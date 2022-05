Un funcionario del gobierno de Donald Trump asegura que el expresidente quería lanzar misiles contra México

Su nombre es Mark Esper y fungió como secretario de Defensa de los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump. Su libro, A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense During Extraordinary Times (Un juramento sagrado), será publicado el próximo 10 de mayo y en el narra algunos de los momentos que vivió siendo funcionario. Uno de los que más han llamado la atención tiene que ver con México y la lucha contra las drogas.

Drew Angerer | Getty Images

Según Esper, en 2020 Donald Trump le pidió que analizara la posibilidad de lanzar misiles contra México para “destruir los laboratorios de la droga” y erradicar a los cárteles de narcotraficantes. Además, Trump le sugería que tras lanzar el ataque con “misiles Patriot”, simplemente lo negarán. El autor escribe que Trump dijo: “No tienen el control de su propio país”.

En el libro Mark Esper presenta su perspectiva de varios de los eventos que marcaron la presidencia de Trump y revela algunos otros que hasta el momento eran desconocidos. En una entrevista a The New York Times, el autor comentó: “Sentí que estaba escribiendo para la historia y para el pueblo estadounidense”.

Entre los eventos que Mark Esper narra en su libro está su diferencia de opinión con Trump quien quería utilizar tropas militares para detener las protestas surgidas tras la muerte de George Floyd a manos de la policía. Otros temas que se abordan son las preocupaciones recurrentes del expresidente por la reelección y el complejo entorno de la pandemia.

Mark Esper fue removido del cargo en noviembre de 2020, luego de que Donald Trump perdiera las elecciones en contra de Joe Biden.

