¿Te estás perdiendo una gran oportunidad? Hágase esta pregunta

¿Estás frente a un momento, o el momento?

Es una distinción crítica que a menudo perdemos de vista. Cuando nos enfrentamos a una gran decisión, lidiamos con un cambio o nos preguntamos si aprovechar o dejar pasar una nueva oportunidad, tendemos a aumentar las apuestas sobre nosotros mismos. Tratamos nuestra decisión como crítica, como hacer o romper, hacer o morir. ¡Es el último tren que sale de la estación! ¡El tiro ganador del juego en tus manos! Todo parece estar en la balanza.

Mi consejo: toma un respiro. Calma tus emociones . Entonces hazte mi simple pero profunda pregunta: ¿estás enfrentando un momento o el momento?

Te daré un ejemplo.

Mi amiga Jenny Illes Wood ocupa un lugar destacado en Google y ha creado un programa popular allí llamado Own Your Career. Da talleres sobre cómo los Googlers pueden aumentar su influencia, desarrollar nuevas habilidades, defenderse mejor, etc., y decenas de miles de sus colegas se suscriben a su boletín informativo por correo electrónico. Imaginó que algún día podría escribir un libro inspirado en todo esto, pero tiene dos hijos pequeños y un trabajo ocupado, por lo que no tenía prisa por hacerlo.

Luego, un colega le presentó a un agente de libros. La conversación fue bien. Jenny no pudo evitarlo; ella habló con algunos agentes más. De repente, tenía varios agentes que decían que querían trabajar con ella y me llamaba presa del pánico. “No sé qué hacer”, dijo. “¡No tengo tiempo para escribir un libro, pero estoy muy emocionada y no quiero perder esta oportunidad!”

Entonces le pregunté: ¿Estás frente a un momento, o el momento? A veces en la vida, realmente solo tenemos una oportunidad. Pero la mayor parte del tiempo, recibimos muchas tomas. Podemos hacer algo ahora, o podemos hacerlo más tarde. O tal vez nunca lo hacemos en absoluto, es solo una de las muchas oportunidades que rechazamos, porque no podemos hacer todo, y eso está bien.

En mi opinión, le dije, se enfrenta a un momento. Si un agente de libros está interesado ahora, entonces un agente de libros estará interesado más tarde. Y, de hecho, podría beneficiarse de escribir un libro más adelante. Tendrá más tiempo para desarrollar material, tendrá un perfil público más amplio y tendrá aún más Googlers en su lista de correo. Pero eso no quiere decir que deba suceder más tarde; también podría hacerlo ahora y usar el libro para acelerar sus otras metas.

El punto es que debe decidir en función de lo que es mejor para ella y el proyecto, y no porque sienta que esta es su única oportunidad de hacerlo.

Yo mismo he lidiado con esto, de muchas maneras. He luchado sobre si buscar trabajo o decir que sí a nuevos proyectos, todo porque no estaba seguro de si algo así volvería a ocurrir. De hecho, incluso he lidiado con la misma pregunta de Jenny sobre escribir un libro: pasé años indeciso, preguntándome cuándo sería el momento adecuado.

En última instancia, desarrollé una forma de responder a estas preguntas sobre el tiempo. Empecé a pensar no en la oportunidad que tenía frente a mí, sino en lo que quería que fuera el resultado de esa oportunidad. Un trabajo no es solo un trabajo; es un conjunto de experiencias y aprendizajes. Un proyecto no es solo un proyecto; es un logro que te prepara para futuros proyectos. Cuanto más entendamos lo que queremos de estas cosas y cómo juegan un papel en nuestra visión más amplia de nosotros mismos, mejor podremos decidir si son algo que necesitamos ahora, más tarde o nunca.

En mi caso, veo un libro como la chispa de mayores oportunidades. Quería asegurarme de que entendía lo que quería que fueran esas oportunidades y de que tenía las personas y la infraestructura necesarias para aprovecharlas. Por eso esperé durante años, y por eso finalmente dije que sí. ¡Mi libro, Build for Tomorrow , sale en septiembre!

¿Es un momento, o el momento? Ese es tu punto de partida. Y sabrás cuándo actuar cuando finalmente puedas decir esto: “Es mi momento”.