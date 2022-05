Una influencer rusa es deportada de Bali por tomarse fotos desnuda frente a un árbol sagrado de 700 años

La idea les pareció buena: él le tomaría a ella una imagen con poca ropa ante un árbol de más de 700 años. La subirían a su perfil de Instagram y seguramente conseguirían muchos likes. No contaban, sin embargo, con que el árbol era sagrado. Esto es justo lo que le sucedió a la influencer rusa, Alina Fazleeva, y a su marido durante un viaje a Bali, una isla en Indonesia que ofrece playas paradisiacas, montañas volcánicas y arrecifes de coral.

SONNY TUMBELAKA | Getty Images

La mujer, quien cuenta con 28,700 seguidores en su cuenta de Instagram, subió la imagen tomada por su marido, Andrey Fazleev a la red social y esta de inmediato se volvió viral y comenzó a despertar la ira de gente de Bali. Las montañas, árboles, ríos y otros elementos de la naturaleza son sagrados en la isla y considerados como el lugar en el que habitan los dioses.

Según informó el sitio France 24, Jamaruli Manihuruk jefe de inmigración de la isla, comentó en una conferencia de prensa: "Se ha demostrado que ambos llevaron a cabo actividades que ponen en peligro el orden público y no respetan las normas locales. Por lo tanto, serán sancionados con la deportación”.

La pareja será vetada de entrar a Indonesia durante al menos seis meses y tuvo que pedir disculpas y participar en una ceremonia de purificación en el lugar de los hechos, como lo dicta la tradición local. Alina comentó por medio de un post (que ya no puede ser visto debido a que su cuenta ya no es pública): "Hay muchos lugares sagrados en Bali y no todos tienen carteles informativos al respecto, como en mi caso. Y es muy importante tratar estos lugares y tradiciones con respeto”.

La isla de Bali cuida mucho el cuidado de sus tradiciones y con frecuencia turistas terminan siendo deportados del lugar. El mes pasado le sucedió lo mismo a un turista e influencer canadiense que subió un video desnudo a sus redes haciendo una haka (la danza ritual de los maoríes en Nueva Zelanda), en el Monte Batur, uno de los volcanes activos de la isla que también es considerado sagrado.

Si eres influencer y posteas contenido durante tus viajes, asegúrate siempre de respetar las tradiciones locales.