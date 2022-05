La pequeña gran lección de Saúl el "Canelo" Álvarez y el idioma inglés

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

Todo está listo para la pelea entre el mexicano, Saúl el “Canelo” Álvarez, y el ruso, Dmitry Bivol. Los boxeadores se enfrentarán por la noche del sábado 7 de mayo en la T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada y se espera que sea todo un acontecimiento: Canelo tiene un récord de 57 triunfos, un empate y dos derrotas con 39 nocauts (57-1-2, 39 KO); Bivol 19 triunfos y cero derrotas con once nocauts (19-0, 11 KO). Ambos se disputan el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Mientras el mundo espera la transmisión del evento, Canelo ha dado una pequeña gran lección sobre el modo en el que uno debe de enfrentar la adversidad. El boxeador es originario de Guadalajara y aunque no habla el inglés a la perfección, da entrevistas en ese idioma. Ricardo Celis, periodista deportivo de Time Warner Cable Deportivo, lo felicitó en una reciente entrevista (en español) por su actitud ante el idioma extranjero: “Te tengo que decir felicidades por hacer las entrevistas en inglés; muchos boxeadores mexicanos nunca lo quisieron intentar y la verdad: muchas felicidades por eso”.

El ”Canelo” respondió: “Mira, yo nunca he estudiado inglés. Traté como un mes, pero la verdad es que el estudio nunca se me ha dado. La verdad es que siempre practico con mis amigos del golf, estoy jugando con ellos, practico, hablo mucho inglés y ahora digo, si cometo un error, pues no importa, estoy tratando de hacerlo y creo que eso es lo que al final te va a hacer hablarlo”.

Aunque pudiera parecer una nimiedad, no lo es. La actitud del Canelo demuestra seguridad en sí mismo, perseverancia y la humildad de intentar algo, aunque sepa que no es el mejor en ello. Cuando estás acostumbrado a triunfar, no resulta tan fácil reconocerlo y mostrarte vulnerable. Muchos deportistas profesionales de origen hispano prefieren dar entrevistas en español con ayuda de intérpretes. No es el caso del Canelo, para quien el miedo a equivocarse no es una limitante.

Son pocos los boxeadores hispanos que se aventuran hacer sus entrevistas en inglés. Para el @Canelo es "No problem" escuchen como es que lo hace. @ClaudiaTrejos @DAZNBoxing PPV #CaneloBivol pic.twitter.com/4hrcBuRub8 — Ricardo Celis (@CelisDeportes) May 3, 2022

El "Canelo", un poco de historia

Santos Saúl Álvarez Barragán nació el 18 de julio de 1990 en San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco. Es el menor de siete hermanos y de pequeño le ayudaba a su padre a hacer paletas de hielo. Nunca le gustó ir a la escuela y su hermano mayor, Rigoberto, lo empezó a entrenar en el box desde que era muy chico. A los diez años le regaló sus primeros guantes. Decidió que sería boxeador luego de asistir al debut profesional de Rigoberto cuando tenía 13 años. Saúl debutó como profesional el 29 de octubre de 2005 tras ganar la medalla de oro en la Olimpiada Juvenil en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se coronó campeón del mundo por primera vez a los 20 años al vencer a Matthew Hatton el 5 de marzo de 2011. El apodo de el “Canelo” se lo puso su mánager José “Chepo” Reynoso debido al color de su cabello.

El ”Canelo” ha ganado campeonatos mundiales en cuatro divisiones de peso distintas y en 2019 fue reconocido como el boxeador número uno libra por libra por la revista The Ring. La pelea con el ruso, Dmitry Bivol, podría significar una ganancia aproximada de $70 millones de dólares para el “Canelo”, dependiendo del resultado.

La pelea será transmitida en televisión abierta en México. En el resto de los países será un pago por evento a través de la plataforma de