de interés, lo que generalmente conduce a mejores resultados de todos modos, pero al final del día, el propósito de poner barandillas es enfocar su ideación. No puedes hervir un océano, pero tal vez puedas hervir una piscina llena de agua de mar. Sugiero encarecidamente pasar sus primeras reuniones elaborando estas barandillas antes de sumergirse en una lluvia de ideas abierta.

4. Adopte diversas técnicas de intercambio de ideas y sumérjase en entornos estimulantes

No se limite a sentarse en una habitación y mirar una pantalla. En su lugar, investigue y adopte una amplia variedad de técnicas de lluvia de ideas (es decir, mezcladores de cócteles, escalera de tijera, tormenta de roles, etc.) mientras se apega a los cuatro roles clave de la lluvia de ideas: centrarse en la cantidad, retener las críticas, aceptar ideas descabelladas y combinar ideas para más ideas Lo mejor que puedes hacer es rodearte de una amplia gama de estímulos. Pasábamos horas paseando por los pasillos de Walmart simplemente mezclando mentalmente diferentes productos en nuestras cabezas. Walmart es una tienda de golosinas para la lluvia de ideas sobre productos.

5. Iterar, desafiar, evolucionar

Una vez que haya acumulado una cantidad de ideas posibles, ingrese a la fase de evaluación. Aquí es donde puede comenzar a ser crítico con sus ideas: evalúe cómo se alinean con sus barandas, use matrices para determinar las clasificaciones de viabilidad, etc. Preste atención a su entusiasmo durante esta fase. ¿Qué ideas te encuentras defendiendo más? ¿Por qué? Incluso si algunas ideas tienen más desafíos que otras, su pasión lo impulsará y lo ayudará a superarlos cuando luego decida llevarla al mercado.

6. Una vez que te comprometas, no dudes de ti mismo

Una vez que llegues a la idea de que has hecho suficientes agujeros hasta el punto de que te sientes realmente seguro, simplemente hazlo. Recuerda, no decidiste convertirte en emprendedor solo por un momento fugaz de bombilla ... simplemente invertiste meses de tiempo altamente intencional para llegar a una idea bien examinada. Ten confianza en eso y llévalo a la siguiente etapa.

Deja de esperar a que se te ocurra la idea de la bombilla, sal y encuéntrala. ¿Que estas esperando?

