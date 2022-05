Una guía simple (pero no fácil) para lograr casi cualquier sueño

La inteligencia artificial está en todas partes. Durante los últimos años, Internet ha estado inundado de artículo tras artículo sobre lo que la IA puede hacer por su negocio, y por una buena razón: incluso en su relativa infancia, la IA ya está cambiando el juego en casi todos los aspectos de las operaciones, desde el marketing , a TI, a contabilidad.

Tampoco es una moda pasajera. Un informe de PwC encontró que el 67 % de los ejecutivos ven el potencial futuro de la IA para automatizar procesos y optimizar la eficiencia empresarial. Ese mismo análisis encontró que se prevé que la IA aumente el PIB mundial en un 14 %, o $15,7 billones, para 2030.

Está claro que la IA tiene la capacidad de brindar a las empresas una ventaja competitiva significativa, si se implementa correctamente. "Si bien muchas implementaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático fallan, en la mayoría de los casos, es menos un problema con la tecnología real y más sobre el entorno que la rodea", dice a ZDNet Harish Doddi, director ejecutivo de Datatron. Pasar a la IA "requiere las habilidades, los recursos y los sistemas adecuados".

Como todos los demás, mi empresa Jotform está explorando cómo podemos utilizar mejor la IA para mejorar nuestro negocio. Para hacerlo, estamos siguiendo una fórmula que utilizo cada vez que emprendo cualquier nuevo emprendimiento. Son solo tres pasos, pero creo que es lo más cercano a una guía infalible para el éxito .

Sueño

cada importante el desarrollo en el mundo comenzó como un sueño .

La única forma de garantizar que no alcanzarás tus metas más importantes es no establecerlas nunca. Cuanto más grande sea el sueño, más resistencia probablemente encontrarás en el camino. Ahí es donde entra el poder de creer en ti mismo; después de todo, si no crees que puedes realizar tu sueño, nadie más lo hará.

Dicho esto, incluso los más confiados entre nosotros somos susceptibles a momentos en los que estamos convencidos de que estamos condenados al fracaso. Trabajar con éxito en esos momentos significa gestionar de manera efectiva ese diálogo interno, dice Tammi Kirkness, entrenadora de vida y fundadora de Vision Scope Coaching, al HuffPost.

"Han podido dominarla [esa voz interior]", dice ella. "Una vez que han reconocido su existencia, lo reconocen y gestionan continuamente de una manera que ayuda a motivar y alentar sus actividades".

En mi caso, mi objetivo actual es transformar Jotform en una empresa impulsada por IA. Esta no será una transición menor: será un largo camino para descubrir qué soluciones funcionarán para nosotros y cómo implementarlas. Aun así, creo que vale la pena y, lo que es más importante, creo que lo conseguiremos.

Crear una hoja de ruta

Ahora que ha soñado con una meta, es hora de descubrir cómo puede lograrla. Esta etapa puede ser desalentadora, pero tenga en cuenta que nunca se ha completado nada que valga la pena en un solo día.

No es necesario planificar cada paso de su mapa al principio, pero sí necesita tener una comprensión básica de los posibles caminos y lo que se necesitará para seguir cada uno. ¿Qué recursos necesita y cómo los adquiere?

Para nosotros, sé que nuestra hoja de ruta de IA requerirá una investigación y capacitación considerables. Como señala Forbes , cualquier empresa que busque hacer la transición necesita sentar muchas bases: algo de esto significa tomar medidas concretas, como migrar datos al almacenamiento en la nube y garantizar que los datos estén estructurados. La otra parte es comprender las capacidades y limitaciones de la IA, lo que incluye comprender nuestros objetivos impulsados por la IA y tener una visión clara para la implementación, la escala y el crecimiento. Un estudio de Harvard Business Review descubrió que , cuando se trata de IA, "las oportunidades más ambiciosas tienen menos probabilidades de tener éxito que los proyectos de 'fruta al alcance de la mano' que mejoran los procesos comerciales". Tenemos que tener cuidado de planificar el ámbito de lo que es realmente posible, en lugar de dejarnos llevar por la exageración.

La transición de tener un sueño a dibujar una hoja de ruta puede ser un momento de ajuste de cuentas para muchas empresas. Si nuestra esperanza fuera reemplazar el servicio al cliente con chatbots (que no lo es), tendríamos un problema, porque actualmente no es un uso práctico para la IA.

Incluso después de trazar su curso, debe planificar para ser flexible. Como dijo Jeremy Bloom, "su viaje comenzará en el punto A, pero el punto B no será lineal: a menudo no hay una línea recta entre los dos".

Un camino lleno de baches, sin embargo, no es una razón para darse por vencido. Un proyecto en el que hemos trabajado durante años es la clasificación de formularios. Hemos probado muchas estrategias diferentes, pero todavía tenemos que descubrir cómo hacer que sea práctico. Pero aún lo estamos intentando, porque estamos seguros de que existe el enfoque correcto, solo tenemos que encontrarlo.

Trabajo duro

Tienes un sueño y sabes cómo llegar a él. ¡Felicidades! Ahora es el momento de arremangarse y ponerse a trabajar.

El trabajo duro es algo más que poner la nariz en la piedra de afilar (aunque ciertamente eso es parte de ello). También se trata de mejorar su conocimiento y comprensión de un tema determinado y gastar los recursos necesarios para que ese crecimiento suceda.

En Jotform, estamos poniendo en marcha nuestra hoja de ruta. Hemos contratado a un consultor que ha ayudado a importantes empresas, desde Apple hasta Adobe, a implementar la IA. Nuestro equipo de datos ya está practicando la aplicación de sus nuevos conocimientos, trabajando en proyectos que van desde la clasificación de usuarios por industria hasta la captura de spammers. También llevamos a cabo una semana de piratería en toda la empresa, lo que le dio a cada departamento la oportunidad de pensar en cómo la IA puede mejorar sus operaciones.

Estos son pasos incrementales, pero todos son cruciales. Sin duda, encontraremos reveses y obstáculos, pero está bien: cuanto más nos desafíen, más entenderemos y más creceremos.

Esta fórmula no solo se aplica a la IA: funciona para cualquier esfuerzo que te propongas, ya sea escribir una novela o viajar al espacio. Ten un sueño, averigua cómo llegar allí y luego ponte manos a la obra.

