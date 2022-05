Instagram comenzará a hace pruebas para que los usuarios puedan monetizar compartiendo NFT's en sus cuentas

Esta semana Instagram comenzará a hacer pruebas con algunos creadores de contenido en Estados Unidos, permitiéndoles mostrar y compartir NFT’s que hayan creado o comprado. Según Adam Mosseri, director de Instagram, esto le permitirá a la plataforma comenzar a explorar nuevas herramientas que puedan ayudarle a los creadores de contenido a ganar dinero usando la red social. Por el momento no habrá tarifas ni comisiones asociadas a tokens coleccionables en Instagram.

En un video subido a su cuenta de Twitter, Mosseri explicó: “Los creadores son increíblemente importantes para Instagram. Una de las cosas que tenemos que resolver como industria, es cómo ayudarles a los creadores a ganarse la vida haciendo lo que aman. Actualmente existen muchas maneras de ganar dinero para los creadores, pero muchas de ellas son impredecibles y cambiando rápidamente. Creemos que una idea particularmente interesante para un grupo de creadores, son los NFT’s ”.

Mosseri se refirió también a las dificultades que implica que sea una plataforma centralizada (habitualmente los marketplaces de NFT’s son plataformas descentralizadas en las que el control lo tienen los vendedores): “Quiero reconocer por adelantado que las tecnologías NFT y blockchain tienen que ver con distribuir confianza y distribuir poder, pero Instagram es fundamentalmente una plataforma centralizada, por lo que existe una tensión allí. Una de las razones por las que comenzamos poco a poco es que queremos estar seguros de que podamos aprender de la comunidad. Queremos asegurarnos de encontrar la manera de adoptar esos principios de confianza distribuida y poder distribuido, a pesar de que somos, sí, una plataforma centralizada. Creemos que es una de las oportunidades únicas que tenemos para hacer que la tecnología Web3 sea accesible a una gama mucho más amplia de personas. Y específicamente, creemos que los NFT serán interesantes no solo para los creadores que crean arte NFT, sino también para las personas que quieran coleccionarlo”.

NFTs on Instagram



This week we’re beginning to test digital collectibles with a handful of US creators and collectors who will be able to share NFTs on Instagram. There will be no fees associated with posting or sharing a digital collectible on IG.



See you next week! pic.twitter.com/VuJbMVSBDr