Bored and Hungry, el restaurante de comida rápida que utiliza NFT's de la colección Bored Ape Yacht Collection para su imagen

No, no se trata de un restaurante en el que, además de hamburguesas, puedes comprar NFT’s (token no fungibles, es decir, activos digitales que representan algo único). Bored and Hungry es solo un restaurante de comida de rápida que utiliza a cuatro de los personajes de la colección Bored Ape Yacht Club como parte de su imagen corporativa.

Mario Tama | Getty Images

Situado en Long Beach, California, el local fue inaugurado por un emprendedor llamado Andy Nguyen hace un par de semanas. Luego de adquirir cuatro NFT’s de la exclusiva colección, decidió utilizarlos para darle imagen a su negocio. "Gastamos un poco más de $267,000 dólares en el simio principal, que es el de nuestro logotipo; en los simios mutantes gastamos entre $65,000 y $75,000 por cada uno", explicó el empresario a ABC7.

Originalmente la idea era que el local fuera solo una tienda pop-up (es decir, temporal) durante 90 días, pero dado el éxito que ha tenido, se ha convertido ya en un restaurante permanente. Se ofrecen dos distintos tipos de hamburguesas: las tradicionales, hechas de carne de res y la vegana elaborada a partir de vegetales. Y aunque no es posible adquirir ningún tipo de NFT en el restaurante, sí es posible pagar con criptomoneda (ApeCoin y Ethereum).

Nguyen tiene amplia experiencia manejando negocios de comida rápida: hamburguesas, helados, cafés, incluyendo un café temático de Hello Kitty. Además, es parte del equipo que creó los NFT’s Food Fighters.

NFT’s Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Aunque los NFT’s de Bored Ape Yacht Collection fueron creados por Yuga Labs, Andy Nguyen y su equipo pueden usar la imagen de algunos de ellos para su restaurante debido a que son dueños de esas piezas específicas. Cuando uno adquiere un token digital no fungible, puede también adquirir el derecho de utilizar su imagen en otros ámbitos (aunque esto no sucede de manera automática y debe de quedar constancia por escrito en caso de que suceda). Eso hace posible que se les den usos creativos y distintos como en el caso de este restaurante o de Kingship, la banda virtual que utiliza a personajes de Bored Ape Yacht Club como sus integrantes.

Conforme los NFT’s se van popularizando, es posible que los veamos cada vez más presentes en el mundo físico.