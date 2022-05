Convierta su marca en un nombre familiar utilizando el poder de las NFT

¿Estás haciendo crecer una empresa o negocio desde cero? ¿O convertir su empresa en una nueva línea de productos o servicios? Si es así, la marca adecuada es esencial para aumentar las ventas y fomentar la participación del consumidor. La marca también genera confianza entre su empresa y su público objetivo, crea una sensación de familiaridad y estabiliza su imagen en el mundo público y corporativo.

La capacidad de su público objetivo para reconocer fácilmente su marca en el estante o en los mercados en línea puede ser la diferencia entre comprar su producto o el de sus competidores. Es por eso que cada vez más empresas recurren a tokens no fungibles (NFT, que son obras de arte digitales vinculadas a la tecnología blockchain) para crear un reconocimiento instantáneo de su marca.

¿Por qué es tan importante el conocimiento de la marca?

Los profesionales del marketing conocen desde hace mucho tiempo la importancia de crear una imagen de marca memorable al introducir una nueva empresa o producto en el mercado. Una imagen memorable atrae a su público objetivo, crea entusiasmo en torno a la marca y ayuda a que su marca sea un nombre familiar. Sin embargo, no hay forma de garantizar que su logotipo, mascota, etc. sea reconocible o popular como Mr. Peanut de Planters o Quaker Oats Man de The Quaker Mill Company.

Esas mascotas de la empresa son reconocidas instantáneamente por el público en general. ¡Después de representar las marcas durante más de 100 años, también son algunas de las mascotas de marca más reconocidas que existen! Al mismo tiempo, hay miles, si no millones, de mascotas que nunca se hicieron populares o que en realidad fueron odiadas por el público. Estos fracasos hicieron que las empresas volvieran a la mesa de dibujo una y otra vez.

Un ejemplo de esto es el cereal Honey Smacks de Kellogg. Debutando en los estantes de los supermercados en 1953 como Sugar Smacks con Cliffy the Clown como su mascota, la marca solo duró tres años antes de cambiar a Smaxey the Seal. Kellogg's siguió introduciendo varias mascotas a lo largo de los años, pero ninguna parecía captar la atención de los consumidores hasta Dig 'Em Frog en 1972. Entonces, ¿qué hizo Kellogg's?

Cambiaron la mascota nuevamente en 1986 a Wally the Bear, lo que en realidad incitó una protesta pública para regresar Dig 'Em Frog. Las protestas incluyeron estudiantes en un campus universitario que organizaron una manifestación de un día de duración pidiendo su regreso. Kellogg's escuchó a su audiencia y reintrodujo Dig' Em Frog en 1987. Sin embargo, cambiar continuamente la mascota dificultó en gran medida el reconocimiento de este producto específico por parte del consumidor. Para cualquier empresa, estas acciones dañarían las ventas, reducirían la confianza del consumidor en el producto y dificultarían la lealtad del consumidor.

Su empresa probablemente no tenga 100 años para convertirse en una marca reconocible. Tampoco tiene el tiempo o los fondos para cambiar continuamente la marca de la mascota, el logotipo, el nombre, etc. de su empresa, y ahí es donde un NFT puede ayudar.

Relacionado: Las 5 reglas vitales de la marca personal

Los NFT son tan únicos como su marca

Los NFT pueden haber comenzado en el mundo del arte digital. Pero ahora se han expandido a varios productos/propiedades digitales y físicas, como medios digitales, bienes virtuales, coleccionables digitales y otros criptoactivos. Estos se pueden comprar, vender, intercambiar y realizar transacciones utilizando la tecnología blockchain .

Los registros de blockchain no se pueden falsificar porque miles de computadoras en todo el mundo los mantienen. Cada NFT individual tiene su propia firma digital única que le permite al propietario probar siempre la propiedad y la validez. Los NFT garantizan la autenticidad de propiedades únicas que pueden incluir elementos como:

Ropa y/o calzado de edición limitada

Coleccionables digitales

Nombres de dominio

logotipos

entradas para conciertos

parcelas de bienes raices

Productos de alta gama, es decir, joyería.

Y mucho más

Obras de arte digitales

Esta tecnología también permite a los propietarios de NFT registrar sus activos digitales, agregando valor y seguridad a su marca. Un ejemplo de esto sería una empresa de ropa que registra su logotipo NFT, protegiéndolos así en caso de que otros intenten reproducir o copiar su marca.

Relacionado: Se necesita un pueblo: cómo Blockchain, Crypto y NFT garantizan la confianza digital

Cómo una NFT puede ayudar a construir el reconocimiento de su marca

Los NFT digitales han ido aumentando constantemente en valor y ventas a lo largo de los años. El volumen de negociación ha aumentado un 704 por ciento entre el segundo y el tercer trimestre de 2021.

Con estos aumentos también viene un aumento en el interés público. Algunos creadores de NFT como CryptoPunks, Desperate ApeWives (DAW) , Bored Ape Yacht Club, Doodles y más han obtenido una presencia masiva en las redes sociales, lo que los hace fácilmente reconocibles por el público en general. Cada vez más celebridades e influencers compran un NFT que los representa a ellos o a su marca, que luego comparten con sus millones de seguidores.

Algunas celebridades incluso han ido tan lejos como para crear sus propios NFT para representarse a sí mismos, sus talentos y sus marcas. Snoop Dogg , Grimes y John Cleese están obteniendo millones en ventas combinadas pero, lo que es más importante, están creando un reconocimiento de marca infame.

Las corporaciones y las empresas también se involucraron rápidamente en la explosión de NFT. Sus esfuerzos han ayudado a expandir el conocimiento de su marca, aumentar los ingresos y mejorar la confianza y la autenticidad en ellos mismos y en sus productos. Muchos de ellos están usando NFT para lograr lo siguiente:

Autenticación: las empresas pueden utilizar la tecnología NFT para crear un sistema de autenticación para sus clientes. Por ejemplo, las marcas de lujo pueden emitir números de serie individuales para sus productos y, posteriormente, utilizar NFT para proporcionar más servicios de autenticación.

Conciencia de marca: tanto marcas establecidas como Nike como marcas emergentes como Bored Breakfast Club están utilizando el emocionante mundo de las NFT para promover la conciencia de marca. De hecho, Bored Breakfast Club es el primer proyecto NFT de su tipo que va más allá del simple envío de café. También brindan a sus miembros una experiencia digital exclusiva mediante el uso de 5000 escenas de desayuno únicas que viven como NFT en la cadena de bloques de Ethereum. Este enfoque único de la marca ayuda a aumentar el conocimiento de su marca al compartir sus NFT por parte de sus consumidores en las redes sociales.

Nuevas vías de ingresos: Invertir en paquetes NFT permite a las empresas y organizaciones expandirse a nuevos canales de ingresos que no estaban disponibles hasta ahora. Por ejemplo, un sello discográfico puede registrar la marca de sus artistas y las imágenes NFT para lanzar contenido digital exclusivo para su base de fans.

Seguridad de la marca: como todas las marcas comerciales, una marca comercial NFT protege al propietario de copias fraudulentas que se utilizan a su cargo. Dado que los NFT son activos digitales de un solo propietario disponibles solo en la cadena de bloques, la autenticidad está protegida y la propiedad se prueba fácilmente.

Relacionado: Cómo aprovechar el potencial digital de su marca con NFT Marketing

En conclusión, tu marca debe ser tan única como tú. Los NFT digitales pueden ser la inspiración que está buscando para aumentar la visibilidad de su marca y la conciencia del consumidor.