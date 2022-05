4 tareas simples pero poderosas que lo convertirán en un emprendedor de alto rendimiento

Vivo y muero según mi calendario de trabajo. Si está en el calendario, tiene que hacerse. Cuando trabajo con un nuevo cliente o equipo ejecutivo, me aseguro de revisar sus calendarios. Desafortunadamente, a muchos de ellos les faltan cuatro tareas simples pero poderosas. Muchos de ellos trabajan duro pero no disfrutan el proceso. Al agregar estas cuatro tareas fundamentales, se convertirá en un trabajador de alto rendimiento más extraordinario, hará más cosas y disfrutará del viaje:

1. Duerma más de siete horas cada noche



Lo único que te da energía como un alto rendimiento es el sueño. Entonces, debería ser lo primero que pongas en tu calendario. Y no te pierdas esta cita. Dormir al menos siete horas por noche te da 18 horas para trabajar en lo que te apasiona. Si 18 horas no es tiempo suficiente, comience a contratar ayuda.

Relacionado: 4 cambios de mentalidad esenciales para ser un emprendedor de alto rendimiento

2. Tómese una hora de "tiempo para mí" durante la jornada laboral

No estás destinado a trabajar y no disfrutar de la vida. La mejor manera de entrar en un flujo y generar nuevas ideas frescas es alejarse del trabajo. Dale tiempo a tu cerebro para que se concentre en otra cosa que no sea siempre resolver problemas. Cada día, solo puedes concentrarte y tomar una cierta cantidad de decisiones hasta que tu cerebro se sienta abrumado y necesite recuperarse.

Después de una gran reunión o presentación, necesita un segundo para recuperarse. Gastaste toda tu energía enfocada y marcada. Dale a tu cerebro tiempo para relajarse alejándose de todo eso. Sal a caminar, monta en bicicleta o medita. Solo tomar una hora para ti cada día mejorará tu estado de ánimo, bienestar y productividad. Le dará un rápido impulso de energía para volver aún más fuerte.

3. Tómese de cinco a 15 minutos para revisar su visión todos los días

No estará entusiasmado con la vida, los negocios, la salud, la riqueza y cualquier otra cosa que intente lograr todos los días. Eso es normal, eres humano. Sí, con toda tu fuerza y habilidad impulsada, sigues siendo humano. Por eso es importante revisar por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Esto no debe hacerse simplemente leyendo su "por qué", sino revisando su visión de hacia dónde quiere que vaya su vida.

Es fácil quedar atrapado en no estar donde crees que se supone que debes estar como un alto rendimiento. Entonces, te golpeas a ti mismo, a pesar de que solo estás teniendo una experiencia humana cotidiana. Lo que lo convierte en un alto rendimiento es su capacidad para apegarse a su visión sin necesidad de un empujón emocional. Asegúrese de pasar de cinco a quince minutos al día simplemente revisando su visión para su vida.

Relacionado: The One Life Hack Every High Performer Masters

4. Realice llamadas de verificación diarias con el socio responsable

Cuando te despojas de todo, la vida se reduce a las relaciones y las conexiones que construyes . Una relación crítica podría valer millones para ti. Cuando estaba pasando por un momento muy bajo en la vida, mis relaciones con amigos me ayudaron a superarlo.

Cuando no pude ver los cuellos de botella en mi negocio, mis amigos me dieron la información que necesitaba. Tómese un tiempo al menos tres o cuatro veces por semana para hacer un registro con sus amigos. Ahora, este check-in no es para hablar de chismes. El propósito es que les ayude a ambos a avanzar.

Mi socio responsable es Jeff Young, también conocido como Backpack Jeff. Es uno de los principales empresarios negros: el orador motivacional, presentador y poeta número uno en el DMV. Tenemos llamadas diarias en la mañana en las que compartimos cómo lo estamos haciendo, las tareas que tenemos que cumplir y nos responsabilizamos mutuamente de las tareas que dijimos que haríamos. Ambos damos a cada uno comentarios crudos y sin BS. No tomamos ningún comentario comercial o personal como negativo. Ambos queremos que el otro tenga éxito, por lo que hablamos con libertad y respeto para ayudarnos mutuamente.

Como trabajador de alto rendimiento, es fácil pasar al modo de trabajo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero lo desafío a dormir, pasar una hora haciendo algo que ama fuera del trabajo, revisar su visión y hacer llamadas de control rápidas y diarias. Como resultado, sonreirás más, disfrutarás del viaje y tendrás un rendimiento aún mayor.

Relacionado: Los 5 hábitos principales de los empresarios de máximo rendimiento