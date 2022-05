¿Quieres Patentar una Idea? Considere estos 3 consejos

Mientras estaba sentado en la mesa de mi cocina dibujando con entusiasmo lo que imaginaba como el producto que estaba buscando, pero no pude encontrar, pensé en patentar esa idea . Ni siquiera había terminado con mis bocetos cuando este pensamiento cruzó por mi mente. Pero sabía que este producto resolvería mi problema de evitar que los cabellos sueltos se transfirieran de mi cepillo para el cabello al contenido de mi bolso, al mismo tiempo que mantenía las cosas organizadas. También sabía que si resolvía este problema para mí, resolvería el mismo problema para muchos otros.

Puse a prueba esa teoría realizando tres encuestas diferentes entre extraños. Recibí nada más que comentarios positivos y algunos consejos en cuanto a colores y estampados. Pedí que las mujeres respondieran las encuestas, pero algunos hombres se unieron, lo cual fue muy alentador. En ese momento, me sentí seguro de prepararme para seguir adelante con la presentación de una solicitud para patentar mi idea. Estaba tan emocionado que compartí mis planes con un asociado. Ella no sintió que yo recibiría una patente por mi idea. Pero, el optimista en mí lo hizo, y seguí adelante.

Aunque mi socia no me dio una razón para sentirme así, a través de conversaciones con otras personas a lo largo de los años, soy consciente de que hay personas que tienen reservas cuando se trata de solicitar una patente. Las reservas varían. Algunas personas sienten que su solicitud no será aprobada, así que no lo intentan. Pero, según las estadísticas más recientes de la USPTO , aproximadamente el 52 % de todas las patentes presentadas en EE. UU. son aprobadas. En 2020 se presentaron 646.244 solicitudes de patentes y se aprobaron 388.900. Esa es una buena tasa de aprobación.

También está la idea de no poder pagar un abogado de patentes. Si presentan una solicitud sin usar un abogado, el proceso será difícil para ellos y piensan que nadie comprará su producto, no podrán vender su producto mientras su solicitud esté pendiente, etc.

No permita que sus conceptos erróneos y el miedo le impidan presentar una solicitud de patente . Considere estos tres consejos:

1. Solo hazlo

Como dice el eslogan de Nike , "Simplemente hazlo". No te prives de lo que podría ser la próxima gran cosa. Mientras dudas, esa idea que tienes podría marcar una diferencia tan positiva en la vida de tantas personas. Presentar una solicitud de patente no es difícil, pero como con cualquier otra cosa, debe asegurarse de tener todas sus "I" punteadas y todas sus "T" cruzadas. Antes incluso de llegar al punto de presentar una solicitud, asegúrese de investigar utilizando el sitio web de la USPTO, así como Google, para asegurarse de que su idea aún no existe. Si presentar la solicitud por su cuenta es demasiado abrumador para usted, contrate a un abogado . Hay abogados de patentes y marcas comerciales asequibles. UpCounsel tiene excelentes abogados de patentes y marcas registradas, y son asequibles.

2. Pide la opinión de otras personas

No te subestimes. Para poner su preocupación de "¿alguien comprará mi producto?" para descansar, deja que tu familia, amigos y colegas conozcan tu idea y pídeles su opinión al respecto. Pídeles que firmen un acuerdo de confidencialidad primero. SurveyMonkey es uno de los recursos que utilicé al realizar mis encuestas. También puede usar SurveySparrow. Al compartir sus ideas con otros, es posible que le brinden la confianza que necesita para seguir adelante con la solicitud de una patente. Otro beneficio es que también puede recibir consejos que pueden ayudarlo a mejorar su idea y hacerla aún más comercial.

3. Vende tu producto

Otro concepto erróneo es que no puede vender su producto mientras su solicitud de patente está pendiente. Eso es absolutamente falso. No es un requisito patentar un producto o servicio perteneciente a una invención antes de poder venderlo. La ley de EE. UU. proporciona un "período de gracia" de 12 meses para solicitar la protección de patentes después de un uso público o venta.

Nada sucede de la noche a la mañana. No se decepcione cuando no obtenga tantas ventas como le gustaría. Tiene un nuevo producto que nadie, o poca gente, conoce. Personalmente, creo que el marketing es la parte más difícil del viaje, pero no dejes que eso te desanime. Trate de ser creativo con su plan de marketing y, si eso no funciona, siga probando cosas diferentes hasta que encuentre lo que funciona mejor para su producto.

Hay un meme que encontré en Instagram hace años, y estaba etiquetado como "Donde comenzó todo". Mostró cómo Apple, Google y Amazon comenzaron en un garaje. Harley y Disney comenzaron en pequeñas chozas, y Mattel también comenzó en un edificio muy pequeño. El punto es que todos comenzaron pequeños y lentos, y les tomó años comenzar lo que ahora todos conocemos como grandes marcas. No te apresures. He aprendido a tener más paciencia ya apreciar el ensayo y error . Disfruta del viaje y aprende todo lo que puedas.

