Mujeres propietarias de empresas, es hora de ser dueñas de nuestro poder

Ambicioso no es una mala palabra, ¿o sí? La forma en que muchos de nosotros usamos el lenguaje en términos de género alterará algunas plumas si estamos hablando de mujeres y sus objetivos al usar esta palabra.

En 2017, vi una sudadera rosa con la palabra "ambicioso" impresa en letras mayúsculas rojas y negritas y pensé: "Qué increíble y provocativo".

Después de comprar rápidamente la sudadera, me pregunté por qué consideraba que la ambición era "provocativa" al describir a una mujer y sus actividades. Por ejemplo, "Oh, ella es tan ambiciosa" o "Ella es una mujer ambiciosa". Algunos de ustedes probablemente se están avergonzando al leer estas oraciones. ¿Por qué? Históricamente, las mujeres han sido cruelmente juzgadas, ridiculizadas e incluso asesinadas por desear demasiado de cualquier cosa, incluso por tener ambiciones o sueños y metas profesionales.

¿Qué es la ambición?

Good ol' Merriam Webster tiene dos resultados para la definición de ambicioso :

1a : tener o controlado por la ambición : tener el deseo de ser exitoso, poderoso o famoso

Como mujeres empresarias, ¿no queremos al menos tener éxito? ¿No queremos también lograr nuestros objetivos? Tener algo de poder también suena bien. ¿No es por eso que nos convertimos en empresarias, para tener éxito, empoderarnos y alcanzar nuestras metas, al igual que nuestros homólogos masculinos?

Las estadísticas de 2021 compiladas por la Asociación de Pequeñas Empresas (SBA) muestran que las empresas dirigidas por mujeres emplearon a 10,1 millones de trabajadores y acumularon $1,8 billones en ingresos en 2019. La cantidad de empresas empleadoras propiedad de mujeres creció un 6 % entre 2014 y 2016, que fue el doble la tasa de crecimiento de las empresas empleadoras propiedad de hombres.

A medida que más mujeres adoptan el espíritu empresarial, es hora de que seamos dueñas de nuestra ambición y la honremos sin disculparnos por nuestros sueños y asumiendo plenamente nuestro poder para alcanzar nuestras metas personales y profesionales.

He visto demasiadas mujeres empresarias temerosas o avergonzadas de poseer su poder. Después de años de ser guiado por reglas sociales patriarcales para minimizar nuestros logros y talentos, entiendo por qué y simpatizo.

Pero ahora sabemos más, por lo que podemos hacerlo mejor no solo para nosotras mismas, sino también para la próxima generación de mujeres líderes empresariales. Aquí hay algunos consejos para mujeres emprendedoras o mujeres que buscan convertirse en una en el futuro:

Acepta tomar riesgos y establece metas audaces

Comenzar o incluso hacer crecer un negocio puede ser un riesgo considerable, pero también puede ser enormemente gratificante. Solo usted conoce su tolerancia al riesgo, pero periódicamente tendrá que ir más allá para lograr sus objetivos.

Todos los grandes negocios que se ven en las noticias con ganancias récord comenzaron en su posición como una pequeña empresa. Bumble, fundada en 2012 por Whitney Wolfe Herd , ahora es una empresa de miles de millones de dólares que cotiza en bolsa con más de 700 empleados. Su ambición y metas audaces la ayudaron a alcanzar este nivel de éxito. Vaya a lo grande con su establecimiento de objetivos, realmente grande, y luego vaya tras él. El punto es salir de tu zona de confort más allá de lo que la mayoría de la gente cree que es razonable. Deje que su ambición coincida con los riesgos que está dispuesto a correr para alcanzar sus audaces metas.

Encuentre una comunidad empresarial de ideas afines

Podría pensar: "Mi pareja no apoya mis aspiraciones empresariales, por lo que no puedo perseguir mis sueños de convertirme en propietario de un negocio". No tan. ¿Sería más fácil con el apoyo de tu pareja? Posiblemente, pero no es un requisito. Muchas comunidades y grupos en persona y en línea ayudan específicamente a las mujeres empresarias a perseguir sus sueños. Encontrar uno que le brinde responsabilidad real, acceso a opciones de financiamiento, herramientas y recursos es mejor que el apoyo de un socio para su negocio.

Las oportunidades de ser parte de comunidades emprendedoras centradas en mujeres son ilimitadas. Pero también puede ayudarlo a encontrar un mentor comercial o un socio responsable que comprenda sus ambiciones y quiera ayudarlo a tener éxito. Tener un mentor o entrenador de negocios impulsará su crecimiento y lo ayudará a alcanzar sus metas audaces mucho más rápido.

Conozca su valor y cargue la cantidad adecuada

Las fundadoras negras obtienen ingresos promedio de $24,000 por empresa , menos del 17% de lo que ganan todas las empresas propiedad de mujeres, según un informe de 2019 encargado por American Express.

Tan tabú como hablar de ambición es que las mujeres hablen de dinero. Es hora de cobrar lo que vales. Deja de hacer favores, trueques o incluso dar descuentos. Conocemos muy bien la brecha salarial de género, así que dejemos de perpetuar el problema cobrando de menos: sea dueño de su ambición, fije el precio en consecuencia y reciba un buen pago por su talento y conocimiento.

Como mujeres, deberíamos poder perseguir activamente nuestras ambiciones con el mismo entusiasmo que nuestros homólogos masculinos y no ser penalizadas por ello. Crear el próspero y hermoso negocio de sus sueños es posible si acepta plenamente sus ambiciones y cuenta con el apoyo que todo emprendedor necesita para lograr sus elevadas metas.

Así que la próxima vez que oigas llamar ambiciosa a una mujer, aplaude por ello.