10 cosas que deben enseñarse en la escuela de arte

Los artistas y creativos con capacitación formal pueden sentir que tienen todo lo que necesitan para "salir y crear". Pero al final del día, hay algunas habilidades del mundo real que los artistas necesitan, y no las enseñan en la escuela de arte o la universidad.

Convertirse en artista requiere dedicación para desarrollar estas habilidades un tanto oscuras, tanto como desarrollar tus habilidades creativas. Para ayudar a mis compañeros artistas, para que podamos disfrutar más del arte en el mundo, aquí hay 10 habilidades que no enseñan en la escuela de arte (pero deberían).

1. Cómo construir un negocio como artista

Es posible que nos enseñen cómo crear nuestro mejor trabajo en un medio específico en la escuela o mediante una formación artística formal. ¿Pero cuando se trata de construir un negocio a partir de tu arte? Eso no es algo que muchos de nosotros aprendamos o incluso creamos que sea posible.

Sin embargo, construir un negocio exitoso con tu arte es posible. Nosotros, como artistas y creadores, necesitamos saber vender nuestro arte y a nosotros mismos. La gente compra tanto al artista como al arte, por lo que crear una historia, una presencia y una imagen cohesiva puede ayudar a construir una base sólida para su negocio de arte .

2. Cómo navegar la vacilación y la duda

¿Quiénes somos para crear arte? ¿Quiénes somos para tratar de ganarnos la vida con nuestro trabajo, cuando tantos otros artistas lucharon por salir adelante? El mito social de larga data del "artista hambriento" impide que muchos creativos increíbles desarrollen sus habilidades, y mucho menos crear un negocio o una fuente de ingresos a partir de ellas. Nuestro trabajo es superarlo.

3. Cómo cambiar tu mentalidad

Como se mencionó anteriormente, parte del trabajo de ser un artista es abordar los desafíos de la mentalidad y analizar en profundidad de dónde provienen. Tenemos que abordar nuestras influencias sociales, nuestra educación, nuestras historias y nuestras relaciones con el dinero.

También tenemos que aprender a personificar la resistencia y dar un nombre a nuestros miedos. Elizabeth Gilbert habla con frecuencia sobre cómo el miedo nunca desaparece, pero hay algo que podemos hacer para controlarlo: pedirle que pase a un segundo plano.

4. El poder de la visualización

Como artistas, tenemos la capacidad de resaltar lo que vemos y hacerlo tangible. Básicamente, podemos visualizar lo que queremos ver en el mundo, y eso es un superpoder. La visualización es una herramienta que puede usar para crear arte, hacer crecer un negocio e incluso crear la vida que realmente desea.

Esto tampoco es solo la superstición de un artista. Esto tiene sus raíces en un hecho científico. ¿Qué significa esto para los artistas? Hay pruebas de que la visualización funciona. No es un concepto artístico intangible: podemos aprovechar esta habilidad para ayudarnos a crear nuestro arte y tener éxito tanto en los negocios como en la vida.

5. Cómo crear múltiples fuentes de ingresos

Como pintor, he creado múltiples fuentes de ingresos al vender mis pinturas:

En galerías de arte (venta del lienzo físico, venta de arte en tiendas, etc.)

A través de impresiones digitales (venta de copias en papel de mis pinturas originales)

A través de acuerdos de licencia (que permiten a las empresas obtener mi obra de arte original para impresión, diseño, etc.)

Crear, enseñar a crear y vender NFTs (tokens no fungibles)

También he creado cursos y programas para ayudar a artistas como usted a perfeccionar su oficio y establecer un próspero negocio artístico. Otros artistas tienen:

Enseñó su medio específico a otros artistas a través de cursos, talleres, etc.

Mercancía vendida

Obras de arte encargadas a licitadores y clientes.

6. Cómo administrar las finanzas

Como artistas, tenemos que mirar nuestras finanzas. A veces tenemos que ponernos un poco del lado izquierdo del cerebro. También tenemos que conocer los conceptos básicos, es decir, qué es un P&L (estado de pérdidas y ganancias ), de dónde provienen nuestros ingresos, qué gastos tenemos, cómo se ve nuestro flujo de caja, nuestras proyecciones de ingresos futuros, etc. Es importante saber lo que gasta y lo que ingresa y cómo se vende su arte.

7. Cómo crear arte honesto

Para ser un artista exitoso, debes abrazar lo que se llama "arte honesto". Este es un arte que es fiel a ti, a tus habilidades y a lo que quieres darle vida. El arte más poderoso e impactante es el arte que solo tú puedes crear. Para aquellos de ustedes que luchan por crear "arte honesto", intente hacer una especie de limpieza. No mires las fotografías o pinturas de otras personas si eres fotógrafo o pintor. No compares tu arte con el de otra persona. Elimina esas entradas y crea lo que te venga a la mente. Te sorprenderás a ti mismo.

8. El valor de la comunidad

La comunidad nos ayuda a inspirarnos y nos mantiene conectados, y también nos brinda la capacidad sin precedentes de crear nuestro propio espacio con nuestro arte. No solo puede exhibir su arte en más lugares, sino que también puede crear conexiones reales con las personas que potencialmente podrían comprar su arte (o compartirlo con otros).

Si desea mantenerse a sí mismo a través de su arte, financieramente, artísticamente, espiritualmente, interpersonalmente, socialmente, coloque la construcción de una comunidad en la parte superior de su lista.

9. Los fundamentos del marketing

¿Quieres ganarte la vida vendiendo tu arte? ¿Quieres compartir tu trabajo con más personas? Entonces necesitará comprender los conceptos básicos de marketing . Como artistas, podemos inspirarnos en otros artistas y en algunas de las marcas más importantes para ver cómo comercializan sus creaciones. Los conceptos básicos están ahí para que los aprendamos por poder.

10. Cuándo pedir ayuda

Si dedicamos todo nuestro tiempo a tareas que nos alejan de crear nuestro mejor arte, no estamos haciendo lo que es más importante para nosotros (y para el mundo, si soy honesto al respecto). Y si no tenemos tiempo para hacer arte, no podemos crear honestamente, comercializar bien o construir una comunidad. Todas estas son piedras angulares de un negocio de arte exitoso.

Entonces, déjame preguntarte esto: ¿Es mejor dedicar tu tiempo a cargar imágenes en tu sitio, o es mejor dedicarlo a crear arte para vender en tu sitio? ¿Debería estar estresado por qué subtítulo publicar en Instagram, o debería estar construyendo conexiones en su comunidad? ¿Necesita concentrar su energía en aprender todo lo que pueda sobre marketing, o es mejor gastar su energía en su estudio?

No puedes hacerlo todo, y ciertamente no puedes hacerlo todo solo. Como hacer arte honesto, no lo pienses demasiado.