3 secretos para aplastar la transformación de su salud dentro de la nueva normalidad

La pandemia nos ha obligado a adoptar una nueva forma de vida, y fue inesperado desde todos los frentes. La idea de ir al gimnasio todavía está fuera de la ventana para muchas personas. Pero aún así, incluso con el cierre, aún puedes transformar tu salud dentro de esta nueva sociedad normal sin ir al gimnasio.

Este será probablemente el mejor artículo que leerá hoy debido a la siguiente oración. Dentro de esta nueva temporada normal, pásate sin preocupaciones. No cuentes calorías ni averigües tus macros.

Coma alegremente, esté felizmente presente con su familia y reflexione profundamente sobre cómo quiere progresar en los próximos años. Bien, ahora que tenemos eso fuera del camino. A continuación, quiero compartir mis tres secretos de alto rendimiento para aplastar la transformación de su salud dentro de la nueva normalidad.

Secreto 1: Descubre por qué eres infeliz

La verdadera razón profunda por la que deseas transformar tu salud es que actualmente no eres feliz. Si su infelicidad con su salud no es lo suficientemente grande, entonces no se comprometerá con su transformación por completo. De hecho, fallarás y luego encontrarás miles de razones por las que fallaste. Esta vez, será diferente, porque quiero que agarres un bolígrafo y un lápiz.

Empieza a escribir por qué quieres transformar tu salud. Por favor, no hagas que suene bonito. Si vas a ganar músculo para quitarte la camiseta sin avergonzarte, entonces anótalo. Si vas a perder peso para atraer a alguien con quien puedas construir una conexión profunda y, con suerte, casarte, anótalo. Si desea más energía para hacer su trabajo y poder volver a casa y jugar con sus hijos, escríbalo.

Cualquiera que sea tu razón para querer transformar tu salud, escríbela. Estás haciendo este ejercicio porque quieres llegar a la razón central por la que te vas a comprometer con este viaje de transformación de la salud. Muchas veces, te apresuras a comprar una membresía de gimnasio , toda la comida orgánica y comprar todos los suplementos de superalimentos que puedas. Te esfuerzas durante aproximadamente dos semanas, luego, tan rápido como comenzaste, ahora estás encontrando razones y excusas "mayores" para dejar de presionar por la transformación de tu salud.

Tú has estado allí, y yo también he estado allí. Mis clientes, al igual que usted, han estado allí miles de veces. En este momento, la forma en que se ve, se siente y la sensación general de salud lo está haciendo infeliz. ¡Entonces, apresúrate a escribir por qué no estás contento ahora!

Secreto 2: Duerme mejor y más profundo

Cuando tu sueño está apagado, entonces todo está apagado. El poder de un sueño de buena calidad es innegable para su salud. Y la forma más rápida de transformar tu salud es durmiendo. La mayoría de mis clientes reportan mejor energía, enfoque láser y mentes claras cuando comienzan a dormir mejor. El resultado más significativo es que sus niveles de energía, el estado de alerta y la sensación general de salud mejoran instantáneamente. La siguiente lista desglosa un desafío de sueño de 21 días recomendado.

Controle su estrés a través de diarios y ejercicio. Acuéstate a la misma hora y levántate a la misma hora. Duerme 7-8 horas por noche. Usa tu cama solo para sexo y para dormir. Sin teléfonos celulares, TV o tecnología en su dormitorio. Sin siestas durante todo el día.

Concéntrate en seguir esta lista. Las reglas parecen simples, pero no las pase por alto. Los resultados serán una tremenda energía a lo largo del día, una mayor sensación de alerta y una mayor concentración . Tomará menos de dos semanas para sentir los efectos positivos.

Secreto 3: Bebe solo agua

Deje caer todos los líquidos excepto el agua. El agua es el elixir mágico que los entrenadores y todos estos entrenadores de rendimiento olvidan fácilmente y del que no te están hablando. El agua por sí sola tiene el poder de frenar e incluso reducir los antojos. Al seguir mi "Protocolo Alfa del Agua", podrá experimentar todos los beneficios masivos del agua:

Protocolo de agua alfa

espíritu alfa

1 vaso alto de agua alcalina fresca 2 pizcas de sal rosa Un par de gotas de limón y lima repetir dos veces

Cuando te despiertes: Bebe inmediatamente 2-3 vasos altos de Alpha Spirit

Antes de comer cualquier comida: Beba 2 vasos altos de Alpha Spirit

Antes de acostarse: Beba solo 1 vaso alto de Alpha Spirit

Cuando duermes, tu cuerpo entra en modo de reconstrucción. Utiliza minerales esenciales, agua y otros elementos para reconstruirte. Entonces, cuando te despiertas, tu cuerpo está literalmente hambriento de agua. Sin mencionar que tu cuerpo está hecho de 80% de agua. ¡Tu cerebro solo usa el 20% del agua en tu cuerpo para funcionar mientras que está compuesto por un 75% de agua! Solo un caso leve de deshidratación puede hacer que su cerebro funcione mal.

Según una investigación de UC Davis , algunos de los síntomas mentales de la deshidratación incluyen confusión mental, fatiga por la tarde, problemas de concentración, depresión, ira, agotamiento, dolores de cabeza, problemas para dormir, estrés y falta de claridad mental, por nombrar solo algunos.

El agua es tan crucial que no puedes sobrevivir tres días sin agua dulce, pero puedes sobrevivir meses sin comida. Beber Alpha Spirit repondrá instantáneamente su cuerpo y le dará un impulso muy necesario en los momentos óptimos del día. Pero tenga cuidado, puede notar un aumento en el estado de alerta y la energía natural.

Dispara a 2 galones de agua al día

A lo largo del día, lleve consigo una jarra de un galón. Haz tu mejor esfuerzo para terminar esa jarra dos veces. Ahora, desea aspirar a 2 galones de agua, porque sé que si aspira a 2 galones de agua, beberá al menos 1 galón y medio. Sin embargo, si apunta a 1 galón, solo beberá 3/4 de galón. Lo he probado con clientes varias veces y al final funciona.

Consejo secreto: cada vez que sientas hambre, bebe un poco de agua.

Sé que no deberíamos dar garantías. Por lo tanto, estoy 99.9999989 % seguro de que si sigue estos tres sencillos secretos, tendrá una transformación de salud que sus familiares y amigos envidiarán.

Como un alto rendimiento , el enfoque, la energía, la claridad, el estado de alerta, la optimización y mucho más vendrán si toma la información anterior y la convierte en un hábito. Cada semana, concéntrese en solo uno de estos, y en tres semanas, le encantará lo que ve, pero lo que es más importante, ¡le encantará cómo se siente!

