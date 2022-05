Tras la medida de la Fed de aumentar las tasas de interés en 50 puntos básicos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto del miércoles, el presidente y fundador de Equity Group Investments, Sam Zell , expresó su cautelosa desaprobación.

"La Fed ha perdido la oportunidad de ser tan disciplinaria como debería ser. Tenemos que reducir drásticamente la liquidez disponible en el mercado", dijo Zell en Mornings with Maria .

Si bien la medida de la Fed marca la mayor en dos décadas, Zell argumenta que no es suficiente para reducir la inflación en el futuro cercano y advirtió que la economía estadounidense podría enfrentar " problemas graves " si no aumentan las tasas a 100 puntos básicos dentro del año.

Zell afirmó que se trata de reducir la liquidez y que la Fed necesita "dejar de derrochar todo ese capital adicional".

Relacionado: La estrategia de "no hacer nada" de la Fed resulta costosa

Sin embargo, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, no está de acuerdo y cerró la posibilidad de un aumento de 75 puntos básicos durante una conferencia de prensa el miércoles, diciendo que el aumento "no es algo que el comité esté considerando activamente".

Powell argumenta que la inflación es demasiado alta y el mercado laboral demasiado ajustado , y respalda la decisión de aumentar las tasas de política en medio punto porcentual. Powell también comentó que la economía es fuerte y “no está cerca ni es vulnerable a una recesión”.

Aún así, Zell no lo compra. Advierte que la decisión de la Fed no desacelerará efectivamente la inflación y que el aumento de 100 puntos básicos no desencadenaría una recesión, sino que "probablemente nos llevaría de regreso a donde deberíamos estar".

Relacionado: 4 formas de proteger su negocio de la inflación