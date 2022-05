Las redes sociales me estaban agotando, así que lo dejé. Mi negocio nunca ha sido más fuerte.

A lo largo de mis más de 14 años como director ejecutivo y propietario de una empresa, me he esforzado por liderar mi empresa con intención. A menudo, en mi viaje empresarial, eso ha significado ir contra la corriente de las prácticas comerciales estándar. Desde ofrecer a mi equipo semanas laborales de cuatro días hasta reducir el tiempo que dedicamos a reuniones redundantes en un 50 %, mis decisiones como director general generalmente no se suscriben a los "debe" y "tiene que" del mundo de los negocios.

Entonces, el año pasado, cuando me di cuenta de que las redes sociales estaban ocupando gran parte de mi tiempo, energía y presupuesto, me di cuenta. Era como si las redes sociales se hubieran convertido en un petulante niño de 2 años que me gritaba en la tienda de comestibles (y mis hijos ya crecieron, ¡así que HE CUMPLIDO con mi deber de berrinche!) Me sentí mentalmente golpeado. Peor aún, era como si todos mis jugos creativos (y dólares de marketing) estuvieran fluyendo hacia una sola fuente de sanguijuelas... Instagram y Facebook, mis principales captores en el deformado planeta de las redes sociales.

En esos momentos, cuando algo que estoy haciendo por mi negocio me está agotando, me gusta hacer una pausa y reflexionar. Durante seis años, había priorizado las redes sociales como método de comunicación con mi audiencia porque creía que "tenía que hacerlo" como propietario de un negocio. Creí falsamente que mi presencia en las redes sociales era lo que hacía que mi negocio fuera exitoso. Finalmente, llegó una epifanía: ¿Realmente tenía que hacerlo? Y también, ¿fueron las redes sociales las que realmente hicieron que mi negocio fuera exitoso?

Relacionado: La regla 80/20 también es cierta para lo que te detiene

Recopilación de la investigación

Soy un fanático del principio de Pareto (también conocido como la regla 80/20 ) como una herramienta útil para dirigir mi negocio con intención. Básicamente, significa que el 80 % de los resultados de su negocio (incluidos los ingresos) provienen del 20 % de sus actividades, y debe priorizar su tiempo, energía y poder de equipo en esos pocos proyectos vitales.

Al revisar mis números de conversión, el impactante consenso fue que las redes sociales estaban logrando exactamente lo contrario para mi negocio: requerían el máximo de tiempo, energía y dinero por el mínimo de dólares. Descubrimos que nuestro enfoque en las métricas de vanidad, como el número de seguidores y los me gusta, nos impedía ver las métricas que realmente cuentan: las conversiones. Estas plataformas tuvieron un rendimiento inferior incluso con un alto nivel de participación de los seguidores.

También decidí acercarme a mis clientes que, para mí, representan mi "avatar ideal" como cliente. En otras palabras, estos son mis "clientes del alma gemela". El tipo de cliente que clonarías si pudieras. Entonces, cuando supe que ninguna de estas mujeres me había descubierto en las redes sociales sino a través de mi podcast y mis libros, sentí que algo en mí cambió.

Había recopilado todas las pruebas que necesitaba. Cerré mis cuentas de redes sociales el 1 de enero de 2022.

Cambiar mi entrada de comunicación

Al seguir el principio de Pareto, me di cuenta de que necesitaba cambiar mi tiempo, energía y poder de equipo a los canales de comunicación en los que sabía que nuestro cliente ideal pasaba el tiempo. Cuando realmente lo pensé, el canal que era más auténtico para mi cliente ideal era el correo electrónico.

El paso a una mayor interacción por correo electrónico me ha dado la oportunidad de conectarme con mis seguidores de una manera más auténtica. En lugar de responder a cientos de comentarios o mensajes directos en las redes sociales, yendo y viniendo entre plataformas como un partido de tenis sin fin, mi equipo y yo pasamos ese tiempo escribiendo mensajes reflexivos y conversacionales para los clientes. Enfatizar el correo electrónico en los últimos tres meses ha agregado un toque más personal a mis conexiones con los clientes y, como resultado, nuestra tasa de apertura de correo electrónico ha aumentado un 25 %.

Además, comencé a organizar eventos en vivo gratuitos que llamé Intentional Advantage Live para mis clientes y seguidores, quienes se unen a mí cada dos meses a través de Crowdcast. Los eventos en vivo que realizo se basan en temas de los que ya estoy hablando en mi podcast, pero están más mejorados porque mis seguidores/oyentes pueden aparecer y hacer preguntas, lo que genera conversaciones reales que pueden entusiasmarlos.

Lo que también me encanta de mis eventos en vivo es que mi audiencia sabe que realmente está interactuando con mi verdadero yo en tiempo real, en lugar de en las redes sociales, donde nunca se puede saber con certeza quién está detrás del teclado. Solo piense: ¿Cuántas veces hemos visto a una figura pública culpar a su equipo de redes sociales por una publicación mal recibida? El gato está fuera de la bolsa. Ya nadie es quien dice ser en este universo digital. Y nuestros clientes son mucho más inteligentes de lo que creemos.

Relacionado: Las impactantes lecciones que aprendí después de dejar mi adicción a las redes sociales en 3 días en el desierto

Evaluando meses después

Para terminar, si tuviera que dar una evaluación de mi salida de las redes sociales, diría que he tenido tres revelaciones.

Las métricas pueden ser dioses falsos. Tendemos a quedar atrapados en métricas de vanidad. Cuántos seguidores tenemos en comparación con cuántos de esos seguidores realmente compran nuestros servicios y productos. Nos enfocamos en el tamaño de nuestra lista de correo electrónico versus la tasa de apertura. Nos fijamos en la cantidad de visitantes del sitio web en comparación con la tasa de conversión que estamos logrando. En lugar de centrar nuestras decisiones en estos dioses falsos, debemos ser estratégicos y descubrir qué métricas merecen nuestra atención. ¿Qué métricas realmente están moviendo la aguja para nuestros negocios? Las redes sociales son una creencia limitante para los dueños de negocios. Es increíblemente liberador darle la espalda a algo en lo que participa la mayoría de las empresas, y la sociedad en general. Una de las mayores creencias limitantes que enfrentan los dueños de negocios es creer que tienen que estar en las redes sociales. Pero permíteme cambiar un poco tu perspectiva sobre esto. Como emprendedores, somos creadores, visionarios e innovadores. Comenzamos nuestros negocios porque queríamos liderar, no seguir. Disfruté poder explorar el marketing con nuevos ojos. Ir contra la corriente de las tendencias de marketing me ha permitido destacarme en un mercado saturado. Al final, las redes sociales fueron una distracción de nuestro verdadero éxito. Ya no estoy obligado a hacer cosas para encajar en un algoritmo. En cambio, estoy haciendo las cosas que encajan en el estilo de vida de mi cliente ideal. Dirigir un negocio con intención significa profundizar en el verdadero significado detrás de nuestras acciones. He pasado de hacer las cosas que se ven bien a hacer las cosas que realmente hacen bien. Al enfatizar un canal de comunicación donde puedo tener conversaciones profundas con mis clientes, en lugar de fragmentos de conversación en muchos canales de comunicación, puedo ayudar mejor a mis clientes a transformarse y ver nuevas oportunidades en sus vidas.

Y por “vidas” me refiero a las reales. No las versiones digitales.

Relacionado: 4 razones por las que las redes sociales se han vuelto tan tóxicas y qué buscar a continuación