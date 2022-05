Descubra increíbles oportunidades de inversión en CrowdStreet

Invertir en bienes raíces ha sido durante mucho tiempo una de las formas más efectivas de aumentar la riqueza y desarrollar un flujo confiable de ingresos pasivos . El año pasado vio un total de $ 91 mil millones en bienes raíces comerciales. Esa es una gran cantidad de inversión preparada para una gran cantidad de retornos. Entonces, si está interesado en usar su dinero para unirse al mundo de la inversión inmobiliaria comercial constante, confiable y fructífera, eso es genial, pero ¿por dónde debería comenzar?

Crowdstreet

Para encontrar oportunidades, necesita acceso a un mercado. Desafortunadamente, en la era digital de hoy, se atrofiará simplemente confiando en el conocimiento de boca en boca. En su lugar, busque en Internet plataformas bien revisadas que sean populares y estén llenas de listados principales. Por ejemplo, CrowdStreet es una plataforma de inversión inmobiliaria en línea que utilizan más inversores que cualquier otro recurso de este tipo en los EE. UU.

Para los empresarios inteligentes y los inversores con visión de futuro, comenzar con CrowdStreet es tan fácil como enviar su dirección de correo electrónico para convertirse en inversor . A partir de ahí, puede comenzar de inmediato a revisar posibles propiedades capitalizables y terrenos. Al explorar el Mercado de CrowdStreet, puede filtrar su búsqueda según los términos del acuerdo, las ofertas, la elegibilidad, los patrocinadores y más. También puede crear acuerdos, fondos y vehículos individuales, y su propia cartera personalizada.

Si es nuevo en el mundo de las inversiones inmobiliarias, vale la pena explorar la literatura en el sitio web de CrowdStreet dirigida a los inversores. En lugar de simplemente pedirle que se registre para obtener una cuenta y dejarlo así, el equipo de CrowdStreet ha desglosado conceptos embriagadores como por qué debería invertir en bienes raíces, cómo comprender el rendimiento del mercado y la propia "tesis de inversión" de la plataforma.

Desde que se convirtió en un mercado, CrowdStreet ha procesado más de $24 mil millones en capitalización total y se han recaudado más de $3 mil millones en capital en la plataforma. The New York Times, The Wall Street Journal y otras publicaciones líderes e influyentes de todo el país se han entusiasmado con lo bueno que es para los inversores. Y CrowdStreet fue nombrado el mejor sitio general de crowdfunding de 2022 por Investopedia.

