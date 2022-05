Women's Champion Award 2022: 6 mujeres que inspiran en el mundo digital

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Recientemente Digital Women anunció las finalistas de la nueva edición de los premios Digital Women Awards, el cual se desarrolla anualmente con el objetivo de celebrar el trabajo de mujeres inspiradoras que están generando impacto a través del mundo digital.

John Lamb | Getty Images

El reconocimiento Women’s Champion galardona a las mujeres digitales y celebra a las mujeres que trabajan en y alrededor de negocios digitales y de base digital, quienes están haciendo un trabajo increíble en sus respectivas industrias. Ya sea aprovechando las comunidades digitales o construyendo plataformas para apoyar a otros, el objetivo es reconocer a mujeres que están impulsando a otras mujeres.

A continuación, la lista de seis mujeres increíbles seleccionadas como finalistas por Digital Women para el premio Women’s Champion Award 2022:

Kelly Cuesta – Ingram Micro

Kelly es una defensora de la diversidad, la equidad y la inclusión, apasionada por la educación, la cultura y el cambio de sistemas, la tecnología y el espíritu empresarial.

Es una experimentada especialista en marketing de marca y negocios internacionales que ha contribuido al desarrollo de negocio para empresas tecnológicas de diferentes tamaños en la industria de SaaS al acelerar el conocimiento y la demanda de la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). Ha dirigido estrategias y programas integrados de MarCom para aumentar la participación de los empleados y conectar a las empresas de manera más significativa con sus clientes.

Actualmente, como consultora principal de Global Cloud Employer Branding, Culture and Engagement en lngram Micro, donde es responsable de impulsar iniciativas para convertir a la organización en un lugar de trabajo más diverso con una cultura inclusiva.

Además, asesora a emprendedores e iniciativas orientadas a propósitos en los que cree, con un enfoque especial en líderes emergentes e iniciativas de impacto social. Más allá del trabajo, Kelly actulamente hace parte de Tech London Advocates Latam y VP de eventos de PWN Barcelona. También lidera diferentes iniciativas como Embajadora de Mujeres Techmakers, Líder de Red Lean In y Asesora DEI para Mujeres en Tecnología.

Niki Hutchison – Niki Hutchison Limited

Niki se enfoca en construir comunidades sólidas de mujeres emprendedoras y usar las herramientas a su disposición (perspicacia para los negocios, redes, habilidades para construir comunidades) para enseñarles los métodos de mercadeo orgánico probados y libres de jerga que ha usado y continúa usando.

Tras una carrera dedicada principalmente como planificadora estratégica en agencias de publicidad, inició su iniciativa negocio en 2017 con una pasión absoluta por enseñar a las mujeres cómo acelerar el crecimiento de su negocio.

A través de su comunidad online con más de 25,000, miembros, enseña a las mujeres emprendedoras cómo hacer crecer audiencias comprometidas, logrando una transformación en la que las mujeres pasan de sentirse abrumadas y pasadas por alto, a sentirse seguras y llenas de energía.

Joy Foster – Tech Pixies

Fundadora y CEO de TechPixies, una galardonada empresa de capacitación en redes sociales acreditada con la misión de ayudar a las mujeres a regresar al trabajo, cambiar de carrera o iniciar un negocio utilizando el poder de la tecnología moderna.

Su deseo de ayudar a tantas mujeres como sea posible a mejorar sus habilidades en las redes sociales se ve impulsado por la creencia de que la educación tecnológica es la clave para trazar un camino hacia la independencia financiera y desbloquear un futuro lleno de oportunidades.

El año pasado, Joy fue nombrada una de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes en Social Enterprise (WISE100 2022) por Pioneers Post y NatWest, entró en la lista larga de Computer Weekly’s Most Influential Women in UK Tech y se convirtió en campeona local del Sureste en los premios Digital Leaders 100 Awards 2021.

Kavita Trevena – The Unlikely Mummy CIC

Kavita Trevena, fundadora de The Improbable Mummy, una plataforma para mamás sin miedo a ser juzgadas. Mientras divide su tiempo para el trabajo, la maternidad y los blogs, tiene mucho más que todavía quiere dar. Kavita ha apoyado a National Childbirth Trust (NCT) con su campaña Hidden Half para que todas las mamás tengan un cheque después de las 6 semanas.

Ha aparecido en revistas, periódicos, habló en conferencias, colaboró con el Consejo y apareció en entrevistas de radio y televisión. Su misión es ayudar a todas las mamás a sentirse seguras y protegidas a través de la crianza. Ha sido entrevistada por Jenny Murray de BBC Radio 4 Woman’s Hours y por el canal de televisión Channel 5 News, y ha participado en un popular podcast sobre crianza llamada «The Postnatal Podcast».

A través de su comunidad ofrece recursos gratuitos, talleres, masterclasses y apoyo. Recientemente comenzó a brindar sesiones mensuales de mindfulness y meditación.

Tigz Rice – Tigz Rice LTD

Fotógrafa especializada en boudoir y marca personal que ayuda a mujeres intrépidas y no binarias a reconectarse con sus cuerpos y sentirse empoderadas y seguras en sus aventuras personales y profesionales.

Al combinar la fotografía editorial de lujo con su propio estilo característico de retoque que la ha destacado en la industria, Tigz ha encontrado su propósito en la vida como mujer: ayudar a otras mujeres a aumentar su confianza en sí mismas y su autoestima.

Al capturar la belleza que ve en cada superhumano, las fotografías creadas por Kavita ayudan a sus clientes a comenzar a desmantelar sus problemas de imagen corporal y generar una relación amorosa consigo mismos.

Ally Zlatar – The Starving Artist

Su propia lucha contra la anorexia motivó a Ally a crear conciencia sobre los trastornos alimentarios, la dismorfia corporal y las enfermedades a través del poder del arte.

En 2020, el trabajo de Ally se incluyó en más de 15 exposiciones y residencias, con su exposición ‘One Body, My Body, No Body’ debutando en ciudades como Londres, Glasgow, Toronto y Ámsterdam. Ally también creó ‘The Starving Artist’, una iniciativa y publicación de alcance mundial que cubre la investigación y la reflexión artística de más de 25 artistas internacionales. La publicación también proporcionó ayuda financiera y recursos educativos sobre los trastornos alimentarios y se puede encontrar en más de 30 universidades de todo el mundo.

Ally colabora con grupos de concienciación sobre trastornos alimentarios en todo el Reino Unido y ha trabajado directamente con organizaciones de salud mental como Together! Disability, Safeline UK y London Eating Disorder Conference. Ally afirma que es una persona que es artista y sufre de un trastorno alimentario, pero usa sus luchas para ayudar a los demás. El apoyo de Ally ha sido invaluable no solo para ayudar a las personas a comprender cómo la voz artística puede generar cambios, sino también para ayudar a las personas a recuperarse directamente de sus trastornos alimentarios.

(Este artículo fue publicado originalmente en Social Geek).